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«Суть вмешательства, осуществляемого годами»: США разработают новую программу по «поддержке демократии» в Европе

14 сентября 2021, 07:10  •  120 • В мире
Агентство США по международному развитию (USAID) планирует запустить в восьми европейских странах программу «поддержки демократии». Предполагается, что она может действовать в Болгарии, Чехии, Венгрии, Польше, Румынии, Словакии, Словении и Хорватии. Как говорится в документе, с которым ознакомился RT, проект должен способствовать ориентации этих стран на «евро-атлантические цели», а также противостоять «злонамеренному иностранному влиянию». По мнению опрошенных RT политологов, Вашингтон опасается растущей роли России и Китая в мире и в связи с этим стремится усилить проамериканские настроения в Европе.
 
© AP Photo / Jacquelyn Martin
 

Агентство США по международному развитию (USAID) разрабатывает новую программу «поддержки демократии» на региональном уровне в Центральной и Восточной Европе. Её планируется реализовать в Болгарии, Чехии, Венгрии, Польше, Румынии, Словакии, Словении и Хорватии. Об этом говорится в запросе на информацию для заинтересованных сторон, который опубликовало ведомство.

Одна из заявленных USAID целей — «усиление потенциала» различных неправительственных образований, структур гражданского общества и СМИ «для содействия демократическим свободам и реформам».

Как говорится в документе, это поддерживает усилия USAID для стран в европейском регионе для «определения курса на пути к обеспечению большей приверженности общим евро-атлантическим целям».

Кроме того, в программе заявляется намерение сосредоточиться на борьбе с «пагубным иностранным влиянием» в регионе.

По мнению авторов документа, «злонамеренные субъекты» «подают пример» лидерам других стран и «сеют раздор с помощью дезинформации», а также участвуют в коррупционной деятельности.

Как заявляют составители документа USAID, новая программа укрепит способность государств противостоять такому влиянию на их политические системы. В связи с этим американское ведомство планирует расширить инструментарий для «противодействия дезинформации».

«Программа также стремится усилить существующие государственные механизмы, которые поддерживают систему сдержек и противовесов, транспарентность и демократическую подотчётность», — говорится в документе.

При этом в описании конкретных задач проекта упоминается борьба с «влиянием России».

«Программа призвана интегрировать деятельность, которая рассматривает вопросы, связанные с коррупцией внутри страны и коррупцией, которая проистекает из иностранного незаконного финансирования, а также деятельность, направленную против злонамеренного влияния Кремля по всем вышеупомянутым целевым направлениям», — пишут в USAID.

  • USAID
  • © AP Photo/Pat Roque

Как считает профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин, «демократия» — один из самых лукавых терминов, который можно услышать от Соединённых Штатов. По его словам, под этим следует понимать намерение Вашингтона контролировать политические процессы в других государствах. Именно для таких целей создаются программы по поддержке за границей различных «демократических организаций».

«Финансируемые США неправительственные организации — средство управления какими-либо политическими процессами в других странах», — рассказал он в беседе с RT.

В Соединённых Штатах осознают, что страна теряет гегемонию в мире, продолжает Домрин. Американские власти опасаются, что в многополярном мире усилилась роль России и Китая, отмечает эксперт. В связи с этим они пытаются укрепить свои позиции, сделав упор на страны Центральной и Восточной Европы.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, в свою очередь, добавил, что в данный момент проамериканские настроения недостаточно укоренены среди населения указанных в программе государств.

«Проамериканский курс властей Польши, к примеру, не означает, что подобное настроение есть в польском обществе. Населению достаточно безразлично, что происходит в Америке. Поэтому в Штатах считают, что нужно спонсировать и спонсировать, через подконтрольные организации создавать группы, ориентированные на Вашингтон, — это суть вмешательства, осуществляемого годами», — пояснил аналитик.

«Демократические» меры

Также стало известно, что Агентство США по международному развитию запросило у администрации президента выделить в 2022 финансовом году $2,8 млрд на проекты по «поддержке демократии» за рубежом.

Как следует из документа, опубликованного на сайте ведомства, на эти деньги USAID среди прочего намеревается помогать «независимым» СМИ, а также «бороться с дезинформацией» и «реагировать на попытки помешать развитию демократии».

США на протяжении многих лет финансируют различные «продемократические» программы в европейском регионе. Так, в июле стало известно, что USAID вместе со швейцарскими партнёрами выделит до $9 млн на «укрепление» гражданского общества в Сербии. А в прошлом году американское агентство предоставило $5 млн на похожие цели в непризнанной республике Косово.

Поддержку от Госдепартамента США получили также словенские неправительственные организации и активисты из Боснии и Герцеговины.

В августе президент США Джо Байден объявил о проведении «саммита в поддержку демократии», на котором соберутся не только лидеры «демократических стран», но и представители гражданского общества. Ожидается, что они обсудят вопросы «защиты от авторитаризма», борьбы с коррупцией и содействия соблюдению прав человека. 

«Нам нужно сделать так, чтобы мы могли показать миру, что мы можем добиваться целей», — заявил по этому поводу американский президент.

  • Президент США Джо Байден
  • © AP Photo/Andrew Harnik

Соединённые Штаты вынуждены принимать меры, чтобы пропагандировать свои идеи демократии в Европе, считает Владимир Брутер. Таким образом в Вашингтоне надеются заручиться поддержкой определённого круга лиц, способного повлиять на решение местных властей, отмечает эксперт.

«Когда интересы Вашингтона будут идти вразрез с местной политикой, то это подготовленное «гражданское общество» сразу начнёт жёстко оппонировать. Тем самым они помешают правительству действовать в интересах своего государства и проинформируют США о нежелании властей двигаться в нарисованном ими русле», — заключил собеседник RT.

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