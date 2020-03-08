«Существующие правила недостаточно ясны»: Путин поручил провести реформу миграционных режимов

Владимир Путин поручил организовать работу по изменению миграционных режимов и института гражданства в России. Основным миграционным статусом должен стать вид на жительство, а институт временного проживания предлагается упразднить. Кроме того, в поручениях президента перечислены три предлагаемых вида приёма в российское гражданство: общий, упрощённый и особый. Наряду с этим глава государства предложил ввести несколько особых механизмов, в том числе «соглашение о лояльности» и «контролируемое пребывание».

Владимир Путин поручил реформировать миграционные режимы и институт гражданства в России. Соответствующий перечень указаний главы государства опубликован на сайте Кремля.

Речь идёт о работе над концепцией государственной миграционной политики на 2019—2025 годы на основе предложений, подготовленных рабочей группой.

Необходимость реформ объясняется на сайте Кремля тем, что существующие миграционные правила по ряду причин «недостаточно ясны и унифицированы». Кроме того, как отмечается в указаниях президента, уровень использования информационных технологий при предоставлении услуг и осуществлении контроля в сфере миграции остаётся невысоким.

«Иностранные граждане, прежде всего приезжающие в Российскую Федерацию в целях работы, часто стремятся обойти существующие сложности в оформлении миграционных статусов уходом «в тень» (нелегальная трудовая миграция) либо путём приобретения статуса временно и постоянно проживающих, а также гражданства Российской Федерации (скрытая временная трудовая миграция)», — говорится в заявлении.

Вместе с тем президент указал, что по-прежнему возникают ситуации, в которых люди, способные стать полноправными членами российского общества, сталкиваются с «неоправданными сложностями».

Для решения этих проблем, отмечает глава государства, не подойдут точечные правки, требуется комплекс мер.

«Точечные изменения миграционного законодательства, а равно ужесточение юридической ответственности не приведут к качественному улучшению состояния миграционной сферы и формированию отвечающей интересам Российской Федерации миграционной ситуации и необходимому уровню обеспечения безопасности и правопорядка», — говорится в заявлении.

Вместо этого глава государства предложил провести реформу миграционных режимов и института российского гражданства по трём направлениям: создание благоприятных условий переселения в Россию лицам, владеющим русским языком и близким РФ по ментальности и культуре, формирование миграционных правил для желающих переехать в РФ и временных гостей, а также повышение уровня безопасности, в том числе за счёт широкого внедрения информационных технологий.

В свою очередь, предложения по реализации этих мер разделены на шесть частей: совершенствование институтов постоянного проживания (вида на жительство) и гражданства; создание унифицированного миграционного режима; модернизация механизмов регулирования трудовой миграции; совершенствование механизмов обеспечения безопасности в миграционной сфере; информатизация сферы управления миграцией. В последний раздел входят дополнительные меры по обеспечению проведения реформы.

Вид на жительство

В рамках предлагаемой реформы предполагается, что вид на жительство должен стать основным миграционным статусом, который позволит иностранному гражданину претендовать на российское гражданство в упрощённом порядке.

При этом такой статус, как разрешение на временное проживание, предлагается упразднить. Объясняется это тем, что соответствующий институт себя изжил и предлагаемые им привилегии нередко покупаются, чтобы избежать получения разрешений для временной трудовой деятельности.

Напомним, что в текущем законодательстве предусмотрено разрешение на временное проживание. Этот документ выдаётся сроком на три года и не предусматривает продления.

Критериями получения вида на жительство должны стать регистрация в государственной информационной системе, проживание на территории РФ и соблюдение российского законодательства, а также отсутствие опасных заболеваний и, как правило, знание русского языка.

В части гражданства предлагается установить три вида порядка: общий, упрощённый и особый. Первый из них применяется по умолчанию для всех лиц, не имеющих оснований проходить по какому-то из других вариантов.

В рамках упрощённого порядка снимаются некоторые требования в силу происхождения потенциальных граждан из «близких в социокультурном отношении» стран, а также наличия уязвимого положения, позитивных социальных связей в Российской Федерации.

В особом порядке рассматриваются те случаи, «решение по которым требует оценки неочевидных фактов и в связи с этим — комиссионного рассмотрения, особых процедур и высокого уровня принятия решения».

Единый миграционный режим

Для находящихся в России более 90 дней в году предлагается ввести единый миграционный режим для долгосрочного пребывания. Он предназначен для тех, кто приезжает с любыми законными целями, включая работу и получение образования, но без оформления вида на жительство и приобретения гражданства.

РИА Новости

© Денис Гришкин

Соответствующий порядок предлагается применять ко всем иностранным гражданам, въезжающим в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы.

Критериями для получения этого статуса являются наличие подтверждённого аккаунта в государственной информационной системе с указанием биометрических данных, отсутствие опасных инфекционных заболеваний и получение единого документа с электронным носителем информации.

«Соглашение о лояльности» и «контролируемое пребывание»

В рамках совершенствования механизмов обеспечения безопасности и правопорядка в миграционной сфере предлагается ввести несколько специальных инструментов.

Механизм «соглашения о лояльности» подразумевает, что иностранные граждане для въезда на территорию Российской Федерации официально принимают на себя обязательства. Их нарушение приведёт к тому, что пребывание этих лиц объявят нежелательным. За этим последует утрата права находиться на территории России.

В связи с этим должен быть усовершенствован институт нежелательного пребывания. Под эту категорию могут отнести осуждённых и имеющих судимость лиц, людей, страдающих опасными заболеваниями, предоставивших подложные документы и заведомо ложные сведения при получении миграционных статусов, а также тех, кто скрыл от налогообложения полученные в РФ доходы или нарушил «соглашение о лояльности».

Кроме того, предлагается ввести статус «контролируемое пребывание», в рамках которого могут как предоставить иностранному гражданину особые права, так и возложить на него дополнительные обязанности, такие как регулярная личная явка, ограничение перемещений, а также применить другие меры контроля.

Этот порядок будет действовать в отношении потенциально нежелательных лиц, которые по ряду причин всё же находятся в РФ.

Единая информационная платформа

Для обработки информации об иностранцах и миграционных потоках планируется создать единую информационную систему. Она позволит применять имеющиеся в информационных ресурсах различных ведомств данные, связав их с конкретным лицом.

Система должна будет регулярно вести сбор базовых статистических показателей с возможностью выдачи как стандартизированных, так и сгенерированных по запросам отчётов. Также подразумевается подготовка системой специальной аналитики, например, направленности миграционных потоков в различное время суток, распределении иностранных граждан по территории и другой информации.

Кроме того, система призвана перевести часть документооборота в электронный формат, а также должна будет уведомлять иностранцев о принятых по их заявлениям решениях и сроках действия их документов.

Отметим, что в 2019 году Владимир Путин уже подписал ряд документов, вносящих изменения в миграционное законодательство. В августе президент утвердил закон, который существенно упрощает процедуру получения разрешения на временное проживание и вида на жительство для отдельных категорий иностранцев и лиц без гражданства.

За несколько месяцев до этого президент расширил список граждан Украины, которые могут претендовать на получение российских паспортов в упрощённом порядке. Сам механизм Путин утвердил за несколько месяцев до этого, но первоначальная версия документа действовала только в отношении жителей самопровозглашённых республик Донбасса.

По данным МВД, российское гражданство в 2019 году получили почти 500 тыс. человек, что оказалось в 2,5 раза выше среднегодовых показателей за последние десять лет.

Возможность сохранить иностранное гражданство

На рассмотрение Госдумы в скором времени поступит законопроект, разрешающий получить российский паспорт, не отказываясь от гражданства другой страны. По словам первого зампреда комитета ГД по делам СНГ и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, документ могут внести на рассмотрение уже 10 марта.

«Это закон, который разрешает в первую очередь нашим соотечественникам и в принципе гражданам, которые желают жить и работать в РФ, получать паспорт гражданина РФ, не отказываясь от гражданства своей страны… Если во вторник, 10 числа, закон будет в ГД, то я думаю, что среда, максимум четверг — мы его рассмотрим на комитете», — уточнил Водолацкий. Его слова приводит РИА Новости.

Водолацкий рассказал, что вопрос о возможности получения российского паспорта при сохранении имеющегося иностранного гражданства задали Владимиру Путину в ходе Всемирного конгресса соотечественников. По словам депутата, президент пообещал пойти навстречу этим пожеланиям.

По оценке парламентария, проект вынесут на первое чтение ориентировочно в конце марта, а второе и, возможно, третье чтения ожидаются в апреле.