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Существует ли выход из сирийского «лабиринта»: об интересах сторон

04 марта 2020, 17:35  •  18 • Аналитика

Фото: kremlin.ru

Намеченные на 5 марта переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана дают надежду на прекращение, по крайней мере, наиболее острой фазы противостояния в сирийском Идлибе, рискующей перерасти в полномасштабный вооруженный конфликт, участниками которого наверняка станут не только Россия и Турция. Однако даже в случае временного ослабления напряженности, скорее всего, актуальными останутся главные проблемы, первой из которых является необходимость установления в Сирии постоянного и стабильного мира. Достижимо ли это вообще и от чего зависит приход на эту многострадальную землю покоя? Возможен ли выход из сирийского "лабиринта"?


Пытаться искать ответ на столь непростой вопрос стоит, пожалуй, с хотя бы краткого обзора тех интересов и целей, которые преследуют сегодня основные силы, присутствующие и ведущие активные действия в регионе. Отрешимся от имперских планов Анкары по созданию в северной Сирии некоей полностью подконтрольной ей квазигосударственной единицы или вхождению ее в состав Турции. Сосредоточимся на «программе-минимум» для Эрдогана. Это – нанесение максимального урона курдским вооруженным формированиям, оттеснение их на возможно большое расстояние от пределов, собственно, Турции и обеспечение возможности для собственных вооруженных сил оперировать против курдов в том же Африне.



Однако, это только половина дела и на настоящий момент, увы, меньшая. Ввязавшись в бои в Сирии, Анкара понесла существенные потери и теперь главным для нее является выход из боевых действий с минимальной потерей лица. Особенно это касается лично Эрдогана, которому в последнее время ни на внутриполитическом, ни на экономическом фронтах похвастаться совершенно нечем. Если к этому добавится еще и маленькая, но вовсе не победоносная война – дело для президента может закончиться совсем худо. С одной стороны он понимает, что дальнейшая эскалация чревата еще большими жертвами, с другой же – уже не может остановиться.

Для России выдвигаемые турками требования «отойти в сторону» и вывести свои войска из Сирии однозначно являются полностью неприемлемыми. Это означало бы полнейший крах всей политики Москвы не только в этой стране, но и на Ближнем Востоке в целом. Да и не только там, пожалуй. Деньги, человеческие жизни, дипломатические и военные усилия – все будет выброшено на ветер. Ссориться с Анкарой невыгодно, не хочется, но и капитулировать перед ней – расписаться в собственной неспособности отстаивать в критической ситуации интересы союзников и свои собственные.

Сирийцы сражаются и гибнут в Идлибе в силу самых, пожалуй, простых и однозначных причин. Ликвидация тамошнего «гадючника» и контроль над стратегическими магистралями жизненно необходимы Дамаску для начала процесса восстановления страны из руин, в которые ее ввергла многолетняя война. Для достижения внутренней стабильности, без которой ее ждет судьба Ливии. И это еще не в самом худшем случае. Сирийцы не отступят уже ни при каких обстоятельствах.

У Ирана в Сирии свои интересы - как минимум это территориальный буфер между Исламской Республикой и Израилем, который (буфер) Тегеран не хотел бы увидеть проамериканским и произраильским.

С Европой все совсем просто: ее лидеров до икоты пугает перспектива новых волн беженцев, тем более, что Эрдоган уже весьма любезно провел «предметную демонстрацию» того, какой силы и мощи они могут быть. Европейцы, как обычно, готовы откупаться, выступать в роли миротворцев, но только не принимать у себя новые сотни тысяч обездоленных войной изгнанников с Ближнего Востока. Для Соединенных Штатов было бы крайне заманчиво и дальше продолжать раздувать в Сирии огонь войны, а, еще лучше, все-таки избавиться от ненавистного им Башара Асада и как можно крепче насолить русским. Ну, и туркам заодно – за вероломство и непостоянство. Однако, в свете приближающихся выборов Вашингтон вряд ли будет по крупному вмешиваться в конфликт. Скорее, умоет руки и подождет результатов.

Исходя из всего этого, ближайшее будущее не только Идлиба, но и всей Сирии в наибольшей степени зависит от того, смогут ли найти внятный компромисс лидеры России и Турции. Промежуточным выходом стало бы решение перевести ситуацию на уровень, при котором которой каждая из сторон получит свое без больших сражений и лобовых атак, не афишируя как сделанные в результате достижения договоренностей уступки, так и полученные в обмен на них «бонусы».

Турции в таком случае придется определиться, что для нее важнее – решение проблем с курдами или поддержка бандитствующей антиасадовской «оппозиции». Дамаску, очевидно, предстоит еще какое-то время мириться с последними очагами сопротивления его наиболее непримиримых врагов, не пытаясь окончательно их ликвидировать. Ради возможности получив контроль над трассами М-4 и М-5 начать восстанавливать экономику и инфраструктуру, там могут на это пойти. России же важно выдержав напор Эрдогана, не поступиться своими интересами и, не уменьшая собственное присутствие и значимость в регионе, в очередной раз выступить в роли наиболее взвешенного и мудрого игрока на Ближнем Востоке.
Александр Харалужный

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