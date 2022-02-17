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Существует ли мировое правительство? Ответ за 10 секунд

17 февраля 2022, 12:05  •  333 • Политика
Образец государственного лидера современности? СССР или Российская Федерация? Существует ли мировое правительство? На эти и другие вопросы блица в рамках программы "Специальный гость с Тиной Канделаки" ответил учредитель первого русского телеканала Царьград Константин Малофеев.
По традиции каждое интервью, которое я беру в программе "Специальный гость" на телеканале RTVI, заканчивается блицем,
- отметила в своём Telegram-канале телеведущая Тина Канделаки, подводя итоги своей очередной беседы.
На этот раз тем самым специальным гостем стал учредитель первого русского телеканала Царьград Константин Малофеев. И само интервью в рамках программы "Специальный гость с Тиной Канделаки", и традиционный блиц получились ёмкими, а ответы на вопросы вряд ли понравятся либеральной "элитке".
Вот как комментирует беседу сама Тина Канделаки:
Блиц с Константином Малофеевым показал, что Константин Валерьевич знает цену слову. Чего только стоит ответ "Иерусалим", данный на вопрос: "Израиль или Палестина?". Ответ, перед которым мой собеседник взял мудрую паузу.
Впрочем, и сами вопросы для блица оказались непростыми. Например, задавая вопрос про государственного лидера из наших современников, который является для Малофеева образцом, ведущая сразу установила ограничитель: кроме Владимира Владимировича Путина.
В общем, я это хотел сказать, - тут же парировал Константин Валерьевич и с ходу назвал ещё одного образцового государственника. - (лидер КНР) Си Цзиньпин, который, между прочим, - автор "Китайской мечты - 2050".
"Китайская мечта - 2050" - это стратегия превращения Китая "в богатую и могущественную державу".
У нас есть своя, китайская мечта - быть великой современной социалистической страной. Китай приближается к тому, чтобы стать центром мировой сцены, - заявил в своё время Си Цзиньпин. - К 2050 году мы станем глобальным лидером по общей силе нации и международному влиянию.
Не менее сложным получился и выбор: "СССР или Российская Федерация?".
"Российская Империя", - ответил на это гость программы.
"Ну то есть вы не хотите жить в настоящем и не хотите жить в прошлом, а живёте в будущем?" - поинтересовалась в ответ Канделаки.
"Так, как говорит мне моя жена", - парировал Константин Малофеев.
К слову, был и ещё один любопытный вопрос блица, который часто поднимают различные конспирологи: "Существует ли мировое правительство?". Ответ Константина Малофеева уместился буквально в 10 секунд, но при этом, как говорится, расставил все точки над i:
В смысле конспирологов - нет, в смысле людей, принимающих решение, - да.
"Каждое действие вызывает противодействие. Каждое новое веяние обязательно вызывает откат к традиции. Неудивительно, что, наевшись либерализма и новой этики, всё больше людей возвращаются в мир, где есть чёрное и белое, Бог и дьявол, Россия и всё остальное, - подвела итог блицу с учредителем Царьграда Тина Канделаки. - Консерватизм сегодня - способ самосохранения и сбережения своей идентичности. Желание оставаться собой, когда все вокруг становятся такими неоднозначными и требуют в отношении себя слов среднего рода".

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