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«Существенных диспропорций нет»: ФАС и Минэнерго проверяют информацию о росте цен на бензин

18 июня 2019, 00:24  •  40 • В России
Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба проверяют сообщения о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири. Об этом сообщил пресс-секретарь вице-премьера Дмитрия Козака по итогам совещания с представителями крупнейших нефтяных компаний. Он отметил, что существенных скачков цен не зафиксировано, а подобные случаи не могут быть массовыми. Ранее глава правительства Дмитрий Медведев поручил проверить информацию о стоимости топлива и в случае необходимости принять меры.
 
© Александр Кряжев / РИА Новости
 

ФАС и Минэнерго проверяют сообщения о росте стоимости топлива в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом по итогам совещания вице-премьера Дмитрия Козака с представителями нефтяных компаний сообщил его пресс-секретарь Илья Джус.

«Возможные факты существенного превышения роста цен в сегменте независимых АЗС в отдельных регионах ДФО и Сибири по поручению правительства проверяются ФАС и Минэнерго, однако они могут носить лишь единичный характер», — цитирует представителя Козака агентство «Прайм».

По его словам, в целом компании, работающие в этих регионах, выполняют обязательства по поставкам на внутренний рынок.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Козаку изучить информацию о росте цен на бензин и принять меры в случае необходимости. Он подчеркнул, что речь идёт о подорожании бензина для жителей Сибири и Дальнего Востока.

«Надо разобраться, что это. Если это просто какой-то всплеск — это одна ситуация, а если это какие-то системные вещи — тогда нужно принимать решения, которые мы с вами неоднократно обсуждали, в случае необходимости», — сказал Медведев.

О росте цен на автомобильный бензин свидетельствуют данные Росстата. Ведомство сообщило, что с 3 по 9 июня средняя стоимость топлива выросла в большинстве российских регионов.

«За прошедшую неделю увеличение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 58 центрах субъектов Российской Федерации, наиболее заметное — в Кызыле (на 1,4%), Костроме и Чите (на 0,9%)», — говорится на сайте Росстата.

По данным Thomson Reuters Kortes, которые приводит ТАСС, если средняя цена бензина с 10 по 14 июня по стране выросла на 11 и 10 копеек на Аи-92 и Аи-95 соответственно, то именно в Дальневосточном федеральном округе подорожание составило 74 копейки за Аи-92 и 67 копеек — за Аи-95.

«Идёт от оптового рынка»

Удорожание бензина для потребителей связано с ростом цен при оптовых закупках, пояснил директор Фонда экономического развития Сергей Пикин.

«Рост цен в первую очередь идёт от оптового рынка. На оптовом рынке цены возросли, и, соответственно, постепенно это доходит и до розничного рынка. Рост цен на оптовом рынке связан с тем, что с точки зрения поставок за рубеж остаётся до сих пор более выгодная ситуация. Но в целом увеличение потребления в связи с сезонным фактором также играет роль», — сказал он RT.

Напомним, бензин начал резко дорожать весной 2018 года. Так, только в мае цены выросли на 5,6%. Летом правительство снизило топливные акцизы, а также договорилось с нефтяными компаниями заморозить цены на уровне майских.

Тем не менее в сентябре цены снова начали повышаться. 31 октября кабинет министров и крупнейшие нефтяные компании России договорились заморозить цены на уровне июньских и оставить их такими до конца марта 2019 года. При этом компаниям позволили поднять цены на 1,7%, чтобы компенсировать повышение НДС с 18 до 20%.

В марте правительство и компании вновь договорились о фиксации цен, в этот раз до 30 июня. Однако, согласно данным Росстата, стоимость топлива начала расти уже в конце весны — с 27 мая по 3 июня был зафиксирован рост цен на бензин на 0,4%.

О грядущем подорожании бензина предупреждал и министр энергетики России Александр Новак. В ходе Петербургского международного экономического форума 6 июня он сообщил журналистам, что рост не превысит показателей инфляции.

«Что касается цен на розницу, они будут в пределах инфляции. Наша задача регулировать, в том числе за счёт созданного инструмента, в рамках изменённого налогового законодательства — обратного акциза, демпфера (доплата за поставку на внутренний рынок вместо внешнего. — RT)», — сказал он.

  • © Агентство городских новостей «Москва»

 

«Работа с акцизами — прямой метод регулирования»

Чтобы сдержать рост цен на топливо, правительство может субсидировать поставки бензина на внутренний, а не на внешний рынок, допустил Пикин.

«Работа с акцизами — наиболее прямой метод регулирования, доступный правительству. Есть, в принципе, так называемый обратный акциз — надбавка нефтяникам за то, чтобы они больше поставляли на внутренний рынок, если внешний оказался в более выгодном положении», — пояснил эксперт.

Среди возможных мер Пикин упомянул и развитие конкуренции на рынке топлива. Аналитик отметил, что в некоторых регионах работают всего несколько компаний, а иногда и одна.

По мнению ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Станислава Митраховича, обратный акциз помог бы снизить цены уже в течение месяца.

«Если правительство примет решение, что нужно увеличивать демпфер, тогда в ближайшие пару недель сможем увидеть снижение цены», — подчеркнул он.

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