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«Существенно усилит потенциал надводных сил»: на что будет способен обновлённый крейсер «Адмирал Нахимов»

30 июня 2020, 07:55  •  190 • В России
Атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2 вернётся в состав ВМФ в 2022 году. Об этом рассказал глава Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Корабль был построен в 1980-х и последние годы проходит глубокую модернизацию. Инженеры и рабочие «Севмаша» меняют жизненно важные системы, радиоэлектронное оборудование, средства поражения и ПВО. Известно, что «Адмирал Нахимов» получит арсенал гиперзвуковых ракет «Циркон». Эксперты считают, что крейсер станет одним из самых мощных кораблей в составе ВМФ.
 
Крейсер Северного флота проекта 1144.2 «Адмирал Нахимов» РИА Новости © Олег Ласточкин
 

Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил в интервью РИА Новости, что атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2 будет передан Военно-морскому флоту России в 2022 году.

«Сроки передачи корабля ВМФ остаются неизменными, несмотря на перевооружение корабля, это 2022 год», — сказал Рахманов.

В настоящее время «Адмирал Нахимов» находится в сухом доке Северного машиностроительного предприятия (Северодвинск), где проходит его ремонт и модернизация. Дата завершения работ по крейсеру несколько раз переносилась. Изначально планировалось завершить обновление корабля в 2018 году.

Как полагают эксперты, перенос сроков связан с внесением изменений в модернизационный план и решением военных оснастить «Адмирала Нахимова» гиперзвуковыми ракетами «Циркон». О том, что корабль получит новейшие боеприпасы, в интервью журналу «Национальная оборона» в мае 2020 года сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко. Дальность «Циркона» превышает 1 тыс. км, скорость полёта достигает 9 Махов.

В декабре прошлого года в беседе с телеканалом «Звезда» первый заместитель гендиректора «Севмаша» Сергей Воронько заявил, что в 2020 году «Адмирал Нахимов будет подготовлен к началу заводских испытаний.

В марте 2020 года пресс-служба предприятия сообщила о начале нового этапа работ, связанных с установкой на крейсер крупногабаритного оборудования. Инженеры и рабочие должны смонтировать турбину и корабельный вал.

«Подготовлены шпили — механизмы для вытягивания якорной цепи из воды и швартовных операций. На корабле формируются каюты, уложена изоляция, кабель... Перед корабелами стоит масштабная задача — вывести корабль из сухого дока на воду и продолжить работы уже у одной из набережных «Севмаша», — говорилось на сайте компании.

«Адмирал Нахимов» был заложен 17 мая 1983 года на Балтийском судостроительном заводе (Санкт-Петербург). Корабль спустили на воду 25 апреля 1986 года. 30 декабря 1988 года он пополнил боевой состав Северного флота под названием «Калинин».

После распада СССР военные в 1992 году переименовали судно в «Адмирал Нахимов». Ранее такое название носил первый крейсер императорского флота с башенной артиллерией. Корабль также был построен на Балтийском заводе в Петербурге. В мае 1905 года в составе 2-й Тихоокеанской эскадры крейсер принял участие в Цусимском сражении. Корабль получил серьёзные повреждения и был в итоге затоплен экипажем.

Радикальная модернизация

«Адмирал Нахимов» предназначен для выполнения широкого круга задач в дальней морской зоне и является одной из самых крупных платформ в составе ВМФ. Подобно другим крейсерам проекта 1144.2, корабль способен поражать все типы морских целей, вести огонь по наземным объектам и прикрывать соединения от средств воздушно-космического нападения.

Полное водоизмещение «Адмирала Нахимова» составляет 26,19 т, длина — 252 м, ширина — 28,5 м, осадка — 9,1 м, экипаж — более 700 человек. Движение крейсера обеспечивается двумя котельными установками и атомным реактором мощностью 140 тыс. л. с.

  • © Министерство обороны РФ

До начала модернизации в боекомплект «Адмирала Нахимова» входили ракеты П-700 «Гранит» дальностью действия до 700—800 км, способные уничтожать крупные надводные объекты, в том числе авианосцы. Также арсенал крейсера включал несколько видов торпедно-минного вооружения.

За противовоздушную оборону корабля отвечали зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300Ф «Форт», система 4К33 «Оса-М» и артиллерийская установка 3М87 «Кортик».

По мнению экспертов, по состоянию на конец 1990-х годов и начало XXI века корабль с таким вооружением мог «уверенно чувствовать себя» на просторах мирового океана. Однако на современном этапе средства поражения, зенитные ракетные комплексы, радиоэлектронное оборудование и механизмы крейсера устарели. В связи с этим было принято решение о радикальном обновлении «Адмирала Нахимова».

По информации Минобороны РФ, на крейсере будут заменены различные узлы, агрегаты, системы жизнеобеспечения корабля, радиотехнического вооружения, корабельной энергетики. Как сообщил ранее «Интерфаксу» Рахманов, в рамках модернизации были открыты 18 опытно-конструкторских работ.

По имеющимся в СМИ данным, на «Адмирале Нахимове» существенно обновятся средства ПВО.

Согласно данным «Интерфакса», задачу по обороне дальних рубежей будет выполнять ЗРК вертикального пуска 3К96-2 «Полимент-Редут». Система будет способна перехватывать цели на дальности до 400 км с появлением сверхдальней ракеты. Сейчас в боекомплект комплекса входят ракеты 9М100, 9М96 и 9М96Д дальностью в пределах 15 км, 120 км и 150 км соответственно.

При этом РИА Новости сообщает, что на «Адмирале Нахимове», скорее всего, будет установлена флотская модификация ЗРК дальнего радиуса С-400 «Триумф» с арсеналом в 96 ракет и модернизированная версия «Форта».

Как говорят эксперты, если наличие «Полимент-Редута» подтвердится, то «Адмирал Нахимов» должен быть оснащён пусковыми установками универсального корабельного комплекса 3С14 (УКСК), которые используются в ВМФ для применения крылатых ракет «Калибр», противокорабельных ракет «Оникс», а в доработанном виде — «Цирконов».

Гордость ВМФ

Как неоднократно отмечали в Минобороны РФ, «Адмирал Нахимов» будет обладать совершенно новыми тактико-техническими характеристиками, а его ввод в строй «существенно усилит потенциал надводных сил» Северного флота. По своим возможностям советский крейсер станет практически новым кораблём.

В октябре 2019 года американский журнал Military Watch назвал «Адмирал Нахимов» самым опасным боевым кораблём ВМФ. К достоинствам крейсера издание отнесло средства радиоэлектронной борьбы, зенитные и гиперзвуковые ракеты.

Аналитики также считают «Адмирал Нахимов» чрезвычайно грозным кораблём для потенциального противника. По их словам, габариты корабля позволяют разместить на нём широкую номенклатуру радиоэлектронного оборудования, средств нападения и обороны.

  • «Адмирал Нахимов» в море
  • РИА Новости
  • © Олег Ласточкин
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«Есть основания полагать, что боекомплект «Адмирала Нахимова» увеличится до 72 ракет. Уничтожение авианосной группировки будет обеспечиваться залпом, причём ракеты будут лететь стаей, выстраивая тактику атаки с помощью заложенных в них алгоритмов», — рассказал в беседе с RT редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин.

Кроме того, аналитик не исключает, что модернизированный корабль получит новые артиллерийские комплексы, в частности флотскую версию 152-мм самоходной гаубицы «Коалиция-СВ», дальность стрельбы которой составляет 70—80 км. В настоящее время она испытывается в частях российской армии.

«России нужны корабли океанского класса. «Адмирал Нахимов» и его брат-близнец «Пётр Великий», который тоже ожидает модернизация, способны действовать автономно вдали от родных берегов. Они имеют комплексы вооружения для нанесения серьёзного ущерба противнику. Эти корабли могут противодействовать крупным военно-морским группировкам», — подчеркнул Литовкин.

В комментарии RT бывший заместитель главкома ВМФ адмирал Игорь Катасонов назвал одним из главных преимуществ обновлённого «Адмирала Нахимова» мощное противолодочное вооружение. Согласно открытым источникам, работники «Севмаша» установят на крейсер комплексы «Пакет-НК» и «Ответ».

«Возможности «Адмирала Нахимова» после модернизации будут позволять эффективно противостоять авианосным группировкам и подлодкам противника. Это будет многофункциональный корабль, гордость ВМФ, способный решать разнообразные задачи на самом высоком уровне», — резюмировал Игорь Катасонов.

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