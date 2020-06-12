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«Суррогат» с голосом врага: российские конструкторы создали уникальный подводный аппарат

12 июня 2020, 15:25  •  107 • В России

Центральное-конструкторское бюро морской техники "Рубин" (С-Петербург) уже давно считается одним из мировых лидеров в проектировании подводных кораблей и аппаратов (в том числе и необитаемых). «Золотые головы» с берегов Невы много раз удивляли Россию и человечество своими уникальными изделиями как военного, так и гражданского назначения. Причем немало таких изделий конструировались не «под заказ» Минобороны или других ведомств, а в так называемом инициативном порядке. Например, беспилотный подводный аппарат «Суррогат». Про работу над ним информация просочилась еще лет пять назад, а сейчас, по словам гендиректора «Рубина» Игоря Вильнита, она завершена. А результаты испытаний «доведены до сведения профильных организаций Минобороны. Сейчас идут консультации».

НОВОРОЖДЕННЫЙ ХИТРЕЦ

Ну и что же это за «зверь» такой? В чем его сенсационная уникальность?

Конструкторы, которые занимались разработкой подводного аппарата, назвали его по-своему: морской роботизированный комплекс (МРК) "Суррогат". Я поинтересовался у них, - а почему именно такое имя они выбрали своему детищу? Мне ответили: «Потому, что комплекс многофункциональный, - он способен выполнять разнообразные задачи. Как в военных, так и в сугубо мирных целях». Он может, например, имитировать атомные и неатомные подводные лодки, вести разведку и картографирование подводной «местности».

Аппарат разрабатывался для проведения таких военно-морских учений, когда наши реальные подводные лодки (атомные или дизельные) не надо будет использовать в качестве имитаторов субмарин «супостата». И отвлекать их от выполнения основных боевых и учебно-боевых задач. К тому же использование необитаемого имитатора позволяет значительно сэкономить деньги, снизить стоимость учений. А это весьма дорогостоящее занятие. По неофициальным подсчетам, одни сутки выхода атомной лодки в море для поиска субмарины противника или для ее имитации в среднем могут обходиться в 5-6 млн. рублей (дизельной – в 2 раза меньше).

К тому же использование безлюдного «Суррогата» (цена которого в десятки раз меньше самой «дешевой» дизельной подлодки стоимостью около 250 млн рублей) позволит уменьшить риски, связанные прежде всего с человеческими жизнями и техническими ЧП). Но при этом сохраняется реалистичность подводной обстановки.

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ «КП»

"Суррогат" – беспилотный подводный аппарат. Оснащен литий-ионной батареей. Этот имитатор подводной лодки способен обеспечивать учения длительностью до 15-16 часов, воспроизводя маневрирование подлодки противника, в том числе на больших скоростях хода. Общая длина специальной безэкипажной подлодки - примерно 17 м. Водоизмещение автономной необитаемой подводной лодки - около 40 тонн. Дальность плавания - около 600 миль (при скорости в 5 узлов). Максимальная скорость - свыше 24 узлов (или примерно 44 км в час). Предельная глубина погружения - 600 метров.

СВОЙ, НО С ЧУЖИМ ПАСПОРТОМ

Будет у «Суррогата» и еще одна любопытная особенность, - он сможет имитировать шумы винтов иностранных подводных лодок. На его борту конструкторы намерены расположить «звуковые паспорта» зарубежных субмарин. А это – великолепное подспорье для тренировок наших гидроакустиков. Ну а на мой вопрос о разведывательных «способностях» подводного аппарата его создатели категорически отказались отвечать…

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