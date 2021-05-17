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«Суррогат профсоюза»: «Альянс учителей» подозревают в незаконной политической деятельности

17 мая 2021, 10:20  •  128 • В России
«Альянс учителей», созданный в 2018 году с провозглашённой миссией защиты прав преподавательского сообщества, на деле стал площадкой для политической агитации. В незаконной политической деятельности, в частности, обвиняют председателя «Альянса» Семёна Кочкина, координатора штаба Навального в Чебоксарах. Кочкин и его коллеги по профсоюзу — фигуранты десятков административных дел, связанных с призывами выходить на несанкционированные акции протеста, а также другой противоправной деятельностью. По мнению опрошенных RT экспертов, профсоюз вовлечён в совершенно несвойственную правозащитной организации кампанию противостояния действующей власти.
 
Facebook © teachers.union.ru
 

Глава правозащитной организации «Альянс учителей» Семён Кочкин активно участвовал в политической деятельности ещё до того, как профсоюз был основан. Так, во время президентской кампании в 2017 году он возглавил штаб Навального, а затем  принимал участие в предвыборной кампании в Госдуму соратницы оппозиционера Любови Соболь. При этом в ходе праймериз координатор неоднократно призывал людей выходить на незаконные массовые акции.  

В частности, 5 октября 2017 года на своей странице в социальной сети «Вконтакте» Кочкин разместил видео с призывами выйти на так называемый народный сход в поддержку Навального. 

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  • © SemyonKochkin

Позже суд Чебоксар вынес в отношении Кочкина решение по ч. 8 ст. 20.2 КоАП «Повторное нарушение порядка организации митинга». Он получил наказание в виде 40 часов обязательных работ. Всего же за 2017 год будущий председатель профсоюза «Альянс учителей» привлекался к ответственности более пяти раз за нарушения, связанные с незаконными шествиями и митингами. 

По информации RT, на счету Кочкина несколько десятков нарушений по данной статье. Последний раз по решению районного суда Чебоксар он получил семь суток ареста за призывы к участию в акции 23 января 2021 года.

Однако  в «Альянсе учителей» такой аффилированности председателя тогда уже мало кто удивлялся. Более того,  с призывами выходить на акцию открыто на страницах официального сообщества «Альянс учителей» в сети «Вконтакте» заявили и коллеги Кочкина в других городах.

Один из них, глава петербургской ячейки профсоюза Даниил Кен, впоследствии также получил семь суток ареста за призывы по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации».

Защищать или учить?

Как и ряд других аналогичных «общественных союзов», «Альянс учителей» активно заработал в России не без помощи Алексея Навального и его соратников, считает российский общественный деятель, политолог Сергей Карнаухов.

«Перед Навальным были поставлены задачи расширения тематики для создания суррогатных профсоюзов. Так была активизирована работа по расширению сети «Альянса врачей»* и вовлечению максимального количества новых членов в «Альянс учителей», — пояснил Сергей Карнаухов.

Ранее Министерство юстиции включило межрегиональный профсоюз «Альянс врачей» в список иностранных агентов. Также Росфинмониторинг включил общественное движение «Штабы Навального»** в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.

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По словам правозащитника, заместителя начальника центрального штаба «Союза добровольцев России» Алексея Урецкого, провокационная деятельность активистов профсоюза «Альянс учителей» наносит ущерб людям, обратившимся за помощью. Настоящая цель работников профсоюза Навального — разыграть искусственный скандал.

«Это так называемый хайп и финансовая прибыль. Если раньше профсоюзные ячейки существовали на отчисления, то в данном случае профсоюз живёт на донаты, на средства от продаж различной символики — хайп в этих случаях необходим», — разъяснил Алексей Урецкий.

Аморальная психология

В  сентябре 2020 года с формулировкой  «за аморальный поступок» глава «Альянса учителей» в Санкт-Петербурге Даниил Кен был уволен из петербургского лицея №344, где проработал восемь лет в должности педагога–психолога. Об этом активист сообщил на своей странице в Facebook. 

По словам Кена, ничего аморального он не совершал, а истинная причина увольнения профсоюзного деятеля — «политический мотив». 

Однако у оппонентов Кена другая точка зрения на причины его отстранения от преподавания в лицее. Они вспоминают, как уже в статусе руководителя петербургской ячейки «Альянса учителей» Даниил Кен стал участником громкого скандала. Речь идет о молодёжном движении «Весна», федеральным координатором которого в Чебоксарах является уже хорошо знакомый нам Семён Кочкин. 

Весенние настроения

Молодёжное движение «Весна» было основано в 2013 году в Санкт-Петербурге  представителями либеральной молодёжи. Как пишут петербургские активисты на официальном сайте, цель «Весны» — «смена коррумпированного режима в России».

С самого начала общественники зарекомендовали себя как активные функционеры Навального. В 2017 году представители «Весны» участвовали в незаконных акциях в поддержку Навального, за что неоднократно привлекались к административной ответственности.

В феврале 2019 года активист «Весны» Владимир Казаченко был задержан полицией. Во время разбирательства следователи нашли в телефоне активиста видеоролики порнографического характера, на кадрах которых Казаченко вместе с товарищем был запечатлён в сомнительной компании девушек 14 и 17 лет.

Инцидент вызвал большой общественный резонанс в Северной столице. После этого десятки граждан собрали пикет у офиса Навального с требованием осудить педофилов. К пикетчикам от офиса Навального вышел Даниил Кен и стал выражать недоумение. 

Как выяснил RT, среди граждан, решивших поддержать акцию, была учительница местной школы Елизавета Слук, которая попыталась объяснить функционеру Навального цель мероприятия против педофилов. Позже Слук опубликовала переписку с  Кеном, где функционер открестился от соратника из «Весны» с формулировкой: «Мы не несём ответственность за все их действия». 

По словам главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, такая реакция в среде сторонников Навального считается нормой.

«Парадокс заключается в том, что у Навального и «Альянса врачей» или «Альянса учителей» нет никакой идеологии — это обыкновенные шарлатаны», — убеждён Виталий Бородин.

Мода на альянсы

Сейчас стало модно называть профсоюзы альянсами: «Альянс врачей», «Альянс студентов», «Альянс учителей», отметил правозащитник, заместитель начальника центрального штаба «Союз добровольцев России» Алексей Урецкий. Не менее популярный тренд — под прикрытием профсоюзной деятельности заниматься политическими играми, считает эксперт.

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«История с профсоюзом педагогов, основатель которого большую часть осознанной жизни занимался протестной деятельностью в оппозиционных партиях и отчасти радикальных движениях, в этом смысле более чем показательна, — говорит Алексей Урецкий. — О какой защите прав может идти речь в правовом поле, когда человек априори подготовлен как организатор политических действий? Основная цель подлинного профсоюза — это защита прав трудящегося, а для этого нужно иметь штат квалифицированных практикующих юристов».

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В беседе с RT правозащитник отметил, что любой «профсоюз в политике» — это в первую очередь инструмент для саботажа, способ манипуляции и давления на экономику.

«Именно с целью саботажа, срыва работоспособности важных экономических отраслей для региона или государства используют профсоюзы опытные политики», — добавил правозащитник.

По словам Виталия Бородина, такие «профсоюзы», как «Альянс учителей», занимаются не отстаиванием прав каких бы то ни было профессиональных или социальных групп, а лоббированием западных интересов.

«Сейчас идёт информационная война в отношении России, вот такие, как Навальный и его братья по несчастью, готовы быть и «Альянсом врачей», и «Альянсом учителей». Цель создания этих ячеек — отмывание денег, на которые они финансируются в России Западом, чтобы раскачать в стране «майдан», — полагает Бородин.

«Альянс врачей» включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 03.03.2021.

** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

** Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25.12.2020.

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