Суровый пролог Великой Отечественной

80 лет назад началась советско-финляндская война

«Зимняя война» с Финляндией (30 ноября 1939 г. – 13 марта 1940 г.) была важным звеном в цепи локальных войн, вооружённых конфликтов и военных акций, в которых участвовал Советский Союз в преддверии Великой Отечественной войны. Если отбросить рассуждения о сталинском экспансионизме как двигателе советской внешней политики, то несомненно, что все эти войны и конфликты (Хасан, Халхин-Гол, освободительный поход в Западную Белоруссию и на Западную Украину, ввод частей Красной армии в страны Прибалтики, затем в Бессарабию и Северную Буковину и, собственно, война с Финляндией) советское руководство, находившееся во враждебном международном окружении, подчиняло обеспечению безопасности государства.

Средство решения этой задачи было выбрано для соседей СССР жёсткое, но в тех условиях единственно возможное – выдвижение как можно дальше передовых рубежей обороны. Начертание линии этой обороны было зафиксировано в советско-германском договоре о ненападении от 23 августа 1939 г. и уточнено в сентябре того же года в договоре о дружбе и границе.

Москва добилась включения в сферу своих интересов тех стран, которые ранее входили в состав Российской империи, но либо обрели независимость (Финляндия), либо после Первой мировой войны были отторгнуты от России в результате прямой аннексии (Эстония, Латвия, Литва, Бессарабия).

В государства Прибалтики осенью 1939 г., а в Бессарабию и Северную Буковину летом 1940 г. были введены части Красной армии. Позднее прибалтийские страны вошли в состав СССР. Финляндия же при поддержке Запада не приняла условий разрешения территориальных споров, предложенных Советским Союзом в октябре 1939 г., а именно – заключить оборонительный союз, подписать договор о взаимной помощи и на его основе решить другие вопросы безопасности. Москва обязана была считаться с военной опасностью, исходившей с северо-западного направления, – Ленинград отделяли от государственной границы всего 32 км.

Официальные переговоры с финляндской делегацией начались 12 октября 1939 г. в Кремле и продолжались с перерывами в течение месяца. С посланником Финляндии в Швеции Ю. Паасикиви, который возглавлял делегацию своей страны, встречались и вели переговоры И.В. Сталин и В.М. Молотов. Предложение о подписании договора о взаимной помощи, аналогичного тому, что у СССР был заключен с прибалтийскими государствами, финская сторона категорически отклонила.

Тогда 14 октября финской делегации была направлена «Памятная записка», в которой содержалось требование передать СССР Гогланд и ряд других островов Финского залива, часть Карельского перешейка, полуостров Рыбачий и представить в аренду сроком на 30 лет полуостров Ханко для постройки там военно-морской базы, контролирующей вход в Финский залив и защиту Ленинграда с моря, и размещения для защиты базы 4-тысячного воинского контингента. В качестве компенсации Финляндии предлагалась вдвое большая территория в Восточной Карелии. «Поскольку Ленинград нельзя переместить, – говорил финской делегации И.В. Сталин, – мы просим, чтобы граница проходила на расстоянии 70 км от Ленинграда… Мы просим 2700 кв. км и предлагаем взамен 5500 кв. км».

Однако договориться не удалось. Камнем преткновения явилось нежелание финнов уступать полуостров Ханко. В Москве пришли к выводу, что в условиях начавшейся мировой войны существующую военно-политическую проблему в отношениях с Финляндией можно решить только силой.

Парадокс разразившейся вскоре «зимней войны» состоял в том, что обе стороны стремились избежать столкновения. В Москве наиболее опасным считали не столько возможность выступления самой Финляндии против СССР, сколько использование её территории Германией. Советская сторона ограничила первоначальные требования, но министр иностранных дел Э. Эркко и другие сторонники твёрдой линии под давлением западных держав завели переговоры в тупик. Даже Верховный главнокомандующий финской армией маршал К. Маннергейм был склонен принять большинство советских предложений, призывая к этому финский парламент. Он, хорошо зная соотношение сил, понимал, что Финляндия выиграть войну не сможет.

Война, однако, началась. Финны проявили большую стойкость. К тому же советское военное руководство, а за ним и И.В. Сталин недооценили особенности театра военных действий, развернувшихся на Карельском перешейке, и боевые качества армии противника. Когда в марте 1940 г. Политбюро ЦК ВКП(б) заслушивало доклад наркома обороны маршала К.Е. Ворошилова, он вынужден был признать, что ни он, ни Генштаб, ни командование Ленинградским военным округом «вначале совершенно не представляли себе всех особенностей и трудностей, связанных с этой войной», а «военное ведомство подошло к подготовке войны в Финляндии недостаточно серьезно».

Поначалу Сталин, отказавшись от плана, разработанного под руководством начальника Генерального штаба маршала Б.М. Шапошникова, предпочёл план, авторами которого выступило командование Ленинградского военного округа с участием заместителей наркома обороны командарма 1-го ранга Г.И. Кулика и армейского комиссара 1-го ранга Л.З. Мехлиса. В соответствии с этим планом войска ЛВО сводились в 7-ю армию (командующий командарм 2-го ранга К.А. Мерецков), на которую возлагалась задача по прорыву линии Маннергейма на Карельском перешейке и разгрому главных сил финской армии.

Однако попытка в две недели разгромить стойкого противника не удалась. Герой Советского Союза С.Ф. Ячник вспоминал, какие мощные инженерные сооружения пришлось преодолевать нашим воинам: «Наступали на Выборгском направлении… Доты глубиной в два этажа, имевшие на вооружении несколько пулеметов и орудий, система огня которых позволяла финнам обеспечить многослойность его на всем участке с фронта и тыла. Толщина наружных стен и потолочных перекрытий достигала полутора-двух метров. А значительные запасы боеприпасов и продовольствия позволяли гарнизонам длительное время самостоятельно обороняться. Разветвленная система сообщения между дотами давала возможность обороняющимся менять огневые позиции в случае опасности».

Неопытность командного состава, отсутствие опыта действий в лесисто-болотистой местности при низкой температуре, неудовлетворительное обеспечение оружием, боевой техникой и обмундированием по сезону, общая недооценка противника привели к тяжелым жертвам и к затягиванию боевых действий.

В конце декабря 1939 г. операция была приостановлена. Главный военный совет вернулся к предложениям Шапошникова. Вновь созданный Северо-Западный фронт во главе с командармом 1-го ранга С.К. Тимошенко включал около 1 млн. человек, превосходя противника по численности пехоты более чем в 2 раза, по артиллерии – почти в 3 раза и абсолютно – по танкам и самолётам.

11 февраля 1940 г. Красная армия вновь перешла в наступление, прорвала линию Маннергейма и стала продвигаться вперёд. Одновременно советские части форсировали по льду Выборгский залив и перерезали шоссе Выборг – Хельсинки. Взятие Выборга стало финальным аккордом войны.

К этому времени с 7 марта уже шли мирные переговоры. Делегация Финляндии была представлена премьер-министром Р. Рюти, министром Ю. Паасикиви, председателем парламентской комиссии по иностранным делам В. Войонмаа и генералом Р. Вальденом. С советской стороны в переговорах участвовали глава правительства В.М. Молотов, фактический руководитель Ленинграда член Политбюро ЦК ВКП(б) А.А. Жданов и от Генштаба Красной армии комбриг А.М. Василевский. Под грохот штурма Выборга 12 марта был подписан мирный договор.

Формально в «зимней войне» победил Советский Союз. Однако международный резонанс оказался не в пользу СССР, который был исключён из Лиги Наций. Рассматривая выявившиеся в ходе войны слабости Красной армии, Гитлер сделал вывод об СССР как о «колоссе на глиняных ногах». И это тоже подтолкнуло его к нападению на нашу страну.

Многие десятилетия Финляндия, наученная горьким опытом союзничества с Гитлером, была едва ли не самой образцовой с точки зрения соблюдения нейтралитета страной. Однако после распада СССР антироссийский угар захватил политических наследников Ю. Паасикиви и У. Кекконена. У Финляндии налажено тесное сотрудничество с НАТО – постоянно проводятся совместные учения, с 2008 г. Суоми осуществляет совместную с блоком программу по закупке тяжёлых транспортных самолётов для стратегических воздушных перевозок. В финские порты периодически заходят натовские корабли и корабли ВМС США. Вашингтон поставляет Хельсинки вооружение и боевую технику. Десять лет назад Финляндия привела свои вооружённые силы в соответствие со стандартами НАТО.