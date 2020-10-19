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Суровые немецкие телохранители Навального попали на видео
19 октября 2020, 10:25 • 142 • Политика
Российского оппозиционера охраняют, как зеницу ока
Американский телеканал приоткрыл завесу тайны над тем, как организована жизнь якобы отравленного блогера Алексея Навального за границей. На кадры передачи 60 Minutes попала, в частности, колонна полицейских из Германии, которые сопровождают чету Навальных на променаде.
Журналисты телеканала CBS запечатлели прогулку оппозиционера с супругой Юлией в центре Берлина, неподалеку от Бранденбургских ворот.
Как отмечает РИА ФАН, в непосредственной близи с Навальным находятся трое мужчин в гражданской одежде. Рядом также идет журналистка CBS Лесли Шталь. На другом кадре показаны с десяток полицейских, шагающих затылок в затылок.
Шталь сообщила, что немецкие власти выделили Навальному охрану, так как опасаются повторного нападения на оппозиционера. При этом, полицейские находятся рядом с Навальными постоянно, добавляет URA.RU.
Кстати, в этом интервью блогер пожаловался, что его "отравление боевым веществом" так и не осудил американский лидер Дональд Трамп. Навальный призывает президента США присоединиться к европейскому сообществу в этом вопросе.
Ранее британские СМИ назвали цель "нападения" на Навального. Западная разведка считает, что оппозиционера просто хотели припугнуть.
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