Суровые немецкие телохранители Навального попали на видео

Алексей Навальный. Фото: Nikolay Titov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Российского оппозиционера охраняют, как зеницу ока

Американский телеканал приоткрыл завесу тайны над тем, как организована жизнь якобы отравленного блогера Алексея Навального за границей. На кадры передачи 60 Minutes попала, в частности, колонна полицейских из Германии, которые сопровождают чету Навальных на променаде.

Журналисты телеканала CBS запечатлели прогулку оппозиционера с супругой Юлией в центре Берлина, неподалеку от Бранденбургских ворот.

Critics of Vladimir Putin have been victims of unsolved shootings, suspicious suicides and poisonings. Tonight, Lesley Stahl talks with one of those critics, Alexey Navalny, who survived an assassination attempt two months ago. https://t.co/ITxLDo6PSx pic.twitter.com/yGPPzm413A — 60 Minutes (@60Minutes) October 18, 2020



Как отмечает РИА ФАН, в непосредственной близи с Навальным находятся трое мужчин в гражданской одежде. Рядом также идет журналистка CBS Лесли Шталь. На другом кадре показаны с десяток полицейских, шагающих затылок в затылок.

Шталь сообщила, что немецкие власти выделили Навальному охрану, так как опасаются повторного нападения на оппозиционера. При этом, полицейские находятся рядом с Навальными постоянно, добавляет URA.RU.

Кстати, в этом интервью блогер пожаловался, что его "отравление боевым веществом" так и не осудил американский лидер Дональд Трамп. Навальный призывает президента США присоединиться к европейскому сообществу в этом вопросе.

Ранее британские СМИ назвали цель "нападения" на Навального. Западная разведка считает, что оппозиционера просто хотели припугнуть.

