Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"У вас есть 24 часа, чтобы отменить санкции...": Звонок Путина стал ме...
Пророчество Паисия Святогорца грозит исполнится: "Турция почти вся останетс...
Ставка сыграла: Путин провёл и Трампа, и Байдена
Где ждать диверсии ВСУ против русских? Военный эксперт предупредил: Россию уже в...
Главная / Политика

Суровые немецкие телохранители Навального попали на видео

19 октября 2020, 10:25  •  142 • Политика
Алексей Навальный. Фото: Nikolay Titov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Российского оппозиционера охраняют, как зеницу ока
Американский телеканал приоткрыл завесу тайны над тем, как организована жизнь якобы отравленного блогера Алексея Навального за границей. На кадры передачи 60 Minutes попала, в частности, колонна полицейских из Германии, которые сопровождают чету Навальных на променаде.
Журналисты телеканала CBS запечатлели прогулку оппозиционера с супругой Юлией в центре Берлина, неподалеку от Бранденбургских ворот.
Critics of Vladimir Putin have been victims of unsolved shootings, suspicious suicides and poisonings. Tonight, Lesley Stahl talks with one of those critics, Alexey Navalny, who survived an assassination attempt two months ago. https://t.co/ITxLDo6PSx pic.twitter.com/yGPPzm413A
— 60 Minutes (@60Minutes) October 18, 2020

Как отмечает РИА ФАН, в непосредственной близи с Навальным находятся трое мужчин в гражданской одежде. Рядом также идет журналистка CBS Лесли Шталь. На другом кадре показаны с десяток полицейских, шагающих затылок в затылок.
Шталь сообщила, что немецкие власти выделили Навальному охрану, так как опасаются повторного нападения на оппозиционера. При этом, полицейские находятся рядом с Навальными постоянно, добавляет URA.RU.
Кстати, в этом интервью блогер пожаловался, что его "отравление боевым веществом" так и не осудил американский лидер Дональд Трамп. Навальный призывает президента США присоединиться к европейскому сообществу в этом вопросе.
Ранее британские СМИ назвали цель "нападения" на Навального. Западная разведка считает, что оппозиционера просто хотели припугнуть.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



142
Источник
Похожие новости
19 октября 2020, 01:15
Эрдоган пошёл в атаку после провокации с Крымом и выдвинул России обвинение
19 октября 2020, 01:15
Россия учит Европу вежливости после отповеди Сергея Лаврова. Первый шаг сделан
19 октября 2020, 06:45
Белорусские "партизаны" тысячами вышли на улицу. ОМОН применил резиновые пули
19 октября 2020, 08:35
Фейки о крушении MH17 сочиняла британская разведка, но виноваты всё равно русские
19 октября 2020, 03:05
В Кремле подтвердили участие Путина в заседании клуба «Валдай»
19 октября 2020, 03:05
Будет принято: обновленный Госсовет может начать работу в этом году
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 октября 2020, 01:15
Эрдоган пошёл в атаку после провокации с Крымом и выдвинул России обвинение
19 октября 2020, 01:15
Россия учит Европу вежливости после отповеди Сергея Лаврова. Первый шаг сделан
19 октября 2020, 01:15
Экс-депутат Рады показал, как британские военные высмеивают Украину в Сети
19 октября 2020, 06:45
Белорусские "партизаны" тысячами вышли на улицу. ОМОН применил резиновые пу...
19 октября 2020, 01:15
«Усик следующий»: Бандеровцы объявили поражение Ломаченко национальным праздником и у...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 октября 2020, 07:30
На Украине начали массово применять российскую вакцину от коронавируса
17 октября 2020, 01:30
Ставка сыграла: Путин провёл и Трампа, и Байдена
18 октября 2020, 04:05
"Турцию уже не остановить": Пушков просчитал газовые планы Эрдогана
15 октября 2020, 01:50
Лукашенко не блефовал: Литве грозит разорение
15 октября 2020, 22:55
"Россия покидает спектакль об MH17": Озвучены последствия выхода из трёхсторонней группы
16 октября 2020, 10:50
В США приняли неожиданное решение по Крыму
15 октября 2020, 16:30
Европа дорого заплатит за новые антироссийские санкции
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.