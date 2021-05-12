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Суровая правда вызвала истерику главы Минобороны Норвегии: "У России нет причин так реагировать"
12 мая 2021, 16:45 • 242 • Политика
США превратили Норвегию в мишень для ядерных ракет России. У министра обороны Норвегии Франка Бакке-Йенсена истерика. "У России нет причин реагировать той риторикой, которую она делает сейчас", - заявил он.
Норвегия в случае войны рискует оказаться в числе первых целей для ядерной атаки России из-за сотрудничества с США, заявил в интервью Норвежской вещательной корпорации (Norsk Rikskringkasting) военный эксперт Алексей Леонков. Его слова вызвали болезненную реакцию министра обороны Норвегии Франка Бакке-Йенсена.
Речь идёт об открытии портов Норвегии для американских атомных подлодок и разрешении на базирование стратегических бомбардировщиков США. Ленков честно заявил, что как только подлодки или бомбардировщики там появятся, то страна сразу станет мишенью.
- комментирует реакцию руководства Норвегии военный эксперт в своём Telegram-канале "Мадуро – не дура".
При этом глава норвежского военного ведомства всё-таки признаёт, что наличие подлодок США всё-таки повышает риски для страны. Однако, по мнению министра, эти риски оправданы, так как Норвегия будет знать о "деятельности русских на севере".
- пишет Алексей Леонков.
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