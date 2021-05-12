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Суровая правда вызвала истерику главы Минобороны Норвегии: "У России нет причин так реагировать"

12 мая 2021, 16:45  •  242 • Политика
США превратили Норвегию в мишень для ядерных ракет России. У министра обороны Норвегии Франка Бакке-Йенсена истерика. "У России нет причин реагировать той риторикой, которую она делает сейчас", - заявил он.
Норвегия в случае войны рискует оказаться в числе первых целей для ядерной атаки России из-за сотрудничества с США, заявил в интервью Норвежской вещательной корпорации (Norsk Rikskringkasting) военный эксперт Алексей Леонков. Его слова вызвали болезненную реакцию министра обороны Норвегии Франка Бакке-Йенсена.
Речь идёт об открытии портов Норвегии для американских атомных подлодок и разрешении на базирование стратегических бомбардировщиков США. Ленков честно заявил, что как только подлодки или бомбардировщики там появятся, то страна сразу станет мишенью.
Интервью вызвало истерику со стороны Министра обороны Норвегии Франка Бакке-Йенсена, который заявил: "У России нет причин реагировать той риторикой, которую она делает сейчас, но они пытаются изолировать нас от наших союзников и пытаются получить право вето, когда речь идет о политике безопасности на севере",
- комментирует реакцию руководства Норвегии военный эксперт в своём Telegram-канале "Мадуро – не дура".
При этом глава норвежского военного ведомства всё-таки признаёт, что наличие подлодок США всё-таки повышает риски для страны. Однако, по мнению министра, эти риски оправданы, так как Норвегия будет знать о "деятельности русских на севере".
Далее министру звонили обеспокоенные норвежцы, а в Тромсё муниципалитет заказал большое количество таблеток йода для детей и молодежи,
- пишет Алексей Леонков.

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