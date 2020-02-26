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Сурков займется политикой, но пока не определился с местом работы

26 февраля 2020, 10:54  •  31 • Политика

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков продолжит заниматься политикой, но пока не определился с местом работы.

"Буду, конечно. Я всегда политикой интересовался. И до прихода на госслужбу. И после буду", - сказал он в среду в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, опубликованном в издании "Актуальные комментарии".

"Поскольку больших дел у меня пока нет, буду практиковать малые политические формы. А именно: кухонные дебаты. Или выступления в рюмочных для малознакомых собутыльников. Или сочинение трактата не для печати о предоставлении частичных избирательных прав ботам в качестве первого шага к эмансипации виртуальной личности" - продолжил Сурков, заметив, что это "без шуток", так как, по его словам "будущее вызревает не в мейнстриме, не в президиумах, а как раз на кухнях и в рюмочных, и в странных трактатах, на темном и тихом дне информационного потока".

На вопрос, какие идеи он будет на "кухнях" продвигать, Сурков ответил: "По политическим убеждениям я русский. По политическим предпочтениям путинист. Отчасти еретического толка".

Что касается будущего места работы, то Сурков попросил не торопить его. "Слушай, не торопи меня. Я двадцать лет жизнь видел только из окна моего персонального автомобиля. Дай осмотреться. Похожу, потолкаюсь по рынку, найду что-нибудь. Я ведь с моим набором санкций и политической токсичностью совсем не на расхват. Скорее, наоборот - потенциальные бизнес-партнеры при моем появлении разбегаются кто куда. Тем интереснее задача", - сказал он эксперту.

Сурков также сообщил, что не разочарован системой, которую создавал. "Это сильная система. Нужная для страны. Мое тщеславие навсегда удовлетворено тем, что я приложил руку и голову к строительству нового русского государства. А если по ходу строительства этого мощного здания какой-нибудь отдельно взятый вольный каменщик вроде меня свалился с лесов, здание ведь от этого ни ниже, ни хуже не стало. Люди гораздо покруче меня не находили себе места в собственных проектах. Джобса вот выдавили же когда-то из Apple. Ничего", - сказал он.

Сурков подчеркнул, что возвращение в систему не планирует. "Не планируется. Невозможно", - сказал он, отвечая на вопрос, окончательно ли его решение.

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