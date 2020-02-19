Сурков "ушёл медитировать". Надолго ли?

Автор:

Иванов Борис

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке своего помощника Владислава Юрьевича Суркова. Текст соответствующего указа размещён на сайте Кремля. И теперь человек, которого многие называли чуть ли не "серым кардиналом" Кремля, может, как говорил про его ближайшее будущее близкий к нему политолог Алексей Чеснаков, который, кстати, первым сообщил о намерении Суркова уйти в отставку ещё 25 января, сосредоточиться "на медитации". Что, кстати, вполне подойдёт Суркову, ничем не отвечающему стереотипам восприятия типичного кремлёвского или иного высокопоставленного чиновника.

Вице-премьер Владислав Сурков стал, наверное, действительно "серым кардиналом" правительства. Практические все кадровые вопросы в правительстве он замкнул на себе. Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress

Родившийся в по-советски интернациональной семье (отец – чеченец, а мама была направлена в Чечено-Ингушетию по распределению из Липецкой области после окончания пединститута), маленький Влад прожил первые 5 лет на родине отца. А вот среднюю школу он заканчивал уже в Липецкой области, куда мать переехала после развода с отцом. Однако развод родителей никак не отразился на его отношениях с бабушкой и дедушкой по отцовской линии и со всеми родственниками со стороны отца.

По отзывам школьных учителей и знавших в ту пору Владислава, ещё с детства он обладал редким даром вызывать к себе симпатию у всех окружающих. И ничего удивительного в том, что родители отца обожали своего внука, нет. В 1983–1985 годах Владислав Сурков, подобно большинству советских юношей, прошёл школу срочной армейской службы. Но, как поделился бывший министром обороны России в 2000 году Сергей Иванов, эта школа была суровее, чем у большинства. По свидетельству Иванова, Сурков проходил срочную в спецназе ГРУ. Кстати, именно в Главном разведуправлении Генштаба служил офицером и его отец, Андарбек Дудаев.

Через два года после увольнения из армии в запас Владислав Сурков вышел, образно говоря, "в люди". Он стал главой рекламного отдела возглавляемого Михаилом Ходорковским Центра межотраслевых научно-технических программ Фонда молодёжной инициативы при Фрунзенском райкоме ВЛКСМ. Кстати, по некоторым сведениям, сначала он был личным телохранителем Ходорковского, но тот быстро понял, какой творческий потенциал пропадает в его "личнике", и двинул его на повышение. Оказалось, что Владиславу была нужна только подходящая площадка для старта, чтобы он сделал не просто карьеру, а совершил феерический взлёт. В течение нескольких лет Владислав Сурков занимает целый ряд важнейших постов – руководитель агентства рыночных коммуникаций, ключевые должности в "Менатепе" всё того же Ходорковского, параллельно совмещая некоторые посты с должностью вице-президента и президента Российской ассоциации рекламодателей. А потом – не менее ответственные должности в "Роспроме", "Альфа-банке", ОРТ.

В 1999-м он решает идти на госслужбу. Сначала занимает не самую видную, но весьма важную в аппаратной структуре должность помощника руководителя Администрации президента (АП) РФ, а в августе того же года становится уже заместителем руководителя АП. В 34 с небольшим хвостиком года! А в следующем году, в возрасте 35 лет, Суркову был присвоен классный чин Действительный государственный советник РФ 1-го класса. Высший чин гражданской службы в России. В сравнении с воинскими званиями этот чин равноценен званию генерал-полковник или даже генерал армии.

Совмещать должности Суркову было не привыкать, поэтому мало кто удивился, когда молодой талантливый чиновник параллельно к должности замруководителя АП прибавил новую должность – помощника президента РФ. Это произошло в марте 2004-го. Взрывной карьерный рост сменился в этот период активной творческой работой, если этот термин можно применить к госслужбе, но через четыре года Суркова назначили первым заместителем руководителя АП, а ещё через три года он совершил переход уже в другую госструктуру, став заместителем председателя правительства России. То есть вице-премьером.

Вице-премьер Владислав Сурков стал, наверное, действительно "серым кардиналом" правительства, особенно после того как стал в этой должности руководить аппаратом, возглавил комиссию по развитию телерадиовещания, стал курировать СМИ, юстицию, статистику, взаимодействие с судами и прокуратурой. Как утверждали журналисты правительственного пула, вынесшие свои знания и убеждения из бесед с чиновниками, Сурков практически все кадровые вопросы в правительстве замкнул на себя.





Первым значимым политическим детищем Суркова называют блок "Единство". Фото: Alexander Rekun / Globallookpress

В администрацию президента из правительства он вернулся в 2013-м, заняв привычную для себя должность помощника главы государства. И тут после победы Евромайдана в Киеве и начала военного конфликта в Донбассе ему поручили вопросы его урегулирования. Сурков всё время стоял за Донбасс горой, защищая интересы ЛДНР, и своей работой в этом "поле" завоевал неприятие и ненависть украинских националистов.

А ещё он весьма одарён как человек. Он очень заразительно смеется, пишет музыку, и не абы какую, а классическую. Мастерски играет на гитаре, пишет тексты для популярных российских рок-групп. И обладает нерядовыми литературными талантами. Романы, вышедшие из-под его пера и опубликованные под псевдонимами, стали литературными событиями, а подлинное имя автора долгое время оставалось неизвестным.

Даже идеологические противники Суркова отдают ему должное. Михаил Ходорковский как-то назвал своего бывшего подчинённого "исключительно одарённым пиарщиком и очень талантливым креативным креативщиком", и даже заявил, что за талант Суркову "можно простить всё или почти всё". Ещё один сторонник либеральных ценностей, миллиардер Михаил Прохоров объявил Владислава Юрьевича "главным кукловодом политического процесса".

И ведь было за что давать ему такой "титул". Первым значимым политическим детищем Суркова называют блок "Единство", который был создан в противовес тандему Примакова и Лужкова "Отечество – вся Россия". Потом, кстати, стараниями Владислава Юрьевича из этих двух объединений была образована и правящая поныне партия "Единая Россия". Сурков стоял и у истоков создания блока "Родина" в 2003 году, и позднее – партии "Справедливая Россия" в 2006-м, которую возглавляет Сергей Миронов. Владислава Юрьевича называют и автором, инициировавшим создание движений "Идущие вместе" и "Наши". В публичном пространстве Сурков появлялся редко, но каждое из таких появлений было сродни взрыву бомбы. Последний раз, например, в феврале 2019-го Владислав Сурков опубликовал статью "Долгое государство Путина", которая вызвала не просто широкое обсуждение, но и масштабный общественный резонанс. Фрагменты той статьи ещё долго потом публиковали практически все российские СМИ. Сурков – признанный концептуалист, мастер изобретений конструкций разной степени сложности.

Так что можно быть уверенным в том, что место в российской истории Владислав Сурков себе уже обеспечил. Но вот считать, что с его уходом закончится целая политическая эпоха, наверное, всё же чрезмерно. Всё-таки он не тот же Лавров и уж тем более не Путин. При этом у конструкций, созданных Сурковым, есть одна не самая хорошая особенность. Они демонстрируют максимум жизнеспособности, когда управляются в ручном режиме, когда автор или получивший их от автора лидер вдыхает в них жизнь. Стоит лишь изменить любой из параметров этого управления, как они начинают сбоить. Собственно говоря, и сбои в механизме их функционирования приходится устранять тем же внешним вмешательством. А сами они могут лишь усугубить ситуацию, если оставить их собственной судьбе. Как это недавно было, например, в Абхазии, куда Суркову пришлось выезжать лично, чтобы погасить разгоравшийся там "пожар". Да и проблемы Донбасса, честно говоря, Сурков оставляет, не решив их до конца. Хотя понятно, что здесь всё зависит не только от него одного.