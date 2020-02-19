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Сурков "ушёл медитировать". Надолго ли?
19 февраля 2020, 02:09 • 56 • Политика
Владимир Путин подписал указ об увольнении своего помощника. Можно ли сказать, как уже заявили некоторые, что из российской политики уходит целая эпоха?
Автор:
Иванов Борис
Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке своего помощника Владислава Юрьевича Суркова. Текст соответствующего указа размещён на сайте Кремля. И теперь человек, которого многие называли чуть ли не "серым кардиналом" Кремля, может, как говорил про его ближайшее будущее близкий к нему политолог Алексей Чеснаков, который, кстати, первым сообщил о намерении Суркова уйти в отставку ещё 25 января, сосредоточиться "на медитации". Что, кстати, вполне подойдёт Суркову, ничем не отвечающему стереотипам восприятия типичного кремлёвского или иного высокопоставленного чиновника.
Вице-премьер Владислав Сурков стал, наверное, действительно "серым кардиналом" правительства. Практические все кадровые вопросы в правительстве он замкнул на себе. Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress
Родившийся в по-советски интернациональной семье (отец – чеченец, а мама была направлена в Чечено-Ингушетию по распределению из Липецкой области после окончания пединститута), маленький Влад прожил первые 5 лет на родине отца. А вот среднюю школу он заканчивал уже в Липецкой области, куда мать переехала после развода с отцом. Однако развод родителей никак не отразился на его отношениях с бабушкой и дедушкой по отцовской линии и со всеми родственниками со стороны отца.
По отзывам школьных учителей и знавших в ту пору Владислава, ещё с детства он обладал редким даром вызывать к себе симпатию у всех окружающих. И ничего удивительного в том, что родители отца обожали своего внука, нет. В 1983–1985 годах Владислав Сурков, подобно большинству советских юношей, прошёл школу срочной армейской службы. Но, как поделился бывший министром обороны России в 2000 году Сергей Иванов, эта школа была суровее, чем у большинства. По свидетельству Иванова, Сурков проходил срочную в спецназе ГРУ. Кстати, именно в Главном разведуправлении Генштаба служил офицером и его отец, Андарбек Дудаев.
Через два года после увольнения из армии в запас Владислав Сурков вышел, образно говоря, "в люди". Он стал главой рекламного отдела возглавляемого Михаилом Ходорковским Центра межотраслевых научно-технических программ Фонда молодёжной инициативы при Фрунзенском райкоме ВЛКСМ. Кстати, по некоторым сведениям, сначала он был личным телохранителем Ходорковского, но тот быстро понял, какой творческий потенциал пропадает в его "личнике", и двинул его на повышение. Оказалось, что Владиславу была нужна только подходящая площадка для старта, чтобы он сделал не просто карьеру, а совершил феерический взлёт. В течение нескольких лет Владислав Сурков занимает целый ряд важнейших постов – руководитель агентства рыночных коммуникаций, ключевые должности в "Менатепе" всё того же Ходорковского, параллельно совмещая некоторые посты с должностью вице-президента и президента Российской ассоциации рекламодателей. А потом – не менее ответственные должности в "Роспроме", "Альфа-банке", ОРТ.
В 1999-м он решает идти на госслужбу. Сначала занимает не самую видную, но весьма важную в аппаратной структуре должность помощника руководителя Администрации президента (АП) РФ, а в августе того же года становится уже заместителем руководителя АП. В 34 с небольшим хвостиком года! А в следующем году, в возрасте 35 лет, Суркову был присвоен классный чин Действительный государственный советник РФ 1-го класса. Высший чин гражданской службы в России. В сравнении с воинскими званиями этот чин равноценен званию генерал-полковник или даже генерал армии.
Совмещать должности Суркову было не привыкать, поэтому мало кто удивился, когда молодой талантливый чиновник параллельно к должности замруководителя АП прибавил новую должность – помощника президента РФ. Это произошло в марте 2004-го. Взрывной карьерный рост сменился в этот период активной творческой работой, если этот термин можно применить к госслужбе, но через четыре года Суркова назначили первым заместителем руководителя АП, а ещё через три года он совершил переход уже в другую госструктуру, став заместителем председателя правительства России. То есть вице-премьером.
Вице-премьер Владислав Сурков стал, наверное, действительно "серым кардиналом" правительства, особенно после того как стал в этой должности руководить аппаратом, возглавил комиссию по развитию телерадиовещания, стал курировать СМИ, юстицию, статистику, взаимодействие с судами и прокуратурой. Как утверждали журналисты правительственного пула, вынесшие свои знания и убеждения из бесед с чиновниками, Сурков практически все кадровые вопросы в правительстве замкнул на себя.
Первым значимым политическим детищем Суркова называют блок "Единство". Фото: Alexander Rekun / Globallookpress
В администрацию президента из правительства он вернулся в 2013-м, заняв привычную для себя должность помощника главы государства. И тут после победы Евромайдана в Киеве и начала военного конфликта в Донбассе ему поручили вопросы его урегулирования. Сурков всё время стоял за Донбасс горой, защищая интересы ЛДНР, и своей работой в этом "поле" завоевал неприятие и ненависть украинских националистов.
А ещё он весьма одарён как человек. Он очень заразительно смеется, пишет музыку, и не абы какую, а классическую. Мастерски играет на гитаре, пишет тексты для популярных российских рок-групп. И обладает нерядовыми литературными талантами. Романы, вышедшие из-под его пера и опубликованные под псевдонимами, стали литературными событиями, а подлинное имя автора долгое время оставалось неизвестным.
Даже идеологические противники Суркова отдают ему должное. Михаил Ходорковский как-то назвал своего бывшего подчинённого "исключительно одарённым пиарщиком и очень талантливым креативным креативщиком", и даже заявил, что за талант Суркову "можно простить всё или почти всё". Ещё один сторонник либеральных ценностей, миллиардер Михаил Прохоров объявил Владислава Юрьевича "главным кукловодом политического процесса".
И ведь было за что давать ему такой "титул". Первым значимым политическим детищем Суркова называют блок "Единство", который был создан в противовес тандему Примакова и Лужкова "Отечество – вся Россия". Потом, кстати, стараниями Владислава Юрьевича из этих двух объединений была образована и правящая поныне партия "Единая Россия". Сурков стоял и у истоков создания блока "Родина" в 2003 году, и позднее – партии "Справедливая Россия" в 2006-м, которую возглавляет Сергей Миронов. Владислава Юрьевича называют и автором, инициировавшим создание движений "Идущие вместе" и "Наши". В публичном пространстве Сурков появлялся редко, но каждое из таких появлений было сродни взрыву бомбы. Последний раз, например, в феврале 2019-го Владислав Сурков опубликовал статью "Долгое государство Путина", которая вызвала не просто широкое обсуждение, но и масштабный общественный резонанс. Фрагменты той статьи ещё долго потом публиковали практически все российские СМИ. Сурков – признанный концептуалист, мастер изобретений конструкций разной степени сложности.
Так что можно быть уверенным в том, что место в российской истории Владислав Сурков себе уже обеспечил. Но вот считать, что с его уходом закончится целая политическая эпоха, наверное, всё же чрезмерно. Всё-таки он не тот же Лавров и уж тем более не Путин. При этом у конструкций, созданных Сурковым, есть одна не самая хорошая особенность. Они демонстрируют максимум жизнеспособности, когда управляются в ручном режиме, когда автор или получивший их от автора лидер вдыхает в них жизнь. Стоит лишь изменить любой из параметров этого управления, как они начинают сбоить. Собственно говоря, и сбои в механизме их функционирования приходится устранять тем же внешним вмешательством. А сами они могут лишь усугубить ситуацию, если оставить их собственной судьбе. Как это недавно было, например, в Абхазии, куда Суркову пришлось выезжать лично, чтобы погасить разгоравшийся там "пожар". Да и проблемы Донбасса, честно говоря, Сурков оставляет, не решив их до конца. Хотя понятно, что здесь всё зависит не только от него одного.
Суркову сейчас всего лишь 55. Он способен на не просто многое, а на очень многое. Вы верите, что человек, до сих пор живший так, что ему бы позавидовал иной герой приключенческого романа, проведёт остаток жизни просто в какой-то медитации? Я, честно говоря, не очень.
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