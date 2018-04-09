Сурков прогнозирует, что Россию ждет несколько веков "геополитического одиночества"

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Помощник президента РФ Владислав Сурков считает, что России предстоят несколько веков "геополитического одиночества", но его нельзя назвать изоляцией. В статье в новом номере журнала "Россия в глобальной политике" Сурков также сравнил Россию с человеком, рожденным в смешанном браке.

По мнению помощника главы государства, только сейчас становится понятно то, что произошло в 2014 году - "завершение эпического путешествия России на Запад, прекращение многократных и бесплодных попыток стать частью западной цивилизации, породниться с "хорошей семьей" европейских народов". "С 14-го года и далее простирается неопределенно долгое новое время, эпоха 14+, в которую нам предстоит сто ( двести? триста?) лет геополитического одиночества", - написал Сурков.

Он приводит исторические примеры того, как Россия несколько столетий "старалась втиснуться в Запад", добавляя, что "все оттуда поступавшие идеи и случавшиеся там трясения наша элита воспринимала с огромным энтузиазмом, отчасти, может быть, и излишним". Однако, на взгляд Суркова, "великие победы и великие жертвы приносили стране много западных территорий, но не друзей".

Последний из примеров помощник президента РФ относится к концу ХХ века, когда "кому-то показалось, что размер имеет значение: в Европу мы не помещаемся, потому что слишком большие, пугающе размашистые". "Значит, надо уменьшить территорию, население, экономику, армию, амбицию до параметров какой-нибудь среднеевропейской страны, и уж тогда нас точно примут за своих. Уменьшили. <...> Вдвое сократили демографический, промышленный, военный потенциалы. Расстались с союзными республиками, начали было расставаться с автономными... Но и такая, умаленная и приниженная Россия не вписалась в поворот на Запад", - отметил Сурков.

"Наконец, решено было умаление и принижение прекратить и, более того, заявить о правах. Случившееся в 14-м году сделалось неизбежным.

При внешнем подобии русской и европейской культурных моделей, у них несхожие софты и неодинаковые разъемы. Составиться в общую систему им не дано", - констатирует он.

"Сегодня, когда это старинное подозрение превратилось в очевидный факт, зазвучали предложения, а не шарахнуться ли нам в другую сторону, в Азию, на Восток. Не нужно. И вот почему: потому что Россия там уже была", - уверен Сурков. И вновь приводит множество исторических примеров "московского азиатства", которое закончилось тем, что "Русь отломилась от Азии и начала движение к Европе".

"Итак, Россия четыре века шла на Восток и еще четыре века на Запад. Ни там, ни там не укоренилась. Обе дороги пройдены. Теперь будут востребованы идеологии третьего пути, третьего типа цивилизации, третьего мира, третьего Рима...", - полагает помощник президента РФ. Но сам он придерживается другого мнения: "И все-таки вряд ли мы третья цивилизация. Скорее, сдвоенная и двойственная. Вместившая и Восток, и Запад. И европейская, и азиатская одновременно, а оттого не азиатская и не европейская вполне".

"Наша культурная и геополитическая принадлежность напоминает блуждающую идентичность человека, рожденного в смешанном браке. Он везде родственник и нигде не родной. Свой среди чужих, чужой среди своих. Всех понимающий, никем не понятый. Полукровка, метис, странный какой-то.

Россия это западно-восточная страна-полукровка. С ее двуглавой государственностью, гибридной ментальностью, межконтинентальной территорией, биполярной историей она, как положено полукровке, харизматична, талантлива, красива и одинока", - уверен Сурков.

На его взгляд, "замечательные слова, никогда не сказанные Александром Третьим, "у России только два союзника, армия и флот", - самая, пожалуй, доходчивая метафора геополитического одиночества, которое давно пора принять как судьбу". "Список союзников можно, конечно, расширить по вкусу: рабочие и учителя, нефть и газ, креативное сословие и патриотически настроенные боты, генерал Мороз и архистратиг Михаил.

Смысл от этого не изменится: мы сами себе союзники", - считает помощник главы государства.

"Каким будет предстоящее нам одиночество? Прозябанием бобыля на отшибе? Или счастливым одиночеством лидера, ушедшей в отрыв альфа-нации, перед которой "постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства"? - задается вопросом Сурков. И сам дает ответ: "От нас зависит".

Помощник президента подчеркнул, что "одиночество не означает полную изоляцию". "Безграничная открытость также невозможна. И то, и другое было бы повторением ошибок прошлого. А у будущего свои ошибки, ему ошибки прошлого ни к чему", - добавил он.

Сурков прогнозирует, что "Россия, без сомнения, будет торговать, привлекать инвестиции, обмениваться знаниями, воевать (война ведь тоже способ общения), участвовать в коллаборациях, состоять в организациях, конкурировать и сотрудничать, вызывать страх и ненависть, любопытство, симпатию, восхищение". "Только уже без ложных целей и самоотрицания. Будет трудно <...> Будет интересно. И звезды будут", - полагает советник.