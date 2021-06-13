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Сурков привёл неоспоримый аргумент против Украины в деле MH17: "Я всегда говорю простую вещь"

13 июня 2021, 03:10  •  36 • Политика
Бывший помощник президента России Владислав Сурков привёл неоспоримый аргумент против Украины в деле о крушении самолёта MH17. "Я всегда говорю простую вещь", - заявил он.
По словам экс-помощника президента, западные страны, которые активно поддерживают Украину, всегда забывают о том, что катастрофы с MH17 можно было бы избежать, если бы Киев закрыл небо для гражданских самолётов в зоне проведения военных действий. Об этом он заявил в интервью проекту Wargonzo.
Сурков обратил внимание, что в районе, где рухнул лайнер, Украина использовала военную авиацию.
Я всегда говорю простую вещь: Украина, которая подняла в воздух боевые самолёты для атак на Луганск и Донецк, почему она не побеспокоилась закрыть небо? С этого всё начинается, - отметил он.
Сурков также считает, что крушение MH17 никак не отразилось на вопросе урегулирования конфликта в Донбассе, но простимулировало введение санкций против России.
Скриншот: Telegram / RT на русском
Напомним, что малайзийский самолёт "Боинг-777" разбился летом 2014 года в Донбассе. Все, кто был на борту, погибли. Голландская прокуратура настаивает на том, что лайнер якобы сбили ополченцы ДНР из ракетной установки "Бук". При этом и гособвинители, и следственная группа, и суд по большей части игнорируют свидетельства и улики, указывающие на вину Украины.

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