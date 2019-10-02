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Сурков назвал условие согласования даты встречи «нормандской четвёрки»
02 октября 2019, 10:54 • 217 • Украина
Помощник президента России Владислав Сурков назвал условие согласования даты проведения саммита «нормандской четвёрки».
РИА Новости
«Окончательное согласование даты саммита «нормандской четвёрки» произойдёт после того, как будет практически завершено и подтверждено разведение сил в Петровском и Золотом», — цитирует его ТАСС.
Ожидается, что на это потребуется около двух недель.
Вместе с этим Сурков допустил проведение предварительной встречи министров иностранных дел государств — членов нормандского формата.
«После этого все условия, необходимые для проведения встречи лидеров, действительно будут выполнены», — заключил он.
Ранее полномочный представитель России на переговорах Борис Грызлов заявил, что все участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины на встрече в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.
Глава МИД Германии Хайко Маас положительно оценил произошедшее.
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