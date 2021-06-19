Сурков назвал «передозировку свободы» смертельной для государства

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков 18 июня заявил, что «передозировка свободы», которая появилась в России в 1990-е вместе с разнообразием во всех сферах, оказалась для страны губительна.

«Передозировка свободы смертельна для государства. Всё, что служит лекарством, может быть ядом. Всё дело в дозировке», — заявил он в интервью Financial Times.

Сурков пояснил, что после распада Советского Союза, к которому привело однообразие, людям нужно было дать разнообразие, но оно «губило страну еще быстрее». По его словам, разнообразие нуждается в контроле, чтобы создать «хороший компромисс между хаосом и порядком». Только так, как он считает, «сохранится единство общества».

Владислав Сурков был назначен помощником президента России в 2013 году. Он курировал вопросы, связанные с социально-экономическим сотрудничеством с Абхазией и Южной Осетией, а также с урегулированием конфликта на юго-востоке Украины. Он был освобожден от должности помощника президента 18 февраля 2020 года.

Ранее чиновник занимал пост руководителя аппарата правительства (2012–2013), зампредседателя правительства (2011–2012) и являлся помощником президента (2004–2008).