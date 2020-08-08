Сургутский депутат задекларировал 26 квартир и 10 самолетов

Депутат из Сургута и бизнесмен Евгений Барсов (ЛДПР) указал в декларации наличие 10 спортивных самолетов, 26 квартир, а также общий доход за 2019 год в 72,3 млн рублей. Это следует из опубликованных на сайте гордумы данных.

Барсов возглавляет федерацию самолетного спорта Югры. По данным СМИ, он более 25 лет руководил строительной компанией «Сургутстройтрест», но в 2018 году продал бизнес.

В том же году депутат декларировал 10 самолетов, 29 квартир, несколько земельных участков и доход в 33,5 млн рублей.

29 июня сообщалось, что суд лишил жену депутата алтайского заксобрания Владимира Попова квартиры в Москве стоимостью 65 млн рублей. Таким образом, суд удовлетворил требование прокуратуры региона и обратил недвижимость в пользу государства.