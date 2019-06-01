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Супрун заявила, что с 2020 года дома ребёнка на Украине перестанут принимать детей

01 июня 2019, 21:39  •  21 • Украина
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что с 2020 года дома ребёнка на Украине перестанут принимать детей и подобного рода учреждения превратят в паллиативно-реабилитационные центры.
 
Reuters
 

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По её словам, это связано с тем, что украинское правительство начало менять систему поддержки сирот.

«До 2020 года дома ребёнка будут работать в обычном режиме. Параллельно будет проводиться необходимая подготовка — чтобы всех детей, от которых отказались родители, устроить в семьи. С 2020 года детей не будут принимать в дома ребёнка. Будут созданы все условия, чтобы эти дети могли полноценно расти со своими родными родителями. В исключительном случае они будут жить в патронатной или приёмной семье», — написала она.

По утверждению Супрун, в настоящий момент на Украине в подобных заведениях проживают лишь 8% детей, у которых нет родителей. В остальных случаях у них есть мама, папа или даже оба родителя, которые просто оказались в затруднительном положении и не могут воспитывать ребёнка. 

Как добавила чиновница, к 2023 году на месте детских домов будут организованы паллиативно-реабилитационные центры.

«Все эти изменения не означают, что дети из детских домов останутся без жилья. Мы хотим, чтобы дети, которые сейчас живут в них, были устроены в хорошие семьи или могли расти в условиях, приближенных к семейным… В качестве альтернативы детским домам существует практика патронатной (временной) семьи. Это переходный период перед подготовкой передачи ребёнка семье», — заключила она.

Дом ребёнка представляет собой государственное или частное учреждение для воспитания детей до трёх лет, которые остались без родителей или от которых отказались.

Ранее Супрун рассказала о вреде социальных сетей для психического здоровья человека.

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