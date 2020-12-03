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Супрун рассказала украинцам, сколько им нужно секса
03 декабря 2020, 17:45 • 208 • Украина
Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на днях в своем Facebook рассказала, какое количество секса в отношениях является нормальным
Она привела данные исследования, согласно которым в среднем человек занимается сексом более 50 раз в год, то есть раз в неделю.
По мнению Супрун, оптимальным количеством является то, которое приносит удовольствие партнерам. То, что сексуальное желание может возникать чаще или реже, — абсолютно нормально.
«Если вы чувствуете, что в сексе что-то не так, и не можете справиться с проблемой самостоятельно или с партнером, не стесняйтесь обращаться за помощью к специалистам. Возможно, вам нужна консультация и помощь, чтобы дойти до здорового решения. Не все проблемы такого характера можно решить за закрытыми дверями», — отметила Супрун.
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