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Супрун раскрыла конфликт «мозга» и «ср@ки»

17 декабря 2020, 04:25  •  47 • Украина

Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения, мичиганка украинского происхождения Ульяна Супрун, презентуя свою книгу «Мочи манту», объяснила, что происходит, если при принятии решений не пользоваться здравым смыслом.

Свои размышления экс-чиновница обнародовала на своей странице в Facebook.

«Каждый раз, когда мы что-то делаем, не задумываясь и не анализируя свои действия, возможно, наш мозг не участвует в этом. И тогда, вместо него на арену может выйти ср@ка и наделать неизвестно чего», — отметила Супрун.

К примеру, по её словам, при написании книги «Мочи манту», ей пришлось изучить много фактов и фейков. Поэтому для лучшего восприятия в книге была использована иллюстрация Мозга, который иногда встречается со своим антагонистом «ср@кой» и становится на пути её плохих поступков.

«Иногда мозг помогает другим органам и частям тела. А иногда он борется с враждебными вирусами и бактериями, как SARS-CoV-2 или привидениями тоталитарных вождей», — пишет Супрун.

В книге, по словам Супрун, Мозг отвечает на важные вопросы, которые сам ставит, заставляя читателя задуматься.

«С книгой „Мочи Манту‟ есть прекрасная возможность окунуться в приключения Здравого Смысла и показать ср@ке, где её место», — подчеркнула бывшая и.о. министра.

После отставки Супрун решила испробовать себя в качестве писательницы и написала книгу о здравом смысле с ироническим названием «Мочи манту». «Бестселлер» скоро поступит на прилавки магазинов и будет стоить 300 гривен.

Напомним, за время нахождения на должности министра здравоохранения Супрун не только разрешила мочить пробу Манту, но и предложила отменить флюорографию, заменив её анкетированием. Она отменила диагноз «вегето–сосудистая дистония», как несуществующий в мире, так же, как и «дисбактериоз». При этом она призывала не бояться сквозняков и разрешила сидеть на бетоне, а лечиться рекомендовала музыкой и обнимашками.

Кроме того, Супрун пыталась отменить «Скорую помощь» и ликвидировать диспансеризацию и медкарты студентов и школьников.

Знаменитый украинский кардиохирург Борис Тодуров назвал Супрун настоящим «исчадием ада», которую прислали в Киев, как агента международных корпораций.

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