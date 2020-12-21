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Супрун пошла в атаку на горчичники и йод: рекомендует декоммунизировать домашние аптечки

21 декабря 2020, 23:00  •  64 • Украина

Экс-глава Минздрава, медсестра Ульяна Супрун рекомендует украинцам декоммунизировать аптечки.

«Декоммунизация произошла по всей Украине, начиная с волны ленинопадов, запретов коммунистической символики и переименования улиц. Но останки «совка» продолжают существовать в жизни многих украинцев. И даже ближе, чем может показаться на первый взгляд - в домашней аптечке. Запланируйте ревизию домашней аптечки и избавьтесь от устаревших, неэффективных, а иногда и опасных препаратов, которым давно не место в аптечке современного человека», - написала автор книги «Мочи манту» в своем блоге.


Супрун предлагает первым делом освободиться от горчичников, оксолиновой мази и вьетнамского бальзама «звездочка», изготовленных по рецептам фармакологов СССР.

Самое большое зло, по мнению экс-министра, это горчичники. По ее словам, нет никаких доказательств того, что они прогревают организм и помогают облегчить дыхание, уменьшить кашель. Зато могут вызвать… ожоги кожи. Поэтому «доктор Смерть» рекомендует горчицу употреблять вовнутрь: там она ничего не сожжет, видимо.

Атаковала Супрун и оксолиновую мазь, которую медики рекомендуют использовать в профилактических целях – чтобы предупредить грипп, вирусные инфекции. Однако, в Америке, так никто не делает, поскольку мазь блокирует носовые проходы и усложняет дыхание. А также мешает носу очиститься от пыли и дыма!

Йод и зеленка, по мнению бывшего министра здравоохранения, это вообще враги человечества. Она советует рану или порез просто промывать водой, а не заливать антисептиками. Супрун игнорирует признанный в мире факт, что йод обладает выраженными противомикробными свойствами, которых нет у воды. Кроме того, йод осаждает тканевые белки, а значит, минимизирует инфекционно-воспалительные поражения кожи, травмы, раны. Кроме того, раствор йода используют при лечении хронического тонзиллита, атрофического ринита, гнойного отита, инфицированных ожогов, термических и химических ожогов I-II степени. Универсальный и недорогой препарат, который Супрун рекомендует выкинуть и заменить десятком дорогостоящих импортных средств. Кроме того, йод производят в России, а значит не исключена «террористическая медицинская агрессия», уверяет бывшая волонтерка майдана.

Еще с большим негодованием чем йод, она отрицает мазь Вишневского. Ведь ее в 1927 году изобрел советский хирург Вишневский и с тех пор линимент широко использовался для лечения нагноений, ран, ожогов как во время войны, так и после нее. По мнению Супрун, популярность бальзамической мази Вишневского обусловлена тем, что ничего другого у военных хирургов просто не было под рукой, а после войны мазь перекочевала и в домашние аптечки «оккупантов». Но самая главная претензия пани Ульяны к популярному средству – неприятный запах дегтя, «который не забыть никогда в жизни». Бывшая медсестра уверяет «аборигенов», что мазью Вишневского пользовались лишь в странах, «которые оккупировали Советы», хотя никаких научных доказательств эффективности линимента не существует.

«Просто уберите эту мазь из аптечки и никогда ее не покупайте», - рекомендует автор медреформы.

«Бабушка с детства мне прикладывала вот такое и всегда помогало - взять ржаной муки, смешать с медом, скатать в шарик и приложить к фурункулу, можно на марлевую повязку и приклеить лейкопластырем на ночь. Утром должен прорвать», - советует Супрун сторонникам мази Вишневского.

При этом она скрывает от «туземцев», что аналоги мази спокойно можно найти в европейских аптеках - в Германии, Бельгии, Франции, где никто не оспаривает уникальный лечебный состав препарата.


Мумие и «звездочка» тоже попали в черный список «Доктора Смерть»: дескать, сильно печет и вызывает свербеж в носу. Несмотря на то, что в составе вьетнамского бальзама, который используют и для лечения головных болей, и артритов, и простудных заболеваний входят натуральные эфирные масла, Супрун не советует им пользоваться.

«Чтобы никакие сраки (пардон, но это прямая цитата экс-министра – ред.) и недоказательные методы лечения и профилактики не проникли в вашу аптечку и жизнь - вспомните о здравом смысле. Он поможет повысить критическое мышление, научит фактам, подскажет, где искать доказанную наукой информацию о здоровье, поможет доверять доказательной медицине и в конечном итоге полностью выбросит совок», - рекомендует медик без диплома, угробившая своими реформами не одну сотню жизней украинцев.

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