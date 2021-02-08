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Супругу Медведчука внесли на «Миротворец»

08 февраля 2021, 23:05  •  111 • Украина

В базу-чистильщик «Миротворец» внесли супругу главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, телеведущую Оксану Марченко. Её фамилия появилась в списках сайта 8 февраля.

«Финансирование террористов и российских оккупантов. Отрицание российской агрессии. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками», — говорится в обосновании профиля Марченко на сайте.

В профиле представлены «свидетельства» причастности супруги Медведчука к «незаконной коммерческой деятельности в Крыму, участие в контрабандных перемещениях грузов и товаров на оккупированные территории Украины». Также Марченко вменяется то, что она «является противником независимости украинского православия от РПЦ». В «доказательство» обнародован фрагмент интервью с ней.

Согласно опубликованной информации, Марченко также принадлежит пакет акций украинского телеканала «1+1».

Напомним, 2 февраля Зеленский своим указом ввёл в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против ассоциируемых с Медведчуком телеканалов «112. Украина», NewsOne и ZIK, а также депутата ВР от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который владеет указанными каналами, что одобрили власти США и ЕС.

Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.

Сотрудников телеканалов Медведчука — Козака пригласили работать в РФ.

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