Супругу британского принца "поймали" уже на четвёртой по счёту беременности

Супруга британского принца Уильяма герцогиня Кейт Миддлтон снова беременна, пишут СМИ Великобритании. Поводом для сообщения послужили "беременные привычки", указывающие на "интересное положение" жены наследника престола.

В частности, речь идёт о постоянном поглаживании живота. За этим занятием герцогиню уличили во время королевских скачек Royal Ascot 2019. Отмечается, что Миддлтон точно так же гладила свой живот, когда у неё была предыдущая беременность. Также журналисты указывают на то, что фигура герцогини заметно округлилась.

Подруга Кейт Миддлтон подтвердила, что супруга принца Уильяма, действительно, беременна четвёртым по счёту ребёнком. Его появление на свет ожидается в декабре 2019 года, пишет ФАН.