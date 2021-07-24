Супруги из России переехали в ЕС в обмен на данные о MH17. Но всё пошло не по плану

Супруги из России переехали в ЕС в обмен на некие важные данные о катастрофе с MH17. Но всё пошло не по плану. Теперь власти Нидерландов, куда они перебрались, рассматривают возможность их высылки из страны.

Власти Нидерландов рассматривают возможность высылки из страны супружеской пары из России, которая якобы передала Амстердаму некую ценную информацию о ситуации с малайзийским "Боингом" MH17, сообщает местное издание De Volkskrant, ссылаясь на оказавшиеся в распоряжении журналистов документы.

Эти граждане России, как указано в статье, случайным образом узнали некие данные о трагедии, произошедшей в Донбассе в 2014 году. Притом сами эти сведения в публикации не раскрываются.

В 2016-м супруги попросили у Амстердама убежище и перебрались в Нидерланды. Только спустя два года они передали властям королевства имевшуюся у них информацию.

Суд и представители миграционной службы сочли странной и возмутительной такую задержку в предоставлении важных сведений. В связи с этим они теперь настаивают на экстрадиции пары из страны.