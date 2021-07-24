Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Шойгу готов явиться на допрос: Сенсационное заявление сопроводили восклицательны...
"Никто не знает, что делать дальше": На Западе заявили о неожиданном х...
НАТО "вынудят" оккупировать Калининград. Американец дал расклад о нача...
"Не складывается пазл": Сатановский пошатнул сделку Германии и США одн...
Главная / Политика

Супруги из России переехали в ЕС в обмен на данные о MH17. Но всё пошло не по плану

24 июля 2021, 20:20  •  204 • Политика
Супруги из России переехали в ЕС в обмен на некие важные данные о катастрофе с MH17. Но всё пошло не по плану. Теперь власти Нидерландов, куда они перебрались, рассматривают возможность их высылки из страны.
Власти Нидерландов рассматривают возможность высылки из страны супружеской пары из России, которая якобы передала Амстердаму некую ценную информацию о ситуации с малайзийским "Боингом" MH17, сообщает местное издание De Volkskrant, ссылаясь на оказавшиеся в распоряжении журналистов документы.
Эти граждане России, как указано в статье, случайным образом узнали некие данные о трагедии, произошедшей в Донбассе в 2014 году. Притом сами эти сведения в публикации не раскрываются.
В 2016-м супруги попросили у Амстердама убежище и перебрались в Нидерланды. Только спустя два года они передали властям королевства имевшуюся у них информацию.
Суд и представители миграционной службы сочли странной и возмутительной такую задержку в предоставлении важных сведений. В связи с этим они теперь настаивают на экстрадиции пары из страны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






204
Источник
Похожие новости
24 июля 2021, 09:20
"Серьёзно себя подвёл": ЕСПЧ принял иск России с несколькими "но"
24 июля 2021, 03:50
Зеленского добьют? Политолог спрогнозировал скорое свержение
24 июля 2021, 11:10
"План спасения" украинской ГТС подорвал один вопрос: Ответа нет
24 июля 2021, 05:40
В Совфеде подобрали литературу для польского министра. В списке всего одна басня
24 июля 2021, 13:00
Хотят не только Курилы: Япония предъявила права на ещё одни русские земли
24 июля 2021, 07:30
Эксперт о будущем "Северного потока - 2": Россия должна "дать по рукам и мозгам Западу"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 июля 2021, 10:20
Хуже Гражданской войны: Америка открыла новый фронт
24 июля 2021, 03:50
Плохой и ещё хуже: генерал СБУ рассказал о сценариях по Донбассу
20 июля 2021, 02:40
"Попытка продвинуться вперёд означает лишь одно": Русский БТР развернул патруль США в Сирии
21 июля 2021, 01:35
Боевиков наказали за кровавый удар по Хаме: "Ответка" прилетела от ВКС России
18 июля 2021, 16:45
Помогите, пожалуйста: Что означает повестка СБУ для Шойгу? Версия Мардана
18 июля 2021, 14:00
"Ладно, поехал": вызов Шойгу на допрос в Мариуполь в одном фото
18 июля 2021, 03:00
Война Украины с "Северным потоком - 2" проиграна: В Киеве назвали причины поражения
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.