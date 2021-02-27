Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Аксёнов выдал крымскую тайну семьи Зеленских: "Оккупантам" платит акти...
"Будем бить": Кедми перевёл грозное предупреждение Путина Западу
В Армении "сдали" Пашиняна: "Саркисян в шоковом состоянии покинул...
"Преподнести подарочек России": Политолог раскрыл план Зеленского
Главная / Украина

Супруга Зеленского по-прежнему владеет недвижимостью в Крыму и платит коммунальные платежи

27 февраля 2021, 20:20  •  26 • Украина

Цинизм президента Украины не знает границ. Владимир Зеленский не единожды называл Россию оккупантом и агрессором за присоединение Крыма, однако жена президента по-прежнему владеет недвижимостью на полуострове и вовремя осуществляет оплату коммунальных услуг. То есть, по сути, напрямую платит «агрессору» и не испытывает при этом никаких угрызений совести.

Глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу, 26 февраля, в эфире канала «Россия 24» сообщил, что оплата коммунальных услуг за недвижимость на полуострове супруги президента Украины Владимира Зеленского производится регулярно.

«Могу сказать, что жена г-на Зеленского до сих пор является владельцем имущества на территории Республики Крым, задолженности по коммунальным платежам нет, значит, оккупантам в кавычках он всё платит активно, спокойно. Ничего не смущает, ну держит (недвижимость) на тот случай, если придется просить политического убежища у нас», — сказал Аксенов.

На вопрос журналиста, есть ли у супруги украинского лидера и его самого преимущество для получения российского гражданства как владельцев недвижимости в Крыму глава республики заявил, что вряд ли.

«Только если обратится к Владимиру Владимировичу. Обратиться может, да», — уточнил он.

Речь идет о квартире в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на южном берегу Крыма.

Ранее в этот же день Зеленский записал видеообращение к России, призывая «вернуть» Украине Крым. «Крым был сердцем Украины. Солнечным, добрым, светлым. Семь лет назад у нас вырвали сердце», — отметил глава государства, призвав крымчан «возвращаться домой» (то есть, в состав Украины).

«Меня спросили, как бы я поступил, будь у меня недвижимость в Крыму или бизнес России, и будь при этом я врагом России. Я бы мгновенно и публично отказался от правовой судьбы всех своих активов в России и зафиксировал убытки. И уж тем более, не уплачивал в России ни копейки — ни налогами, ни иными платежами — за содержание недвижимости, от правовой судьбы которой отказался.

А вот это вот: "это же моя недвижимость, я её купил ещё до войны" или "это же роялти, это же мой продукт" — это дешёвое жлобство! На словах — воин, готовый пожертвовать страной, а на деле — не способен в жертву даже свои активы принести? Паркоместо в Ялте дороже жизни солдат, которых ты на войну отправляешь?

Воюешь? Махнул рукой и забыл обо всём, что связывает тебя с "агрессором"!

Веришь в возврат Крыма? Конвалидация и реституция вернут всё имущество, что утратил за время аннексии!

Невозможно по чётным дням с Россией воевать, а по не чётным — быть её подданным!

Хотя, какая мораль у майдана? Если Зеленский отдаст приказ пойти войной на Крым, одним из пунктов будет: не причинять вред его квартире и паркоместу в Ялте. Мрази, которые зарабатывают в России, арестовывают тех, кто просто не хочет с Россией воевать», - так в соцсети прокомментировал новость глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



26
Источник
Похожие новости
25 февраля 2021, 23:15
Когда Львов остановит транзит российского газа в Европу?
27 февраля 2021, 12:50
Вынесен приговор всему радикальному рогулью и украинским порядкам, — Портнов
25 февраля 2021, 21:25
Олейник: Нам поставили самогон из Индии
25 февраля 2021, 23:15
Арест 426 интернет-сайтов на Украине отменили
26 февраля 2021, 11:10
Немецкий политолог Рар назвал большую ошибку Украины из-за Nord Stream 2
27 февраля 2021, 12:50
Мольфары атакуют: украинские колдуны против Путина и Кадырова
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 февраля 2021, 04:35
Аксёнов выдал крымскую тайну семьи Зеленских: "Оккупантам" платит активно&q...
27 февраля 2021, 00:55
"Преподнести подарочек России": Политолог раскрыл план Зеленского
27 февраля 2021, 00:55
Зеленский с улыбкой позвал Крым домой. Народ в замешательстве: "Он или идиот, ил...
27 февраля 2021, 12:50
Украину хотели "повесить" на Россию. Но одна фраза Путина разоблачила все п...
27 февраля 2021, 12:50
В России случилось "зверское убийство": Его увидели в посольстве США
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 февраля 2021, 01:00
Оштрафованного за клевету Навального "признали" президентом: "Снизу постучал Гозман"
24 февраля 2021, 19:45
Россия не купилась: План США по сдаче Украины лопнул как мыльный пузырь - Кедми
22 февраля 2021, 05:25
Гордон в прямом эфире озадачил коллег проблемой Скабеевой. Его тут же прервали
21 февраля 2021, 13:50
Сергей Михеев ответил НАТО: "В гробу я видал все ваши заявления"
22 февраля 2021, 09:05
Тайная миссия США с "Панцирем" провалилась: Русские оружейники переиграли американцев
24 февраля 2021, 05:05
Навальный больше не "узник совести": Западные правозащитники поменяли мнение о блогере
22 февраля 2021, 12:45
В прямом эфире прозвучала неожиданная правда о российском Крыме: "Агрессор" предпочёл дело
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.