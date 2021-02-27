|
Супруга Зеленского по-прежнему владеет недвижимостью в Крыму и платит коммунальные платежи
27 февраля 2021, 20:20 • 26 • Украина
Цинизм президента Украины не знает границ. Владимир Зеленский не единожды называл Россию оккупантом и агрессором за присоединение Крыма, однако жена президента по-прежнему владеет недвижимостью на полуострове и вовремя осуществляет оплату коммунальных услуг. То есть, по сути, напрямую платит «агрессору» и не испытывает при этом никаких угрызений совести.
Глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу, 26 февраля, в эфире канала «Россия 24» сообщил, что оплата коммунальных услуг за недвижимость на полуострове супруги президента Украины Владимира Зеленского производится регулярно.
«Могу сказать, что жена г-на Зеленского до сих пор является владельцем имущества на территории Республики Крым, задолженности по коммунальным платежам нет, значит, оккупантам в кавычках он всё платит активно, спокойно. Ничего не смущает, ну держит (недвижимость) на тот случай, если придется просить политического убежища у нас», — сказал Аксенов.
На вопрос журналиста, есть ли у супруги украинского лидера и его самого преимущество для получения российского гражданства как владельцев недвижимости в Крыму глава республики заявил, что вряд ли.
«Только если обратится к Владимиру Владимировичу. Обратиться может, да», — уточнил он.
Речь идет о квартире в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на южном берегу Крыма.
Ранее в этот же день Зеленский записал видеообращение к России, призывая «вернуть» Украине Крым. «Крым был сердцем Украины. Солнечным, добрым, светлым. Семь лет назад у нас вырвали сердце», — отметил глава государства, призвав крымчан «возвращаться домой» (то есть, в состав Украины).
«Меня спросили, как бы я поступил, будь у меня недвижимость в Крыму или бизнес России, и будь при этом я врагом России. Я бы мгновенно и публично отказался от правовой судьбы всех своих активов в России и зафиксировал убытки. И уж тем более, не уплачивал в России ни копейки — ни налогами, ни иными платежами — за содержание недвижимости, от правовой судьбы которой отказался.
А вот это вот: "это же моя недвижимость, я её купил ещё до войны" или "это же роялти, это же мой продукт" — это дешёвое жлобство! На словах — воин, готовый пожертвовать страной, а на деле — не способен в жертву даже свои активы принести? Паркоместо в Ялте дороже жизни солдат, которых ты на войну отправляешь?
Воюешь? Махнул рукой и забыл обо всём, что связывает тебя с "агрессором"!
Веришь в возврат Крыма? Конвалидация и реституция вернут всё имущество, что утратил за время аннексии!
Невозможно по чётным дням с Россией воевать, а по не чётным — быть её подданным!
Хотя, какая мораль у майдана? Если Зеленский отдаст приказ пойти войной на Крым, одним из пунктов будет: не причинять вред его квартире и паркоместу в Ялте. Мрази, которые зарабатывают в России, арестовывают тех, кто просто не хочет с Россией воевать», - так в соцсети прокомментировал новость глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
26
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 февраля 2021, 01:00
|
24 февраля 2021, 19:45
|
22 февраля 2021, 05:25
|
21 февраля 2021, 13:50
|
22 февраля 2021, 09:05
|
24 февраля 2021, 05:05
|
22 февраля 2021, 12:45