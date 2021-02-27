Супруга Зеленского по-прежнему владеет недвижимостью в Крыму и платит коммунальные платежи • 26 • Украина

Цинизм президента Украины не знает границ. Владимир Зеленский не единожды называл Россию оккупантом и агрессором за присоединение Крыма, однако жена президента по-прежнему владеет недвижимостью на полуострове и вовремя осуществляет оплату коммунальных услуг. То есть, по сути, напрямую платит «агрессору» и не испытывает при этом никаких угрызений совести.



Глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу, 26 февраля, в эфире канала «Россия 24» сообщил, что оплата коммунальных услуг за недвижимость на полуострове супруги президента Украины Владимира Зеленского производится регулярно.



«Могу сказать, что жена г-на Зеленского до сих пор является владельцем имущества на территории Республики Крым, задолженности по коммунальным платежам нет, значит, оккупантам в кавычках он всё платит активно, спокойно. Ничего не смущает, ну держит (недвижимость) на тот случай, если придется просить политического убежища у нас», — сказал Аксенов.



На вопрос журналиста, есть ли у супруги украинского лидера и его самого преимущество для получения российского гражданства как владельцев недвижимости в Крыму глава республики заявил, что вряд ли.



«Только если обратится к Владимиру Владимировичу. Обратиться может, да», — уточнил он.



Речь идет о квартире в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на южном берегу Крыма.



Ранее в этот же день Зеленский записал видеообращение к России, призывая «вернуть» Украине Крым. «Крым был сердцем Украины. Солнечным, добрым, светлым. Семь лет назад у нас вырвали сердце», — отметил глава государства, призвав крымчан «возвращаться домой» (то есть, в состав Украины).



«Меня спросили, как бы я поступил, будь у меня недвижимость в Крыму или бизнес России, и будь при этом я врагом России. Я бы мгновенно и публично отказался от правовой судьбы всех своих активов в России и зафиксировал убытки. И уж тем более, не уплачивал в России ни копейки — ни налогами, ни иными платежами — за содержание недвижимости, от правовой судьбы которой отказался.



А вот это вот: "это же моя недвижимость, я её купил ещё до войны" или "это же роялти, это же мой продукт" — это дешёвое жлобство! На словах — воин, готовый пожертвовать страной, а на деле — не способен в жертву даже свои активы принести? Паркоместо в Ялте дороже жизни солдат, которых ты на войну отправляешь?



Воюешь? Махнул рукой и забыл обо всём, что связывает тебя с "агрессором"!



Веришь в возврат Крыма? Конвалидация и реституция вернут всё имущество, что утратил за время аннексии!



Невозможно по чётным дням с Россией воевать, а по не чётным — быть её подданным!



Хотя, какая мораль у майдана? Если Зеленский отдаст приказ пойти войной на Крым, одним из пунктов будет: не причинять вред его квартире и паркоместу в Ялте. Мрази, которые зарабатывают в России, арестовывают тех, кто просто не хочет с Россией воевать», - так в соцсети прокомментировал новость глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Цинизм президента Украины не знает границ. Владимир Зеленский не единожды называл Россию оккупантом и агрессором за присоединение Крыма, однако жена президента по-прежнему владеет недвижимостью на полуострове и вовремя осуществляет оплату коммунальных услуг. То есть, по сути, напрямую платит «агрессору» и не испытывает при этом никаких угрызений совести.Глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу, 26 февраля, в эфире канала «Россия 24» сообщил, что оплата коммунальных услуг за недвижимость на полуострове супруги президента Украины Владимира Зеленского производится регулярно.«Могу сказать, что жена г-на Зеленского до сих пор является владельцем имущества на территории Республики Крым, задолженности по коммунальным платежам нет, значит, оккупантам в кавычках он всё платит активно, спокойно. Ничего не смущает, ну держит (недвижимость) на тот случай, если придется просить политического убежища у нас», — сказал Аксенов.На вопрос журналиста, есть ли у супруги украинского лидера и его самого преимущество для получения российского гражданства как владельцев недвижимости в Крыму глава республики заявил, что вряд ли.«Только если обратится к Владимиру Владимировичу. Обратиться может, да», — уточнил он.Речь идет о квартире в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на южном берегу Крыма.Ранее в этот же день Зеленский записал видеообращение к России, призывая «вернуть» Украине Крым. «Крым был сердцем Украины. Солнечным, добрым, светлым. Семь лет назад у нас вырвали сердце», — отметил глава государства, призвав крымчан «возвращаться домой» (то есть, в состав Украины).«Меня спросили, как бы я поступил, будь у меня недвижимость в Крыму или бизнес России, и будь при этом я врагом России. Я бы мгновенно и публично отказался от правовой судьбы всех своих активов в России и зафиксировал убытки. И уж тем более, не уплачивал в России ни копейки — ни налогами, ни иными платежами — за содержание недвижимости, от правовой судьбы которой отказался.А вот это вот: "это же моя недвижимость, я её купил ещё до войны" или "это же роялти, это же мой продукт" — это дешёвое жлобство! На словах — воин, готовый пожертвовать страной, а на деле — не способен в жертву даже свои активы принести? Паркоместо в Ялте дороже жизни солдат, которых ты на войну отправляешь?Воюешь? Махнул рукой и забыл обо всём, что связывает тебя с "агрессором"!Веришь в возврат Крыма? Конвалидация и реституция вернут всё имущество, что утратил за время аннексии!Невозможно по чётным дням с Россией воевать, а по не чётным — быть её подданным!Хотя, какая мораль у майдана? Если Зеленский отдаст приказ пойти войной на Крым, одним из пунктов будет: не причинять вред его квартире и паркоместу в Ялте. Мрази, которые зарабатывают в России, арестовывают тех, кто просто не хочет с Россией воевать», - так в соцсети прокомментировал новость глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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