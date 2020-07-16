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Супруга замглавы Минфина РФ лишилась €3 млн: При чём тут выборы в Белоруссии?

16 июля 2020, 15:00  •  26 • Политика
Супруга замглавы Министерства финансов России Андрея Круглова лишилась трёх миллионов евро. Её счёт в "Белгазпромбанке" арестован. При чём тут выборы президента Белоруссии?
Заместитель начальника управления департамента финансовых расследований Комитета госконтроля (ДФР КГК) Белоруссии Дмитрий Дягилев сообщил, что арестован счёт с денежными средствами супруги Круглова. Общая сумма составляет три миллиона евро. Арест был наложен в рамках расследования уголовного дела.
В интервью телеканалу "Беларусь 1" Дягилев добавил, что международные поручения об оказании правовой помощи уже направлены в соответствующие органы РФ через Генпрокуратуру Белоруссии. В дальнейшем планируется выяснить все обстоятельства противоправной деятельности. Минские журналисты рассказали, что Круглов давно не сотрудничает с "Белгазпромбанком" - с тех пор как получил должность заместителя министра в Минфине России.
"Белгазпромбанк" скандально прославился после ареста его главы Виктора Бабарико (теперь он лишён должности). 11 июня в Белоруссии было возбуждено уголовное дело в связи с уклонениями от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путём.
Виктор Бабарико считает, что это политические игры. Он намеревался баллотироваться в президенты Белоруссии, но был задержан. В СИЗО оказался и его сын, возглавлявший избирательный штаб отца-кандидата. Акционерами "Белгазпромбанка" являются "Газпром" и "Газпромбанк". У каждого из них доля составляет 49,8%.

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