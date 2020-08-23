Супруга одной бумажкой лишила Навального лечения в "Кремлёвке" и в лучшем госпитале мира

Письмо в адрес президента России Владимира Путина, которое ранее написала супруга Алексея Навального Юлия, лишило блогера возможности лечиться в Кремлёвской больнице и в кубинском госпитале в Дохе, считающемся одним из лучших в мире - "мощнейшим на Ближнем Востоке". К слову, именно в последнем было открыто общежитие для выздоровления пациентов клиники, которое считается эталоном медицинских услуг в Катаре.

Текст этой роковой в некотором смысле бумажки ранее опубликовала у себя в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. В письме жена блогера обратилась к Путину с "требованием о разрешении транспортировки" её супруга в Германию.

Если Путину нужно официальное обращение семьи Навального, то вот оно: https://t.co/PQ3Djogith — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Как рассказал Царьграду со ссылкой на надёжный источник глава медиакомпании "Русский Час", соавтор биографии президента Владимира Путина Александр Коробко, до этого письма глава государства собирался предложить лечить Навального в "Кремлёвке" или в кубинском госпитале в Дохе, где лечатся высокопоставленные катарцы.

Второй вариант обсуждался, как отметил Коробко, во избежание политических инсинуаций, дабы этот жест со стороны Путина не воспринимался как пиар-акция Кремля.

"Жаль, что со стороны Алексея, со стороны его окружения такая негативная предрасположенность, что говорит о том, что оппозиция больна душевно. Вот так не доверять своим врачам - это, увы, колониальное сознание, - констатировал собеседник Царьграда. - Такая готовность человека помочь, проявить добрый жест в отношении недееспособного "соперника", она только подчёркивает широту натуры президента".

Та бумажка, что послала в Кремль супруга Навального, по мнению Коробко, была написана демонстративно неуважительно по отношению к главе государства. Он обратил внимание на то, что в тексте письма нет ни традиционного обращения "Уважаемый…", ни подобной традиционной подписи "С уважением…".

"Совершенно очевидно, что оно сделано заведомо для пиара, нацелено на всевозможное муссирование в СМИ, а не на результат", - подчеркнул собеседник Царьграда.

Сейчас же, напомним, Алексея транспортировали в одну из немецких клиник - "Шарите". Ранее в СМИ сообщалось, что профинансировал перелёт Навального в Германию глава НКО "Кино во имя мира" Яка Бизель.