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Супруга одной бумажкой лишила Навального лечения в "Кремлёвке" и в лучшем госпитале мира
23 августа 2020, 10:40 • 76 • Политика
Источник рассказал о том, как из-за письма супруги Юлии Алексей Навальный лишился возможности лечиться в Кремлёвской больнице и в одной из лучших клиник мира - госпитале в Дохе. Собеседник Царьграда сообщил, что президент Владимир Путин собирался предложить пройти лечение там оппозиционеру. Но полученная бумажка от жены Навального нарушила эти планы.
Письмо в адрес президента России Владимира Путина, которое ранее написала супруга Алексея Навального Юлия, лишило блогера возможности лечиться в Кремлёвской больнице и в кубинском госпитале в Дохе, считающемся одним из лучших в мире - "мощнейшим на Ближнем Востоке". К слову, именно в последнем было открыто общежитие для выздоровления пациентов клиники, которое считается эталоном медицинских услуг в Катаре.
Текст этой роковой в некотором смысле бумажки ранее опубликовала у себя в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. В письме жена блогера обратилась к Путину с "требованием о разрешении транспортировки" её супруга в Германию.
Как рассказал Царьграду со ссылкой на надёжный источник глава медиакомпании "Русский Час", соавтор биографии президента Владимира Путина Александр Коробко, до этого письма глава государства собирался предложить лечить Навального в "Кремлёвке" или в кубинском госпитале в Дохе, где лечатся высокопоставленные катарцы.
Второй вариант обсуждался, как отметил Коробко, во избежание политических инсинуаций, дабы этот жест со стороны Путина не воспринимался как пиар-акция Кремля.
"Жаль, что со стороны Алексея, со стороны его окружения такая негативная предрасположенность, что говорит о том, что оппозиция больна душевно. Вот так не доверять своим врачам - это, увы, колониальное сознание, - констатировал собеседник Царьграда. - Такая готовность человека помочь, проявить добрый жест в отношении недееспособного "соперника", она только подчёркивает широту натуры президента".
Та бумажка, что послала в Кремль супруга Навального, по мнению Коробко, была написана демонстративно неуважительно по отношению к главе государства. Он обратил внимание на то, что в тексте письма нет ни традиционного обращения "Уважаемый…", ни подобной традиционной подписи "С уважением…".
"Совершенно очевидно, что оно сделано заведомо для пиара, нацелено на всевозможное муссирование в СМИ, а не на результат", - подчеркнул собеседник Царьграда.
Сейчас же, напомним, Алексея транспортировали в одну из немецких клиник - "Шарите". Ранее в СМИ сообщалось, что профинансировал перелёт Навального в Германию глава НКО "Кино во имя мира" Яка Бизель.
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