Супруга механика «Норда»: Это хуже пиратства, пираты сразу выкуп назначают, а здесь просто мучают наших мужчин

- Знаете, я не дома сейчас, уже очень устала и морально, и физически – столько расспросов, столько интервью…, - изнеможенным голосом отвечает нам Надежда – супруга Владимира Таранца, старшего механика на «Норде».

Судно, на котором он проработал 24 года «благодаря» украинским пограничникам стало фактически местом заключения.

Сейчас к родственникам моряков приковано внимание всех федеральных СМИ – бесконечные звонки, съемки, интервью. Простые керчане не привыкли к такой славе, тем более у этой славы очень неприятный повод…

- Мы с Володей женаты уже 37 лет, уже одно целое за столько лет… Двое детей - Владимир и Евгения – дети уже взрослые. Даже внучка есть – Ксюшенька – 2,8 годиков ей. Все мы, конечно, ждем нашего папу и дедушку, - сокрушается женщина.

Владимиру Таранцу 57 лет, вся его жизнь связана с морем.

- С мужем общаемся напрямую по телефону. Он спрашивает, как дела дома. Как дети, внучка, как погода – на отвлеченные темы говорим в основном. Он ничего нам лишнего не говорит – думаю, чтобы не расстраивать. Говорит, что держатся все, со здоровьем хорошо. Когда домой – не знает, - продолжает супруга. – Нервы у нас у всех уже на пределе. От телевизора не отходим, там все время новости о «Норде», от каждого звонка вздрагиваем – как на иголках. Морально всем нам очень тяжело…

Семья Таранец уже получила компенсацию в 100 тысяч рублей от правительства Крыма, которую пообещал родственникам моряков глава РК Сергей Аксенов, чтобы поддержать семьи на время отсутствия кормильцев.

- Получили помощь от Сергея Валерьевича, спасибо. Пока мы держимся, в деньгах остро не нуждаемся – я работаю и сын, вот и помощь нам дали от правительства. По большому счету из материального нам всего хватает, не хватает только папы, - с трудом сдерживает слезы женщина.- Деньги, знаете, это такое переходящее, а вот родной души рядом нет, и от этого на душе всем тяжело.

Сейчас в СМИ и в правительственных кругах захват судна украинской стороной с экипажем называют никак иначе, как пиратством – по всем признакам это именно так.

Впрочем, Надежда не соглашается, она считает, что эта ситуация – еще хуже.

- Пираты они же, знаете, когда людей захватывают и корабли, сразу говорят, что им нужно – выкуп называют, деньги какие-то или ценности. Или хотят обменять на какого-то из своих. Здесь же просто схватили наших мужей, отцов – и держат. Ничего не просят, ничего не поясняют… И не знаешь будущего совершенно. Сиди и жди, плачь, молись…