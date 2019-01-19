Супруга исчезнувшего экс-главы Интерпола попросила убежища во Франции

Супруга исчезнувшего экс-президента Интерпола Мэна Хунвэя боится за свою жизнь из-за поступающих угроз и попыток похитить её, поэтому решила обратиться к французскому правительству с просьбой предоставить ей политическое убежище.

Супруга бывшего главы Интерпола Мэна Хунвэя обратилась к французскому правительству с просьбой предоставить ей политическое убежище, сообщает информагентство "Политика Сегодня". По словам Грейс Мэн, в 2018 году двое китайских бизнесменов пытались похитить её. После исчезновения её мужа, который занимал пост президента Интерпола с ноября 2016 года по октябрь 2018 года, его жена и дети находятся под защитой правоохранительных органов Франции.

Мэн Хунвэй не вернулся в Лион из Китая в сентябре прошлого года. В октябре французская полиция начала расследование в связи с его исчезновением. Его супруга заявляла о неоднократных угрозах в её адрес.

Антикоррупционное ведомство Китая сообщило, что Мэн Хунвэй был арестован по подозрению в коррупции и находится на территории КНР.