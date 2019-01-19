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Супруга исчезнувшего экс-главы Интерпола попросила убежища во Франции

19 января 2019, 00:09  •  16 • В мире
Супруга исчезнувшего экс-президента Интерпола Мэна Хунвэя боится за свою жизнь из-за поступающих угроз и попыток похитить её, поэтому решила обратиться к французскому правительству с просьбой предоставить ей политическое убежище.
Супруга бывшего главы Интерпола Мэна Хунвэя обратилась к французскому правительству с просьбой предоставить ей политическое убежище, сообщает информагентство "Политика Сегодня". По словам Грейс Мэн, в 2018 году двое китайских бизнесменов пытались похитить её. После исчезновения её мужа, который занимал пост президента Интерпола с ноября 2016 года по октябрь 2018 года, его жена и дети находятся под защитой правоохранительных органов Франции.
Мэн Хунвэй не вернулся в Лион из Китая в сентябре прошлого года. В октябре французская полиция начала расследование в связи с его исчезновением. Его супруга заявляла о неоднократных угрозах в её адрес.
Антикоррупционное ведомство Китая сообщило, что Мэн Хунвэй был арестован по подозрению в коррупции и находится на территории КНР.

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