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Суперзвезда против интернет-мема: 5 раундов Чака Норриса

10 марта 2020, 06:35  •  150 • Аналитика
© AP Photo
Мем "Факты о Чаке Норрисе" появился раньше Чака Норриса. Это шутка. Мему 15 лет. Суперзвезде боевых искусств и популярному киноактеру – 80. Чак Норрис родился 10 марта 1940 года в штате Оклахома.
© AFP 2020 / Paul J. Richards
Актер Чак Норрис
1. Его зовут Карлос. В школе над ним издевались одноклассники – он был недостаточно спортивен. Все изменилось в армии, где Карлоса прозвали Чаком. Он служил в ВВС США на южнокорейской базе. В Корее увлекся таэквондо, дзюдо и каратэ. В США вернулся обладателем черного пояса, открыл школы каратэ. Это – ответ на вечный вопрос мема "Факты о Чаке": что появилось раньше, Чак Норрис или удар ногой с разворота?
© РИА Новости / Сергей Субботин
Американский актёр Чак Норрис и его невеста Моника Холл в Москве
2. Шестикратный непобежденный чемпион мира по каратэ, Чак Норрис не проигрывал официальные бои почти полвека (с 1968-го). Он изобрел и запатентовал собственное боевое искусство чун-кук-до ("универсальный путь"): гибрид нескольких стилей. Поскольку лучше него никто не может исполнить то, что он сам придумал, появился еще один прикол "официального" мема: "Заблокировать удар Чака Норриса с разворота сможет лишь сам Чак Норрис ударом другой ноги с разворота".
© Фото : со страницы сообщества Томской городской федерации традиционного каратэ-до "ВКонтакте"
Игорь Фатаймуха, основатель и президент Томской городской федерации традиционного каратэ-до
3. Когда в 1990-е Чак Норрис начал сниматься в сериале о техасском рейнджере, у него появилось новое имя: "Крутой Уокер". Он стал кумиром клубов единоборств наравне с самим Брюсом Ли. Из двух американцев мастер китайских боевых искусств стал актером раньше, чем мастер корейских стилей. Брюс Ли однажды позвонил Чаку Норрису и предложил сняться вместе в фильме "Путь дракона" (1972). Чак спросил: "Кто должен победить, когда мы будем драться в кадре?" – "Конечно, я", – сказал Ли. Чак заплакал. Это шутка. Впрочем, "Чак-мем" сообщает: "Один раз в жизни Чак Норрис все-таки плакал. В тот роковой день он поранил сам себя ударом ногой с разворота".
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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4. У Чака Норриса есть собственная линия по производству джинсов с фирменным знаком "Джинсы действия". Они специально разработаны так, чтобы не разрываться в промежности, когда их обладатель будет наносить известный "удар Норриса". Джинсы хорошо протестированы, Чак чувствует в них ту же свободу движений, что и в кимоно. Как сообщает 65-й пункт "Норрис-мема", теперь "Чак может послать удар ногой с разворота и по электронной почте".
5. Когда человеку 80 лет, ему трудно что-то противопоставить "Фактам о Чаке". Но будем верить, что даже сегодня происходит то же, что и всегда: "Когда Чак Норрис режет лук, лук плачет".
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
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