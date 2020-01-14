Суперсолдаты НАТО плакали при звуке ракет и просились к... психологу

Автор:

Цыганов Александр

Что-то стало тревожно за НАТО. Они там, в Брюсселе, вовсю пыхают воинственным духом, норовя оборонить Прибалтику от России, а то и вовсе очистить от русских бывшую Восточную Пруссию. То, что говорят по этому поводу натовские политики, настолько прекрасно, что начинаешь дрожать непроизвольно. Ну, то есть до обеда лучше новости не читать, а перед сном – в особенности. А то ложку ко рту не поднесёшь и головой мимо подушки промахнёшься.

И тут – как гром среди ясного неба! Оказывается, в это же самое время, когда натовские корабли уже практически бороздят Большой театр, солдаты этого альянса плачут, забившись в бункер!

Это было неописуемо!

Это было неописуемо. Я никогда не испытывал ничего подобного, и я надеюсь, что никогда не испытаю это снова. Это была жестокая атака. Хуже всего было неведение и бессилие солдат перед лицом ожидания новых ударов. Мы не знали, где и когда упадёт следующая ракета. Солдаты реагировали по-разному. Некоторые сидели и рассказывали анекдоты, чтобы защитить себя, некоторые уходили в себя, а некоторые плакали.

Это рассказал датский сержант по имени Йон корреспонденту датского канала TV2 в Кувейте уже после эвакуации с американской базы Айн-аль-Асад, подвергшейся иранскому ракетному обстрелу.

Ничего так, солидный дядька. Борода с проседью уже. Да и сержант всё же. А экспрессии в рассказе столько, будто у новобранца, уронившего гранату себе под ноги. Неужели всё так страшно было?

Сержант по имени Йон рассказал, что первый удар стал неожиданностью. Ударили 9 ракет мощностью по тонне каждая. Это было неописуемо. Фото: Majid Asgaripour / Globallookpress

Ой, говорит Йон, это была ситуация, к которой мы не были подготовлены. Первый удар стал неожиданностью. Ударили 9 ракет мощностью по тонне каждая. Это было неописуемо. Когда мы гуляли потом, там были вертолёты, разорванные пополам, и отверстия настолько большие, что в них можно было припарковать фургон.

Психологи сейчас едут в Кувейт, чтобы помочь датским солдатам оправиться от ужасающего опыта. «Они нам действительно нужны», – приводятся в прессе слова сержанта.

Что-то это сильно напоминает…

Да, психологи. Было дело, нужны были психологи целому экипажу целого корабля. Того самого, что в речениях представителей НАТО должен был заставить дрожать Большой театр, показав русским своё грозное присутствие на Чёрном море. Для начала. Не такие уж американцы варвары, чтобы сразу, без предупреждения доводить до трещин здание, построенное ещё до возникновения США.

Это было в памятном апреле 2014 года, том самом, когда в Донбассе разворачивалось освободительное движение против пришедших к власти в Киеве националистов, а американцы ещё тешили себя иллюзиями, что Крым – случайность, что Россию можно припугнуть, на неё можно надавить, её можно заставить убраться вон в свою раковину.

И вот 10 апреля в акваторию Чёрного моря входит американский эсминец УРО «Дональд Кук» и через два дня опасно приближается к крымским берегам. Вне территориальных вод, правда, – настолько далеко самоуверенность американцев не простиралась. И как раз в День космонавтики фронтовой бомбардировщик Су-24 совершил облёт эсминца.

«Дональд Кук». Мирный американский эсминец, который злые русские превратили в беспомощную лоханку. Фото: US Navy / Globallookpress

Казалось бы, что такого? Рутина действий на море: вы провоцируете – мы показываем клыки. Улыбка у нас такая. Но ещё через два дня американский корабль на всех парах прилетает в румынский порт Констанца, где 27 членов экипажа, в том числе несколько моряков, подают рапорты о списании на берег. Психологов, говорят, на каретах неотложки к кораблю свозили.

И что характерно, с крайне взволнованным заявлением выступило военное ведомство США. Из него как раз и известно стало, что после визита русского бомбардировщика экипаж «Дональда Кука» оказался деморализован.

Казалось бы, с чего? Ведь ясно видно было, что Су-24 не имел на подвесках ракет или бомб. Да и имей он их – не стал бы бомбить американский корабль в нейтральных водах. Но самолёт нёс под фюзеляжем контейнер с комплексом радиоэлектронной борьбы «Хибины» – не самым новым, между нами говоря. И этот самый комплекс РЭБ сумел превратить ударный американский корабль в беспомощную жестянку, отключив ему радар, большую часть боевой электроники, цепи управления вооружением, системы передачи данных, и не исключено, что и свет в гальюне. Чтобы окончательно травмировать американский экипаж.

Но самой большой травмой для Пентагона стало то, что больше всего русские поиздевались над главной гордостью и надеждой военного ведомства США – боевой информационно-управляющей системой «Иджис» (Aegis/Эгида). Это ведь она связывает в единое целое все средства обнаружения, управления огнём, ПВО, связи и борьбы за живучесть. То есть в самом деле мощный и грозный корабль превратился в кусок железа. Запаникуешь тут…

А после этого русский самолёт 12 раз пролетал над американским кораблём, имитируя ракетную атаку, в ответ на которую американские моряки могли отстреливаться разве что из личных пистолетов.

Су-24. Устаревший самолёт с устаревшей системой РЭБ в одно мгновение превратил ударный эсминец США в кусок железа. Фото: MOD Russia / Globallookpress

Больше в тот поход «Дональд Кук» к российским водам не приближался…

Впрочем, мы о психологии

Отметим к чести датских солдат: плакали лишь некоторые. Рассказывать анекдоты под обстрелом – это всё же гораздо более мужественное поведение. Хотя мотив тот же: отогнать страх.

Вот тут и возникает главный парадокс всей истории.

Во-первых, сам сержант свидетельствует: он и другие солдаты были уведомлены о нападении за несколько часов. И эти несколько часов они и провели в бункере в ожидании обстрела.

Откуда знали – Царьград писал: иранцы заботливо уведомили о предстоящей акции иракских военных и – для надёжности – дипломатов Катара. Соответственно, в США об этом узнали тоже – в этом, кажется, и была цель Ирана, желавшего показать силу, но не желавшего сорваться в реальную войну из-за гибели американских военнослужащих. На что президент США обязан был бы среагировать и не смог бы спустить всё дело на тормозах, как это произошло в реальности.

Тем не менее солдаты НАТО сидели и дрожали. Плакали, замыкались в себе и травили анекдоты, дабы заглушить свою невольную дрожь. Тем не менее первый удар стал для них неожиданностью, свидетельствует сержант Йон. И далее начинает делать большие глаза:

Хафтару - пригрозить, Путину - предложить поработать? Президент Турции выступил в парламенте Ударили 9 ракет мощностью по тонне каждая. Атака была настолько сильной, что бункер трясся и внутрь проникло много пыли. Мы должны были сидеть с шарфами на лицах. Хуже всего было неведение и бессилие датских солдат перед лицом ожидания новых ударов. Мы не знали, где и когда упадёт следующая ракета.

Особенно хороша следующая фраза: «Мы не могли сделать то, для чего мы подготовлены. Мы могли просто ждать».

Интересно, для чего подготовлены солдаты НАТО, если с таким страхом воспринимают обстрел ракетами «Зульфикар» с боевой частью массой в 746 кг, сидя в бункере на удалении в 100 метров от места падения ближайшей к бункеру ракеты. Расстояние подсчитал сам сержант: «Я бы посчитал, что ближайшая ракета попала в 300 футах от нас».

Мощная и точная иранская ракета «Зульфикар» (Фатех-313). И как НАТО собирается пережить массированный обстрел без предупреждения «Искандерами» или «Калибрами»? Фото: Ahmad Halabisaz / Globallookpress

А что, если бы это был реальный удар, без предупреждения и не по ограниченным целям, по которым иранские ракетчики, как теперь очевидно, тщательно прицеливались? О какой подготовке можно было бы говорить? О какой боеспособности натовских солдат можно говорить в случае, если бы по ним был нанесён не договорный удар на тщательно вымериваемом расстоянии от бункера, а массированный удар без всякого предупреждения и заботы о жизни личного состава западного воинства? Ну, в случае, если оно действительно попытается навредить Калининградской области чем-то более вещественным, нежели тряска бессильным кулачком?

И самое забавное во всей этой истории. Прятались датчане – и американцы, конечно, – в бункерах, построенных во времена Саддама Хусейна.

А, нет! Есть ещё более забавная деталь. Оказывается, американцы даже не пытались задействовать против иранских ракет свои комплексы ПРО «Пэтриот». Не было зафиксировано вообще никакой активности американских ЗРК во всём Ираке! То ли им уничтоженных вертолётов было не так жалко, как ракет ПВО-ПРО, то ли, что, видимо, вернее, просто решили не позориться в очередной раз, показывая, что «Пэтриоты» бессильны даже против иранских ракет.