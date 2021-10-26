Суперприложение для чиновников. Сколько стоит русская цифра

Минцифры объявило тендер на создание "суперприложения"для чиновников. Несмотря на то, что пока это лишь сообщение со ссылкой на источники, сама тема нашей зависимости от иностранного софта назрела давно.

Сотрудников министерств и ведомств в России планируют объединить комплексом связи - суперприложением для чиновников. Тендер на разработку объявлен. Больше половины ведомств сегодня используют программное обеспечение Microsoft, однако в условиях американских санкций это, как минимум, странно. Как максимум, опасно.

По информации "Коммерсанта", для чиновников в России хотят создать суперприложение, в которое войдут не только мессенджер, но также возможности для видео-конференц-связи, почта и облачное хранилище. "Напичкать" суперприложение намерены всем, что необходимо в работе специалистов.

Тендер на разработку новых автоматизированных рабочих мест (АРМ) объявлен. Сумма контракта - около полумиллиарда рублей.

Ожидается, что суперприложение заработает уже до конца следующего года. Инсайдер, знакомый с планами цифровой трансформации госорганов, уточнил, что сегодня более половины ведомств (54%) использует в качестве программного обеспечения продукты Microsoft. Однако сейчас чиновников стали отлучать от них, поскольку "из-за санкций государство уходит от иностранных решений". В приоритете теперь отечественные разработки и технологии.

Технологии есть, но надо дать им дорогу

О русском прорыве в ИТ-отрасли в эфире Царьграда ранее говорила генеральный директор АН развития радиоиэлектронной отрасли "Консорциум "Вычислительная техника" Светлага Легостаева. Она подчеркнула, что отечественная ИТ-отрасль получила развитие как с объявлением политики импортохамещения, так и в условиях наращивания информационной безопасности.

Политика импортозамещения началась с конца 2015 года, хотя тогда особенного давления на Россию будто бы и не чувствовалось, по крайней мере, в этой сфере:

"Но уже было очевидно, что роль информационных ресурсов в жизни общества стремительно возрастает. И если всё это формируется исключительно на иностранных ресурсах, то мы оказывались в достаточно зависимой ситуации, учитывая и возникающие риски, такие, как какие-нибудь закладки, спровоцированные сбои", - отметила Легостаева.

Кроме того, гость в студии подчеркнула:

Хочу напомнить о том, что ещё в Советском Союзе у нас уже были свои технологии, мы всегда это разрабатывали, так же и в России они есть. Конечно, в определённый период времени отрасль, к сожалению, оказалась в упадочном состоянии. Но Россия была и остаётся одной из немногих стран, которые в состоянии разрабатывать собственную радиоэлектронную продукцию, вычислительную технику и микроэлектронику. Поэтому мы и восстанавливаем потенциал.

Даже как простые потребители мы видим, что отрасль развивается очень быстро.

Цифровой суверенитет - это важно

Ещё более глобальную проблему затрагивает известный IT-эксперт, идеолог доктрины цифрового суверенитета России, пионер Рунета Игорь Ашманов. В беседе с Царьградом Ашманов говорил о цифровом суверенитете:

У цифрового суверенитета есть два компонента. Первое – это защита от кибератак, электронные компоненты. Это также защита от взломов, слежки, DDOS-атак и так далее. Это то, от чего нас на самом деле довольно неплохо защищают коммерческие продукты в нашей стране, потому что их развивали последние 30 лет. Вторая часть этого киберсуверенитета – защита от отключения извне.

В киберсуверенитете также следует выделить два аспекта. Первый – это проблема с тем, что нам могут вырубить "рубильник".

Американцы могут это сделать. По моему мнению, им для этого нужно будет сутки-двое. Отзовут сертификаты шифрования, отключат маршрутизацию и так далее. Но они, скорее всего, этого делать не будут, потому что для них важно цифровое присутствие тут, они хотят иметь тут влияние.

Второй аспект – это аспект технологического удушения.

Сейчас в сенате США рассматривается билль номер 12-60, он огромный, на двух тысячах страниц. Это, как и поправка Джексона-Вэника, – акт по технологическому удушению всех врагов США, среди которых номер один – это мы. Это будет происходить медленно, но у нас есть ещё 2-3 года. Правда состоит в том, что этот "рубильник" нам точно выключат, просто медленно.

Однако, понимая проблемы, мы можем отвечать на трудности адекватно. В том числе, об этом говорил ранее учредитель "Первого русского" Константин Малофеев, также затрагивая тему цифрового суверенитета: