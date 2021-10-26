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Суперприложение для чиновников. Сколько стоит русская цифра
26 октября 2021, 11:45 • 89 • Политика
Минцифры объявило тендер на создание "суперприложения"для чиновников. Несмотря на то, что пока это лишь сообщение со ссылкой на источники, сама тема нашей зависимости от иностранного софта назрела давно.
Сотрудников министерств и ведомств в России планируют объединить комплексом связи - суперприложением для чиновников. Тендер на разработку объявлен. Больше половины ведомств сегодня используют программное обеспечение Microsoft, однако в условиях американских санкций это, как минимум, странно. Как максимум, опасно.
По информации "Коммерсанта", для чиновников в России хотят создать суперприложение, в которое войдут не только мессенджер, но также возможности для видео-конференц-связи, почта и облачное хранилище. "Напичкать" суперприложение намерены всем, что необходимо в работе специалистов.
Тендер на разработку новых автоматизированных рабочих мест (АРМ) объявлен. Сумма контракта - около полумиллиарда рублей.
Ожидается, что суперприложение заработает уже до конца следующего года. Инсайдер, знакомый с планами цифровой трансформации госорганов, уточнил, что сегодня более половины ведомств (54%) использует в качестве программного обеспечения продукты Microsoft. Однако сейчас чиновников стали отлучать от них, поскольку "из-за санкций государство уходит от иностранных решений". В приоритете теперь отечественные разработки и технологии.
Технологии есть, но надо дать им дорогу
О русском прорыве в ИТ-отрасли в эфире Царьграда ранее говорила генеральный директор АН развития радиоиэлектронной отрасли "Консорциум "Вычислительная техника" Светлага Легостаева. Она подчеркнула, что отечественная ИТ-отрасль получила развитие как с объявлением политики импортохамещения, так и в условиях наращивания информационной безопасности.
Политика импортозамещения началась с конца 2015 года, хотя тогда особенного давления на Россию будто бы и не чувствовалось, по крайней мере, в этой сфере:
"Но уже было очевидно, что роль информационных ресурсов в жизни общества стремительно возрастает. И если всё это формируется исключительно на иностранных ресурсах, то мы оказывались в достаточно зависимой ситуации, учитывая и возникающие риски, такие, как какие-нибудь закладки, спровоцированные сбои", - отметила Легостаева.
Кроме того, гость в студии подчеркнула:
Даже как простые потребители мы видим, что отрасль развивается очень быстро.
Цифровой суверенитет - это важно
Ещё более глобальную проблему затрагивает известный IT-эксперт, идеолог доктрины цифрового суверенитета России, пионер Рунета Игорь Ашманов. В беседе с Царьградом Ашманов говорил о цифровом суверенитете:
В киберсуверенитете также следует выделить два аспекта. Первый – это проблема с тем, что нам могут вырубить "рубильник".
Второй аспект – это аспект технологического удушения.
Однако, понимая проблемы, мы можем отвечать на трудности адекватно. В том числе, об этом говорил ранее учредитель "Первого русского" Константин Малофеев, также затрагивая тему цифрового суверенитета:
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