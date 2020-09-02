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Супероружие США оказалось ловушкой для авторов: "Я просто не могу больше…"

02 сентября 2020, 17:15  •  47 • В мире
Эксперимент по созданию медийной реальности в США, где агрессивные протесты, разграбление и мародёрство выдаются СМИ за мирные акции против расизма, может оказаться губительным для авторов этого "супероружия". Обычные граждане США, воочию наблюдая, как демонстранты устраивают погромы, признаются: "Я просто не могу больше…".
Создание медийной реальности в США, где погромы выдаются за мирные протесты, а вандалы и мародёры - за пострадавших от насилия полиции, может обернуться крахом. Как отмечает обозреватель "РИА Новости" Иван Данилов, эксперимент приближается к негативному результату для тех, кто верит во всесилие медийной пропаганды и уличного насилия.
В частности, отмечает он, те, кто ставил на супероружие - силовую поддержку и медийную мощь американских СМИ, по сути, подыграют Трампу.
Простые граждане, сталкиваясь с насилием на улицах со стороны "мирных активистов", признаются, что больше не могут терпеть этого беспредела.
Владелец уничтоженного ресторана вьетнамской кухни в Миннеаполисе Юм Нгуен признался журналистам, что был готов с оружием защищать свой семейный ресторан, который подвергся набегу мародёров.
"Они делают это, смеясь и ухмыляясь. Не буду лгать, сегодня я чуть не застрелил человека. Он бросил этот камень в мою семейную фотографию и посмотрел прямо на меня. Слёзы сразу же покатились по моему лицу. Я просто не могу больше..." - рассказал он.
Кроме того, фокус-группы и опросы в ключевых штатах показывают, что количество симпатизантов Трампу растёт.
Как отмечает Данилов, из истории эксперимента, который на себе пробуют США, стоит сделать два важных вывода.
"Первый: медиа - не всесильны, и второй, гораздо более важный: если американские элиты выясняют отношения между собой с применением вооружённых погромщиков, терроризирующих рядовых граждан и сжигающих целые кварталы, то перед нами уже не мировой гегемон, а банальный "бантустан", у которого, к сожалению, всё ещё есть ядерное оружие и контроль над ключевыми элементами мировой финансовой системы. И это - уже довольно тревожная конфигурация, если смотреть на неё с точки зрения тех рисков, которые США представляют для всего остального мира", - резюмирует он.

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