Супероружие России и экономическое давление Китая делают США уязвимыми, считает эксперт

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов прокомментировал недавнее заявление американских аналитиков об уязвимости США перед лицом союза Москвы и Пекина. Эксперт отметил, что «серьезное потрясение» Вашингтону могут обеспечить супероружие России и экономическое давление Китая.

«Когда идет глобальная война, используются как военные, так и экономические способы», - обратил внимание Михайлов.

Он пояснил, что гегемонии Америки может быть нанесен ощутимый совместно российско-китайский удар.

«Сотрудничество между Китаем и Россией может объединить самые высокотехнологичные системы ПРО и наступательные ракетные вооружения, которые есть у России, и возможности оказания экономического давления, которые есть у Китая», - пояснил специалист.

При этом он отметил, что доклад комиссии по стратегии национальной обороны США, который был озвучен ранее в Вашингтоне о потере Америкой превосходства как в противовоздушной и противоракетной обороне, так и в сфере кибербезопасности, указывает на приоритетные для Штатов направления работы по защите своей безопасности.

И те «пляски», что устраиваются вокруг Прибалтики и Белоруссии — явный сигнал того, что Вашингтон намерен более углубленно работать на этом направлении.

«Все моменты, связанные с Прибалтикой и Белоруссией, свидетельствуют о том, что Белоруссия рассматривается сейчас США как вторая Украина, и туда в ближайшие годы будут поступать серьезные транши на продвижение идей американской демократии, а по сути - на смену Лукашенко. Поэтому для них это направление может стать стратегически важным», - отмечает Михайлов в интервью RT.