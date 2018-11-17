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Супероружие России и экономическое давление Китая делают США уязвимыми, считает эксперт

17 ноября 2018, 21:09  •  78 • Политика
Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов прокомментировал недавнее заявление американских аналитиков об уязвимости США перед лицом союза Москвы и Пекина. Эксперт отметил, что «серьезное потрясение» Вашингтону могут обеспечить супероружие России и экономическое давление Китая.
«Когда идет глобальная война, используются как военные, так и экономические способы», - обратил внимание Михайлов.
Он пояснил, что гегемонии Америки может быть нанесен ощутимый совместно российско-китайский удар.
«Сотрудничество между Китаем и Россией может объединить самые высокотехнологичные системы ПРО и наступательные ракетные вооружения, которые есть у России, и возможности оказания экономического давления, которые есть у Китая», - пояснил специалист.
При этом он отметил, что доклад комиссии по стратегии национальной обороны США, который был озвучен ранее в Вашингтоне о потере Америкой превосходства как в противовоздушной и противоракетной обороне, так и в сфере кибербезопасности, указывает на приоритетные для Штатов направления работы по защите своей безопасности.
И те «пляски», что устраиваются вокруг Прибалтики и Белоруссии — явный сигнал того, что Вашингтон намерен более углубленно работать на этом направлении.
«Все моменты, связанные с Прибалтикой и Белоруссией, свидетельствуют о том, что Белоруссия рассматривается сейчас США как вторая Украина, и туда в ближайшие годы будут поступать серьезные транши на продвижение идей американской демократии, а по сути - на смену Лукашенко. Поэтому для них это направление может стать стратегически важным», - отмечает Михайлов в интервью RT.

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