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Супероружие Польши против России оказалось пшиком: Эксперт объяснил провал танка-невидимки
30 июня 2021, 02:15 • 114 • Политика
Раскрыт провальный план Польши по созданию оружия-невидимки против России. Военный эксперт объяснил, почему проект танка-невидимки оказался "мертворождённым".
В Польше пытались создать танк-невидимку против России, но в итоге исчез сам проект, сообщил американский военный эксперт Питер Сичиу в статье для портала 19FortyFive. Провал Варшавы прокомментировал русский военный эксперт Василий Дандыкин.
Речь идёт про танк-невидимка PL-01. С 2013 по 2015 годы Польша активно разрабатывала и рекламировала его, как супероружие против России. Однако в итоге всё закончилось ничем. Проект незаметно исчез из информационного пространства.
По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, проект изначально был "мертворождённым", так как был не военным, а политическим. Однако сам факт появления данного проекта говорит об амбициях Польши.
- пояснил военный эксперт.
Он добавил, что вероятнее всего, за основу чудо-танка на технологии "стелс" был взят советский Т-72. Василий Дандыкин уверен, что как и на Украине в Польше просто добавляют незначительные штрихи к уже существующей советской технике, а потом объявляют полученный результат "новинкой".
- подчеркнул военный эксперт в беседе с Nation News.
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