Супермен на минном поле. Удивительная история от ВСУ • 15 • Война Добро пожаловать на позиции ВСУ

В то время как новый президент Украины упражняется в дипломатии, предлагая новые форматы встреч по урегулированию конфликта на Донбассе, война на Юго-востоке не прекращается, в том числе и информационная.









На официальной странице «Операции объединенных сил» (ООС) в «Facebook» была размещена информация о якобы применении гражданского населения Донбасса в военных целях против вооруженных сил Украины.



В сообщении утверждается, что вечером 13 июля после запугивания «оккупантами» по заминированной ими же местности сторону позиций ВСУ был направлен житель города Донецка 1949 года рождения с целью выявления огневых позиций.



Кроме того, на странице сказано, что благодаря исключительной наблюдательности и бесценному опыту украинским военным удалось узнать в человеке гражданского и подпустить к позициям ВСУ без риска для его жизни и здоровья.



Стоит отметить, что начинается и заканчивается сообщение эмоциональной окраской и обвинением в циничности противоборствующей стороны, что, без сомнения, должно разбудить чувства сострадания к жителю Донецка и ненависти к «оккупантам». И вроде бы все так и получается, но если отбросить эмоции, картина представляется несколько иной.



Во-первых, ополченцы запугали пожилого жителя Донецка и заставили идти по минному полю. Интересно, что же ему пообещали сделать, что старик посчитал более безопасным прогуляться среди мин?



Во-вторых, «оккупанты» сами же эту местность заминировали, но, видимо, карту минного поля не составили и решили использовать гражданского.



В-третьих, они отправили его не просто чтобы поиздеваться, а с целью добычи разведывательной информации, предполагающей вскрытие системы огневых позиций. То есть более подходящей кандидатуры в качестве лазутчика не нашлось, чем мужчина 70 лет.



Задача, надо сказать, для супермена: пройти по минному полю, не быть расстрелянным украинскими военными, так как он шел прямо на них в сумерках, выяснить, видимо в личной беседе, где расположены огневые точки, вернуться обратным маршрутом, опять же, не подорвавшись на мине, чтобы в следующий раз его опять запугали.



А пояса шахида на нём не было?

Удивительно, что его еще поясом шахида не снабдили на случай раскрытия: было бы не менее правдоподобно.



Надо полагать, что супердед (по версии ООС) добрался до позиций и всю эту душещипательную историю поведал лично, отчего возникает вполне логичный вопрос: почему нет видеозаписи с ним? В 21 веке наличием функции видеофиксации в телефоне никого не удивишь, кроме разве что представителей ВСУ.



Вероятнее всего, актер так и не смог выучить текст наизусть, а оператор устал снимать дубли, поэтому обошлись фотографией безымянного бомжа, указав только год рождения.





Впрочем, недвусмысленный вывод сработал на подписчиков официальной страницы ООС. Столько сочувствующих вряд ли наберет бабушка в Донецке, которой не платит пенсию власть, считающая ее террористкой, но регулярно поставляющая снаряды посредством артиллерии. Что ж, ждем новый выпуск рубрики «время удивительных историй» от ВСУ. В то время как новый президент Украины упражняется в дипломатии, предлагая новые форматы встреч по урегулированию конфликта на Донбассе, война на Юго-востоке не прекращается, в том числе и информационная.На официальной странице «Операции объединенных сил» (ООС) в «Facebook» была размещена информация о якобы применении гражданского населения Донбасса в военных целях против вооруженных сил Украины.В сообщении утверждается, что вечером 13 июля после запугивания «оккупантами» по заминированной ими же местности сторону позиций ВСУ был направлен житель города Донецка 1949 года рождения с целью выявления огневых позиций.Кроме того, на странице сказано, что благодаря исключительной наблюдательности и бесценному опыту украинским военным удалось узнать в человеке гражданского и подпустить к позициям ВСУ без риска для его жизни и здоровья.Стоит отметить, что начинается и заканчивается сообщение эмоциональной окраской и обвинением в циничности противоборствующей стороны, что, без сомнения, должно разбудить чувства сострадания к жителю Донецка и ненависти к «оккупантам». И вроде бы все так и получается, но если отбросить эмоции, картина представляется несколько иной.Во-первых, ополченцы запугали пожилого жителя Донецка и заставили идти по минному полю. Интересно, что же ему пообещали сделать, что старик посчитал более безопасным прогуляться среди мин?Во-вторых, «оккупанты» сами же эту местность заминировали, но, видимо, карту минного поля не составили и решили использовать гражданского.В-третьих, они отправили его не просто чтобы поиздеваться, а с целью добычи разведывательной информации, предполагающей вскрытие системы огневых позиций. То есть более подходящей кандидатуры в качестве лазутчика не нашлось, чем мужчина 70 лет.Задача, надо сказать, для супермена: пройти по минному полю, не быть расстрелянным украинскими военными, так как он шел прямо на них в сумерках, выяснить, видимо в личной беседе, где расположены огневые точки, вернуться обратным маршрутом, опять же, не подорвавшись на мине, чтобы в следующий раз его опять запугали.Удивительно, что его еще поясом шахида не снабдили на случай раскрытия: было бы не менее правдоподобно.Надо полагать, что супердед (по версии ООС) добрался до позиций и всю эту душещипательную историю поведал лично, отчего возникает вполне логичный вопрос: почему нет видеозаписи с ним? В 21 веке наличием функции видеофиксации в телефоне никого не удивишь, кроме разве что представителей ВСУ.Вероятнее всего, актер так и не смог выучить текст наизусть, а оператор устал снимать дубли, поэтому обошлись фотографией безымянного бомжа, указав только год рождения.Впрочем, недвусмысленный вывод сработал на подписчиков официальной страницы ООС. Столько сочувствующих вряд ли наберет бабушка в Донецке, которой не платит пенсию власть, считающая ее террористкой, но регулярно поставляющая снаряды посредством артиллерии. Что ж, ждем новый выпуск рубрики «время удивительных историй» от ВСУ. Петр Романов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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