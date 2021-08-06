Суперкомпьютеры США изучают данные об уханьских вирусах

Разведка США получила данные о вирусах, которые изучались в лабораториях Уханя. Суперкомпьютеры изучают гигантский массив информации, но не справляются. У американцев возникли две проблемы.

В лаборатории Уханьского института вирусологии изучалось огромное количество вирусов. Разведке США удалось получить доступ к массиву генетической информации о 22 тысячах из них. Телекомпания CNN допустила, что данные получены благодаря хакерам, взломавшим сервера.

Американские журналисты со ссылкой на источники рассказали, что теперь необходимо тщательно проанализировать полученную базу данных. Этим занимаются суперкомпьютеры, установленные в лабораториях Министерства энергетики США. Однако уже есть проблемы.

Все сопроводительные записи китайские учёные делали на своём языке. Следовательно, нужны носители языка, которые смогут в этих заметках разобраться. Главная трудность в том, что специалисты такого рода должны вызывать доверие американских спецслужб. По этой причине пока неизвестно, когда анализ полученной из уханьской лаборатории базы данных будет завершён.

Напомним, в конце весны президент США Джо Байден сообщил, что у разведки США нет достаточного количества данных, чтобы говорить о точном источнике распространения SARS-CoV-2, вызвавшем пандемию COVID-19. Среди основных версий американцев - контакт инфицированного животного с человеком и утечка из лаборатории Уханьского института вирусологии.