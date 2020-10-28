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Суперкастинг с трагическим исходом: как Иван Грозный жену выбирал

28 октября 2020, 05:15  •  64 • Аналитика
© РИА Новости / Рудольф Кучеров
На Руси были всякие царицы. Но эта поставила антирекорд по продолжительности пребывания в высочайшем статусе: две недели с хвостиком. 28 октября 1571 года загадочно умерла Марфа Собакина, очередная жена Ивана Грозного, которую он тщательно выбирал среди тысяч претенденток.
Суперкастинг с трагическим исходом: как Иван Грозный жену выбирал
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Родословная этой женщины доподлинно неизвестна. Вроде бы происходила из купеческого рода и приходилась родственницей Малюте Скуратову. По другим источникам, отец юной красавицы был опричником. Есть версия и о ее дворянском происхождении. Иначе как бы она приняла участие в колоссальных смотринах, которые устроил решивший заново жениться Иван Грозный для представительниц знатных родов? Его вторая жена Мария Темрюковна, как и первая – Анастасия Романовна, – умерли в молодом возрасте. Царь подозревал, что их отравили заговорщики-бояре. Как бы то ни было, но в бобылях ходить самодержцу было не с руки. Поиск избранницы превратился в гигантское реалити-шоу. Невест для самого могущественного человека страны собирали со всех ее концов. Их набралось 2 тысячи: одна краше другой. В течение целого года они показывали себя со всех сторон: и характер, и внешние данные, и умения. Каждая из них в торжественных нарядах прошла через краткую аудиенцию у царя. В финал вышли 24 девушки, а окончательными претендентками стали 12 из них.
© РИА Новости / РИА Новости
Актер Николай Черкасов в роли Ивана Грозного и актер Михаил Жаров в роли Малюты Скуратова в фильме режиссера Сергея Эйзенштейна "Иван Грозный"
Последний смотр проходил в присутствии врача и напоминал прием у гинеколога. Все просто: царь и его свита должны были удостовериться, что новая царица способна родить наследника. Свадьба и венчание были грандиозными, но проходили не в столице, а окрестностях – Александровской слободе. Москву сжег крымский хан Девлет Гирей. Свидетелями, или, как тогда говорили, дружками Ивана Грозного выступили главный опричник Малюта Скуратов и боярин Борис Годунов. С этого дня в жизни Марфы изменилось все. На нее свалились слава, богатство, повышенное внимание и зависть. Впервые недомогание она испытала еще во время свадебного пира. Через несколько дней оно стало постоянным. 28 октября 1571 года новоиспеченная царица умерла. Обследование тела под руководством Малюты Скуратова ни к чему не привело. Да и какая тогда была медицина? Зато пересуды и подозрения в отравлении начались мгновенно. Иван впал в неистовство: он искал виновных в новом заговоре. И находил их. Были казнены десятки человек, но большинство из них пали жертвой интриг. Малюта Скуратов просто избавлялся от своих врагов, убедив царя в их виновности. Даже семья царицы впала в немилость. По одной из тогдашних версий, мать невесты якобы опоила дочь неким зельем, чтобы та быстрее родила от государя детей.
© РИА Новости / Денис Абрамов
Современные технологии не внесли никакой ясности в причины той загадочной смерти. Эксгумация и изучение праха царицы в конце прошлого века не показали наличие ядовитых веществ. Впрочем, растительный яд из клеток за несколько веков запросто мог "выветриться". Зато удалось воссоздать портрет Марфы Собакиной. Она была действительно очень хороша собой. Неслучайно вокруг нее возникало столько мифов. Вплоть до последнего времени. Якобы после вскрытия захоронения в 1990-х годах в нем было обнаружено нетленное тело прекрасной царицы, напоминавшей спящую красавицу. Но от соприкосновения с воздухом в течение минуты оно почернело и рассыпалось на мельчайшие частицы. Это, конечно, легенда. Но она вписывается в эту таинственную и зловещую историю, а потому еще будет передаваться из уст в уста.
Автор Сергей Ильин, Радио Sputnik
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