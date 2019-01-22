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«Суперграчи» следят за ракетами и скрываются от средств ПВО

22 января 2019, 13:24  •  153 • В России

– Эта самый лучший самолет, на котором я когда-либо летал, - спускается из кабины Су-25СМ3 пилот Антон М, на ходу снимая шлем. – Тут оптика новая, она отслеживает все ракеты, которые могут ударить по самолету и тут же подает сигнал на уничтожение.

Пилоты готовы к полетамФото: Александр Харланов

Летчики Юга страны одними из первых испытали новейшие самолеты Су-25СМ3. Машины эти пока что поступили на вооружение лишь двух авиабаз Южного военного округа - «Суперграчи» «прилетели» в Краснодарский и Ставропольский края. Суперсовременные штурмовики есть также и в авиационной группе липецкого Центра подготовки пилотов. В будущем они будут дислоцироваться и в других воинских частях страны.

Вот он - супермощный штурмовикФото: Александр Харланов

Пилоты ЮВО уже освоили технику, теперь пришло время для масштабных учений – испытать самолеты в условиях, приближенных к боевым. На учения, в рамках которых модернизированные Су-25СМ3 уничтожали условного противника и уходили незамеченными, позвали и «Звезду».

Что это за птица?

Су-25СМ3 – это усовершенствованный Су-25. Теперь «Грачи» способны поражать цели в условиях нулевой видимости, преодолевать систему ПВО и попадать в мишень с точностью до десяти метров. А самое главное - Су-25СМ3 сам себя защищает и пилота – отслеживает пущенные в борт снаряды и уничтожает их.

Перед вылетом техники проверяют самолетыФото: Александр Харланов

Модернизированные «Грачи» - это те самолеты, которые уже были прописаны в кубанской авиабазе. Они просто на время «улетели» на авиаремонтный завод, а после того, как над ними «поколдовали» инженеры - преобразились, стали сильнее и мощнее. Ну и вернулись в родные пенаты. Так что Су-25СМ3 - это модификация самолета на базе Су-25 СМ, боевая эффективность которых улучшилась сразу в три раза.

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Внешне Су-25СМ3 не сильно отличается от своего предшественника - Су-25СМФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

- Самолет значительно отличается от прошлых комплектаций и теперь может все – в том числе и видеть в кромешной темноте. Если раньше Су-25 могли летать только днем, ну или им подсвечивали цели, то теперь может работать и ночью, - говорит о достоинствах новой машины замкомандира авиационного полка авиабазы, дислоцирующейся в Краснодарском крае Виталий П. – А еще оснащен системой ГЛОНАСС с возможностью программирования конечной точки на карте с точностью до 10 метров. Кабина же самолета имеет цифровой дисплей, в котором отображается наземная и воздушная обстановка.

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Су-25СМ3 заряжают ракетамиФото: Александр Харланов

На кубанской авиабазе почти весь личный состав уже прошел переобучение. И теперь хоть ночью посади любого пилота на новый Су-25СМ3 – взлетит и уничтожит заданную цель.

- Это первые масштабные учения, - говорит замкомандира авиационного полка Виталий П. после того, как все пилоты получили данные о погоде и прошли предполетную подготовку. - Будем отрабатывать все возможности модернизированной машины - преодолевать средства ПВО, взаимодействовать между экипажами.

Готовы к вылету и обычные "Грачи" - не модернизированные. Вместе со своими "старшими товарищами" они также будут стрелять по целям и показывать себя в деле.

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Техники загружают снаряды в самолетФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Пока пилоты обсуждали с наставником детали учений, лайнеры осматривали техники и готовили «Суперграчей» к вылету.

Каждый снаряд сначала проверяютФото: Александр Харланов

Сначала к каждому борту подогнали машины с топливом и заправили, потом проверили каждый винтик и «нафаршировали» ракетами. Учения ведь будут максимально приближенны к реальному бою.

- Внешне самолет не сильно отличается от своего предшественника Су-25 СМ, - объясняет один из техников, спрыгивая с подножки самолета. – Все главное – внутри, начинка так сказать! Но если, конечно, присмотреться, можно и снаружи увидеть новшества. Например, вот они.

Техник обходит борт и показывает на несколько встроенных камер – они небольшие сразу и не заметишь.

- Это глаза самолета, все видят, за всем следят, - говорит специалист. – Пусковые устройства тоже модернизировали, но это поймет только человек, который в технике разбирается. Раньше ведь ракеты в самолетах были лишь лазерные, а теперь – и с телевизионным самонаведением.

Ракеты для самолетаФото: Александр Харланов

Еще один значительный плюс - пилоты теперь могут применять и управляемые бомбы, раньше этого не было. То есть если необходимо скорректировать цель, летчик это может сделать сам. Так же самолет оборудован комплексом электронной борьбы - он позволяют менее заметно преодолевать средства ПВО.

Косые «бочки» и боевые развороты

По легенде учений, пилотам необходимо уничтожить наземные объекты – предполагаемые базы боевиков. В деле - управляемые ракеты. Сам бой шел на полигоне, далеко за пределами авиабазы, куда журналистов не пускают. Потому пилоты, вернувшись, рассказали, что происходило в небе над Кубанью.

Учения штурмовиков в небе над Кубанью. Фото: Wister

- Экипажи Су-25СМ3 на предельно малой высоте преодолели систему ПВО, выполнили пуски управляемых ракет и сбросили корректируемые авиабомбы по позициям условного противника, - говорит один из пилотов авиабазы, представившийся Антоном.

Учения штурмовиков. Фото: Wister

Кстати, в рамках учений более опытные летчики еще и отработали сложные элементы пилотажа – вертикальные, горизонтальные и косые «бочки», боевые развороты и петлю «Нестерова» на скоростях от 300 до 800 км/ч.

После небольшого перерыва – снова в бой. К этому времени уже стемнело и пилоты с нетерпением ждали вылета.

- Посмотрим, на что самолет способен в темноте, - улыбается один из летчиков, подходя к борту.

Учения в небе над Кубанью. Фото: Wister

И снова «Грачи» взмывают в небо и скрываются в ночи. Сначала слышен лишь гул самолетов, но и он через время исчезает. На учебном полигоне они снова стреляют - выполняют пуски неуправляемых ракет и бомбометание по мишеням. Нам, на земле, почти и не слышно взрывов. Зато спокойно - небо под надежной защитой «Суперграчей», которыми управляют асы своего дела!

Самолеты вернулись с полигонаФото: Александр Харланов

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