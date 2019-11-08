Супердержава или вассал? Макрон озвучил три сценария для России

Глава Франции Эммануэль Макрон считает, что у России три варианта пути для дальнейшего развития. Он описал их в разговоре с корреспондентом The Economist.



Так, первый сценарий, по версии Макрона, предполагает, что Россия вновь станет супердержавой, опираясь исключительно на собственные силы. Однако французский президент считает, что такой вариант маловероятен, поскольку для этого у страны недостает экономической мощи и численности населения. Макрон считает, что улучшить демографическую ситуацию за счёт миграции у Москвы вряд ли получится, учитывая огромную территорию страны.

Второй сценарий - Россия может развиваться по евразийской модели. Но тут лидером уже является Китай. И вряд ли Москва согласится стать вассалом КНР, однако такой вариант тоже не исключен, говорит Макрон.

Третий вариант предусматривает нахождение новой сбалансированной модели отношений с Европой. Макрон отмечает, что сейчас Москва воспринимает ЕС как вассала США из-за того, что НАТО приблизилось к границам России, однако в будущем, по мнению политика, эта позиция может быть пересмотрена.

Макрон также заявил о намерении пересмотреть отношения с Россией. Он уточнил, что такая задача вряд ли может быть выполнена в ближайшее время, и процесс восстановления диалога с Москвой может занять около десяти лет. "Если мы хотим построить мир в Европе, воссоздать европейскую стратегическую автономию, нам нужно изменить нашу позицию в отношении России", - сказал президент.