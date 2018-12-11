SummuryNews: Европа мечется между молдавскими политиками

Плахотнюк не устраивает Европу, а поддержка Санду и Нэстасе приведёт к конфликту интересов и укрепит позиции Додона

В конце октября в Кишинёве состоялся митинг сторонников правящей Демократической партии Молдовы во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком, который заявил, что только его партия в состоянии сделать жизнь населения Молдовы лучше, решили напомнить в англоязычном онлайн-издании SummuryNews, публикующем политические новости и аналитику.

Издание отмечает, что такие заявления уже никто не принимает всерьёз в самой Молдавии, население слишком устало не только от этого одиозного олигарха, которому уже давно никто не верит, но и от средневековой коррупции. Коррупция сегодня превратила эту страну в европейскую Зимбабве, сделав её одной из самых бедных стран Европы. Поэтому и рейтинг Плахотнюка и молдавского премьер-министра Павла Филипа не превышает 6%, ниже рейтинг только у спикера парламента Андриану Канду – всего 2% (здесь в SummuryNews явно сделали Плахотнюку комплимент, на самом деле рост рейтинга Владу Плахотнюку и ДПМ «рисуют» дружественные ему социологи, истина же в том, что кукловоду доверяют не более 3%, это данные Барометра опроса общественного мнения).

В случае с Плахотнюком Европа ошиблась: он оказался совершенно неэффективным менеджером, о чём упоминал ранее европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан. Он выражал особое беспокойство по поводу того, что в Молдове не соблюдаются элементарные права, такие как независимость СМИ и свобода слова.

«Молдавские власти пытаются показать свою «проевропейскую» позицию, но это не более чем популизм - когда дело доходит до реальных действий, «европейские ценности» не находят отклика в их политике», – цитирует издание заявление Хана.

SummuryNews прогнозирует, что партия Плахотнюка потеряет ведущую роль в молдавской политике и олигарх не сможет сформировать новое правительство после февральских выборов.

Почему это случилось? Почему за долгие годы фактического руководства страной он не смог сделать идею европейской интеграции Молдовы привлекательной для большинства населения республики, задаётся вопросами SummuryNews.

В сентябре Ассоциация социологов и демографов опубликовала данные социологического исследования, согласно которым только 37% молдаван поддерживают вступление Молдовы в ЕС. А доля граждан Молдовы, которые поддерживают вступление страны в пророссийский Евразийский экономический союз, увеличилась до 41%. Издание видит причину такого разворота населения с Запада на Восток в том, что президентом страны был избран Игорь Додон, ратующий за укрепление отношений с Россией.

Но, несмотря на кричащую социологию, союз социалистов и демократов в Европарламенте и Социал-демократическая партия Германии всё ещё лоббируют оказание финансовой помощи Партии демократов, пишет SummuryNews.

А вот федеральный канцлер Германии Ангела Меркель «судя по всему, относится к Владу Плахотнюку с изрядной долей скептицизма, считая его посредственным карьеристом, который слишком громко кричит о своих демократических убеждениях, но на самом деле остаётся сторонником популистских идей Коммунистической партии Советского Союза – не секрет, что Плахотнюк многие годы являлся членом Коммунистической партии Молдавии». Это ещё один комплимент SummuryNews молдавскому кукловоду – на самом деле, он просто стремится к сохранению личной власти в стране, тут уж не до коммунизма.

Меркель возлагает большие надежды на лидеров партий «Действие и солидарность» (PAS) и «Платформа "Достоинство и правда"» (DA) – Майю Санду и Андрея Нэстасе «как на представителей посткоммунистического поколения, в расчёте на то, что именно они смогут провести демократические реформы».

Однако ситуация в этой стране развивается таким образом, что руководству Европейского союза придётся делать свой выбор между блоком Санду-Нэстасе и Плахотнюком. При этом необходимо учесть, что он не собирается отказываться от власти, несмотря на свой низкий рейтинг, что может привести к столкновению интересов проевропейских политических сил на арене Молдовы. А это «поспособствует укреплению позиций пророссийского президента страны Игоря Додона», беспокоится SummuryNews.

Что интересно, парламентские выборы в Молдове обсуждаются СМИ (в том числе и SummuryNews) в контексте европейской поддержки то ли Плахотнюка, то ли Санду и Нэстасе, как будто это нормальное обыденное явление – вмешиваться во внутренние дела другого государства. То, в чём не устают обвинять Россию, для Европы, оказывается, просто рутина, сложность только в том, на кого поставить в Молдове – на местный олигархический клан или же на тандем унионистов. Ни тех, ни других подавляющее большинство молдавских граждан не поддерживает, но какое Европе до этого дело? Европа давно закрывает глаза на молдавскую эрзац-демократию, при которой законно избранного президента страны уже в пятый раз временно отстраняют от должности, чтобы утвердить законы и назначения, принятые непопулярными правительством и парламентом.