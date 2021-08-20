Сумка-самолет для горной лаванды: обзор нарядов звезд на "Новой волне"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

Платье, кстати, было немного переделано в сравнении с первоначальным вариантом: изменения коснулись топа, он стал более закрытым и не таким откровенным, как раньше.

Видимо, Евгений Плющенко в какой-то момент понял, что отправлять жену-красавицу одну в горячий Сочи в таком наряде ни в коем случае нельзя, и на семейном совете было принято решение поубавить обороты в плане задорной раскрепощенности.

Образ и наряд Рудковской на "Новой волне" — это абсолютный гипертрофированный гламур, вычурность "Мулен Ружа", бразильский карнавал, "дорого-богато", не хватает разве что на голове бриллиантовой диадемы. Хотя драгоценные украшения в гардеробе Яны Александровны тоже присутствовали в этот вечер в виде колье и браслетов от дорогущей Mercury.

Забавный момент: Яна Рудковская в этом году посещает светские мероприятия исключительно в гордом одиночестве, отказываясь от компании своего знаменитого супруга, как, собственно, произошло и на этот раз.

И данное желтое платье с пушистыми перышками, возможно, намекает окружающим на то, что наша дорогая птичка-цыпочка вновь с удовольствием вырвалась на свободу из своего рублевского гнездышка-клетки и полетела развлекаться на всю катушку, ловить, так сказать, новую волну приключений.

Что ж, платье от ливанского дизайнера Hobeika как раз идеально для этого и подходит — Яна Александровна в тот вечер без внимания точно не осталась.