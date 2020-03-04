Сумерки сверхдержавы. Как Китай «предал» Америку • 34 • Аналитика

Ещё в двадцатых числах февраля сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, выразил мнение в своем интервью телеканалу CBS, что Соединенные Штаты будут вынуждены направить в Азию войска, если Китай решит использовать военную силу против Тайваня. За несколько дней до этого Apple объявил о переносе производства ряда гаджетов из «большого» Китая на Тайвань. Формальным поводом стала эпидемия коронавируса.



В действительности не только эти, но и многие другие события вполне красноречиво говорят о том, что к закату клонится длительный, более чем полувековой цикл американо-китайского романа, начавшийся ещё с эры легендарного президента США Ричарда Никсона и не менее колоритного председателя КНР Мао Цзэдуна.







Эпоха титанов

Тот альянс американской демократии и красного тоталитаризма современники считали изумительным и практически невозможным, но он не только состоялся, но и оказался на удивление долгим. На старте в большую сделку КНР и Запада во главе с Соединенными Штатами входило дипломатическое признание правительства в Пекине вместо тайбэйского режима, открытие рынков для китайских товаров, доступ к технологиям, солидные инвестиции.



Гипербонусом шло возвращение Поднебесной Макао и особенно Гонконга, который до поры служил для красного Китая воротами в мир, за счет чего и процветал. Кроме того, Пекину прощали абсолютно все его причуды: от военных кампаний против Вьетнама с аннексиями его территорий до танков на площади Тяньаньмэнь.





В отбеливание крайне неприглядного политического режима включился и Голливуд. Экраны в восьмидесятых заполонили положительные китайские персонажи, пусть нередко и второго плана, помогающие бравому американскому герою бороться со злом. Много ли вы вспомните образов положительных русских, пусть даже и в эпоху Горбачева или Ельцина? В лучшем случае карикатуры в духе «Красной жары», да и те были редкостью.



Американо-китайский брак по расчету возник на фоне резкого усиления Советского Союза в 1960-х и 1970-х годах, когда все больше стран на разных континентах входило в орбиту влияния Москвы. Даже заметные успехи Штатов по «перевербовке» ключевых государств давали очень условный эффект.



Египет переметнулся к американцам? Но СССР ставил лояльные режимы в Южном Йемене и Эфиопии: Суэцкий канал все равно оставался под ударом. В Индонезии к власти пришел проамериканский лидер? Помогли Северному Вьетнаму в наступлении на Южный: Малаккский пролив можно контролировать и оттуда.



Хотя экономически нынешняя Поднебесная давно обогнала Союз в любую из эпох его существования (в середине восьмидесятых по номинальному ВВП СССР находился на втором месте в мире, уступая США, но лишь немного опережая Японию), то в геополитическом плане Пекин даже сейчас едва ли подошел к советским возможностям того периода.



Ввод советских войск в Афганистан вызвал новую волну страхов, что Москва может захватить и соседний Пакистан, выйдя к Аравийскому морю, и разрезав величайший континент надвое. Не говоря об угрозе аравийским монархиям, которые только-только стали одним из столпов Ямайской системы, когда согласились продавать ресурсы исключительно за доллары США.



Именно восьмидесятые стали пиком дружбы двух великих держав. Конец «холодной войны» несколько охладил эти чувства, однако Пекин продолжал получать доступ ко всему необходимому. До Дональда Трампа никто из прежних хозяев Белого дома не решался отрезать доступ китайских товаров на американский рынок – ни один избиратель не одобрил бы исчезновение дешевого ширпотреба.





Конец исторической сделки

Однако у нынешнего президента такая возможность появилась. Все дело в том, что именно в 2010-х годах государства Юго-Восточной и Южной Азии стали теснить Поднебесную на рынке очень широкого спектра товаров, от текстиля и обуви до бытовой электроники. Иными словами, если убрать китайские фабрики, американский работяга откуда-нибудь из Среднего Запада больше не останется без модных кроссовок и стильных гаджетов.



Антикитайский консенсус республиканца и «имперца» Дональда Трампа и демократа и «социалиста» Сандерса с точностью до наоборот повторяет тогдашнее единение стратегий администраций республиканцев Никсона, Форда и демократа Картера, которые всеми силами тащили Пекин в приличное общество.



Причин много. Сотни раз уже писалось о геополитических или торговых противоречиях. Повторяться не имеет смысла. Лучше остановимся на том, о чем традиционно упоминали мало.







В частности, не лишне вспомнить об идеологических расхождениях. Многие американцы надеялись, что по мере роста благосостояния на смену авторитарному режиму в Китае придет демократический. Именно так случилось в восьмидесятых годах с военно-авторитарным режимом на Тайване и диктатурой Чон Ду Хвана в Южной Корее. Но этого не произошло в Китае.



Так что теперь Поднебесную американские интеллектуалы и творческая элита считают своего рода предательницей.



В этом смысле Тайвань для них – это «хороший» Китай, пусть и маленький, зато свой. Кстати, знаменитый Закон об отношениях с Тайванем (Taiwan Relations Act) был принят администрацией Джимми Картера, который также был демократом, как и нынешний кандидат Сандерс. Да и подзабытое «возвращение в Азию», провозглашенное президентом Бараком Обамой из Демократической партии, тоже не мешало бы вспомнить.



В любом случае, отмена пунктов большой сделки полувековой давности между США и Китаем продолжится. Открытые рынки, статус Тайваня и Гонконга, права человека в материковом Китае и так далее – все эти пункты подлежат пересмотру, независимо от того, кто именно окажется в Белом доме. Ещё в двадцатых числах февраля сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, выразил мнение в своем интервью телеканалу CBS, что Соединенные Штаты будут вынуждены направить в Азию войска, если Китай решит использовать военную силу против Тайваня. За несколько дней до этого Apple объявил о переносе производства ряда гаджетов из «большого» Китая на Тайвань. Формальным поводом стала эпидемия коронавируса.В действительности не только эти, но и многие другие события вполне красноречиво говорят о том, что к закату клонится длительный, более чем полувековой цикл американо-китайского романа, начавшийся ещё с эры легендарного президента США Ричарда Никсона и не менее колоритного председателя КНР Мао Цзэдуна.Тот альянс американской демократии и красного тоталитаризма современники считали изумительным и практически невозможным, но он не только состоялся, но и оказался на удивление долгим. На старте в большую сделку КНР и Запада во главе с Соединенными Штатами входило дипломатическое признание правительства в Пекине вместо тайбэйского режима, открытие рынков для китайских товаров, доступ к технологиям, солидные инвестиции.Гипербонусом шло возвращение Поднебесной Макао и особенно Гонконга, который до поры служил для красного Китая воротами в мир, за счет чего и процветал. Кроме того, Пекину прощали абсолютно все его причуды: от военных кампаний против Вьетнама с аннексиями его территорий до танков на площади Тяньаньмэнь.В отбеливание крайне неприглядного политического режима включился и Голливуд. Экраны в восьмидесятых заполонили положительные китайские персонажи, пусть нередко и второго плана, помогающие бравому американскому герою бороться со злом. Много ли вы вспомните образов положительных русских, пусть даже и в эпоху Горбачева или Ельцина? В лучшем случае карикатуры в духе «Красной жары», да и те были редкостью.Американо-китайский брак по расчету возник на фоне резкого усиления Советского Союза в 1960-х и 1970-х годах, когда все больше стран на разных континентах входило в орбиту влияния Москвы. Даже заметные успехи Штатов по «перевербовке» ключевых государств давали очень условный эффект.Египет переметнулся к американцам? Но СССР ставил лояльные режимы в Южном Йемене и Эфиопии: Суэцкий канал все равно оставался под ударом. В Индонезии к власти пришел проамериканский лидер? Помогли Северному Вьетнаму в наступлении на Южный: Малаккский пролив можно контролировать и оттуда.Хотя экономически нынешняя Поднебесная давно обогнала Союз в любую из эпох его существования (в середине восьмидесятых по номинальному ВВП СССР находился на втором месте в мире, уступая США, но лишь немного опережая Японию), то в геополитическом плане Пекин даже сейчас едва ли подошел к советским возможностям того периода.Ввод советских войск в Афганистан вызвал новую волну страхов, что Москва может захватить и соседний Пакистан, выйдя к Аравийскому морю, и разрезав величайший континент надвое. Не говоря об угрозе аравийским монархиям, которые только-только стали одним из столпов Ямайской системы, когда согласились продавать ресурсы исключительно за доллары США.Именно восьмидесятые стали пиком дружбы двух великих держав. Конец «холодной войны» несколько охладил эти чувства, однако Пекин продолжал получать доступ ко всему необходимому. До Дональда Трампа никто из прежних хозяев Белого дома не решался отрезать доступ китайских товаров на американский рынок – ни один избиратель не одобрил бы исчезновение дешевого ширпотреба.Однако у нынешнего президента такая возможность появилась. Все дело в том, что именно в 2010-х годах государства Юго-Восточной и Южной Азии стали теснить Поднебесную на рынке очень широкого спектра товаров, от текстиля и обуви до бытовой электроники. Иными словами, если убрать китайские фабрики, американский работяга откуда-нибудь из Среднего Запада больше не останется без модных кроссовок и стильных гаджетов.Антикитайский консенсус республиканца и «имперца» Дональда Трампа и демократа и «социалиста» Сандерса с точностью до наоборот повторяет тогдашнее единение стратегий администраций республиканцев Никсона, Форда и демократа Картера, которые всеми силами тащили Пекин в приличное общество.Причин много. Сотни раз уже писалось о геополитических или торговых противоречиях. Повторяться не имеет смысла. Лучше остановимся на том, о чем традиционно упоминали мало.В частности, не лишне вспомнить об идеологических расхождениях. Многие американцы надеялись, что по мере роста благосостояния на смену авторитарному режиму в Китае придет демократический. Именно так случилось в восьмидесятых годах с военно-авторитарным режимом на Тайване и диктатурой Чон Ду Хвана в Южной Корее. Но этого не произошло в Китае.Так что теперь Поднебесную американские интеллектуалы и творческая элита считают своего рода предательницей.В этом смысле Тайвань для них – это «хороший» Китай, пусть и маленький, зато свой. Кстати, знаменитый Закон об отношениях с Тайванем (Taiwan Relations Act) был принят администрацией Джимми Картера, который также был демократом, как и нынешний кандидат Сандерс. Да и подзабытое «возвращение в Азию», провозглашенное президентом Бараком Обамой из Демократической партии, тоже не мешало бы вспомнить.В любом случае, отмена пунктов большой сделки полувековой давности между США и Китаем продолжится. Открытые рынки, статус Тайваня и Гонконга, права человека в материковом Китае и так далее – все эти пункты подлежат пересмотру, независимо от того, кто именно окажется в Белом доме. Александр Збитнев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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