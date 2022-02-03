|
Сумбур Псаки о России обернулся "сумасшедшим лицом"
03 февраля 2022, 05:40 • 227 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на оправдание пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки по поводу того, что "российское вторжение" на Украину неизбежно. Русскому дипломату хватило одной фразы и трёх эмодзи, включая "сумасшедшее лицо", чтобы показать сумбур сказанного.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в очередной раз пережила небольшой "допрос" от журналистов. На этот раз один из них во время брифинга припомнил ей заявление о том, что "российское вторжение" на Украину неизбежно. Однако постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что сама бы воздержалась от использования слова "неизбежно".
На просьбу пояснить ситуацию с "неизбежностью" Псаки попыталась неловко оправдаться. По её словам, это слово она только раз использовала, как и остальные (официальные лица США).
Ответ пресс-секретаря Белого дома вышел сумбурным. В своём объяснении она указала на то, что слово "неизбежно" перестали использовать, поскольку "оно посылало сигнал, который мы не намеревались посылать - как будто бы мы знали, что президент Путин принял решение". И в то же время Псаки заявила, что в большинстве случаев говорила, что президент России Владимир Путин "может вторгнуться в любое время".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале иронично отреагировала на высказывание Псаки по поводу "неизбежного вторжения", припомнив той и спич про лису и курятник. Для того чтобы описать весь сумбур пресс-секретаря Белого дома, русскому дипломату хватило одной фразы и трёх эмодзи.
"Хайли-лайкли на смену лисам и курам прилетели кукушки", - написала Захарова, прикрепив к посту три эмодзи - лису, курицу и "сумасшедшее лицо".
Подпишитесь на нас
227
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 января 2022, 20:15
|
30 января 2022, 01:20
|
31 января 2022, 00:05
|
29 января 2022, 00:15
|
27 января 2022, 14:25
|
01 февраля 2022, 06:25
|
29 января 2022, 16:00