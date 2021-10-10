Сумасшествие "за пять минут". Украина дала России шанс "сохранить лицо"

Украинские политики берут новые высоты и делают всё более сумасшедшие заявления. Например, некто Арестович настаивает, что Украина дала России шанс "сохранить лицо". И этот шанс заключается в возвращении Крыма "за пять минут" и прекращении войны в Донбассе "одним звонком".

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович продолжает показывать все детали виртуальной реальности, в которой ему, очевидно, приходится жить. На этот раз Арестович заявил, что войну в Донбассе можно остановить "одним звонком", а Крыму вернуть - "за пять минут". Безусловно, все решения должна принимать Россия, добавил Арестович.

"Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации", - такова позиция удивительного советника Арестовича.

Помимо всего прочего, говоря, по всей видимости, от имени политической верхушки Киева, Арестович добавил, что они, мол, "дают ей (России - ред.) возможность урегулировать конфликт, решить проблему, сохранить в каком-то смысле лицо и уйти отсюда".

Напомним, Крым вновь стал частью России в 2014 году, когда жители полуострова не захотели мириться с приходом к власти на Уркаине поддерживающих укронацистские движения. Итоги государственного переворота в Крыму не поддержали и провели свой референдум о вхождении в состав России. Неоднократно представители властей на разных уровнях подчёркивали, что решение принято в результате всенародного волеизъявления и теперь решать за народ Крыма никто не вправе. Земля была, есть и будет русской.

Что до войны в Донбассе, Россия не является стороной конфликта. Боевые действия на юго-востоке Украины стали попыткой Киева вернуть контроль над Донбассом после того как жители ДНР и ЛНР не захотели жить под власть киевской хунты. Война продолжается с 2014 года, хотя есть Минские соглашения, призванные урегулировать конфликт. Киев от их исполнения уклоняется.

"От Украины останется вот такой кусочек"

Тем временем, бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев уверен, когда украинцы начнут "друг друга убивать", Россия, Венгрия, Румыния и Польша заберут части страны.

Забирая своё этническое население, вспомнив, что до пакта Молотова - Риббентропа Галичина принадлежала Польше, до 1945 года Закарпатье - Венгрии, - сказал он, добавив, что "Екатерина вообще всю екатерининскую дугу от Одессы до Донбасса построила".

"И всё, от Украины останется вот такой кусочек. Какой 2050 год?" - недоумевает Мураев.

По его словам, Украина не доживёт в целостности до этих лет, если не пересмотрит "правила игры внутри страны, если не похороним конфликты и не поставим себе общую цель". Он также добавил, что для успешного существования стране больше подходит федеративное устройство.

Мураев напомнил об исторических реалиях Украины. Галичина до 1945 года была частью Польши, Закарпатье принадлежало венграм. Лишь после подписания пакта Молотова - Риббентропа ситуация изменилась. Что до территории от Одессы до Донбасса - это исконно русские земли, так называемая екатерининская дуга. Украина - искусственно созданное государство, тут и говорить не о чем. А официальный Киев сегодня лишь ухудшает положение страны.

Исторические реалии в любом случае подтолкнут Украину к унитарному устройству. В противном случае страна развалится. Операция "Ликвидация" себя проявит в полной мере.

Донбасс неминуемо станет частью России

Собственно, эти жители Донбасса уже считают себя частью России. Вопрос лишь в юридическом статусе, о чём говорил ранее и депутат Госдумы, глава Союза добровольцев Донбасса (СДД) Александр Бородай. Русские люди Донбасса находятся на передовой боевых действий уже на протяжении более семи лет. Однако, несмотря на все трудности, с которыми сейчас сталкивается Донбасс, регион неминуемо вернётся в состав своей Родины и снова станет частью России, уверен лидер добровольцев.

"Донбасс должен стать частью России. Для меня это абсолютно естественно", - заявил Бородай. И сделает он это, максимально объединившись, потому что существующее сейчас разделение является нелепым, считает первый глава Совета министров ДНР: "Там живут русские люди - и в Донецке, и в Луганске. И это ненормально, когда эти две территории разделены какими-то нелепыми и смешными барьерами".

И, к слову, Донбасс как форпост России готов не только отбивать атаки Киева, но и перейти в наступление, чтобы освободить соотечественников по другую сторону границы, заявил глава СДД.

Поддерживает слова Бородая и учредитель "Первого русского", председатель Общества содействия русскому историческому развитию "Царьград" Константин Малофеев. Именно здесь, на диком поле в донецкой степи, Суворов и Потёмкин создавали Новороссию.

Здесь родилась Российская Империя. Уверен, Россия будущего, которая объединит все земли, испокон веков бывшие русскими, тоже начнётся отсюда. Из места силы Русского мира,

- подчеркнул Малофеев.