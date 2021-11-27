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Суконкин назвал антироссийскую резолюцию Европарламента признанием собственного бессилия

27 ноября 2021, 13:20  •  220 • Политика
Фото: Jens Kalaene/ZB/www.globallookpress.com
Европа пытается наказать не "Вагнера", а те страны, которые, по мнению Европарламента, вовлечены в орбиту интересов Российской Федерации
В пятницу, 26 ноября, депутаты Европейского парламента приняли резолюцию, которая рекомендует странам Евросоюза принять санкции в отношении российской "ЧВК Вагнера". Документ создает для западных государств возможность причислять к этой организации любых россиян, ведущих деятельность за пределами родины.
Писатель, военный обозреватель Алексея Суконкин выразил мнение, что цель данного документа заключается в дискредитации России, которая на протяжении несколько лет успешно обходит Европу, становясь более надежным союзником для африканских стран.
"Резолюция Европарламента, призывающая Евросоюз ввести санкции против ЧВК "Вагнера", есть не что иное, как признание собственного бессилия. Уже несколько лет Европа наблюдает победоносное шествие российской компании военных специалистов, работающих с правительствами ряда африканских государств и решающих такие задачи, которые ранее были неподвластны европейским силовикам. Ярчайший пример – это работа российских инструкторов в ЦАР, где россияне, вовлеченные в обучение и становление силовых структур этого африканского государства, добились значительных успехов, что позволило в полном объёме обеспечить безопасность проводимой в стране избирательной кампании по выбору президента", – пояснил Суконкин.
Позднее интерес к контактам с россиянами проявили другие африканские государства, нуждающиеся в повышении уровня общественной безопасности. Исторически находящиеся под гнётом некоторых европейских стран, и не получающие от своих "кураторов" должной помощи в борьбе с терроризмом, эти страны предпочли работать с "вагнеровцами", доказавшими свою эффективность, заметил эксперт.
"Европа почувствовала опасность, видя, как рушатся её колониальные основы. Борьба с ЧВК "Вагнера" для некоторых европейских стран стала важной частью для сохранения своего влияния на африканском континенте. И если силовым путём убрать из Африки "Вагнера" по разным причинам не представляется возможным, то путём дискредитации и санкций они будут пытаться это сделать", – отмечает собеседник издания.
Суконкин убежден, что по задумке Европарламента, санкции в отношении "ЧВК Вагнера" должны стать неким ограничивающим механизмом для правительств стран, заключивших контракты с любыми российскими компаниями. Такие правительства тоже могут быть подвергнуты санкциям экономического характера.
"Собственно, вот и вся Европа: они могут много говорить о демократии, об улучшении жизни людей, об обеспечении безопасности населения, но если вдруг кто-то начинает делать это лучше, то он немедленно подвергается обструкции. По сути, Европа пытается наказать не "Вагнера", а те страны, которые, по мнению Европарламента, вовлечены в орбиту интересов Российской Федерации", – заключил военный обозреватель. 

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