«Суки нерусские. Рада кишит коронавирусом» – депутат







Пранкер Джокер, представившись министром здравоохранения Украины Максимом Степановым, пообщался с депутатом Верховной рады Сергеем Шаховым, у которого первым обнаружили коронавирус.Текст переписки пранкер опубликовал в своём Telegram-канале.«Узнал, что депутат Шахов жаждет общения с министром здравоохранения Максимом Степановым, но боится ему позвонить. Я решил сам проявить инициативу.От депутата узнал много интересных новостей. Во-первых, Шахов привёз коронавирус из Куршавеля. Вторая новость – это то, что половина депутатов Рады уже переболела коронавирусом. Перечень имён в переписке», – отметил пранкер.Кроме того, депутат принял предложение «министра» принять участие в китайском научном эксперименте по созданию вакцины против коронавируса.На вопрос о том, где Шахов подхватил коронавирус, парламентарий сообщил, что заболел после поездки на курорт.«Думаю, прошла какая-то активация именно там! С 7-го по 11-е я был там, и 12-го уже заболел! Как утверждают ученые, что вирус зреет минимум 12-14 дней, значит, в теории зацепил в Киеве. Ну или другая версия: вирус активируется за три дня – это мутация вируса!», – написал политик.Шахов уточнил, что 12 февраля у него уже были симптомы, но на тот момент в Украине еще не было тестов на коронавирус. Положительные результаты он получил только 17 февраля.По словам Шахова, его дети переболели еще в феврале, похожие симптомы были и бабушки.«Болели тяжело», – добавил он.Депутат назвал парадоксом то, что он за день «встречался с уймой людей» – минимум с 70, а заболели только три человека.«Думаю, уже 50% парламента переболело. Перед тем, как я заболел, в ВР переболело море людей! Я же и по себе говорю с осторожностью. Лубинец Дима три недели болел. Говорил, чуть не умер. Волошин первый был в подозрении – переносчик», – написал Шахов.Также он добавил, что болезнь перенес депутат Бабенко: «Кстати, Костя Бабенко тоже очень сильно переболел, и 6-го был на заседании в полуобморочном состоянии!».Шахов также заявил о желании принять участие в эксперименте по исследованию крови как перенесший заболевание. В ответ Джокер попросил найти добровольцев для участия, после чего парламентарий сообщил о согласии депутата Сергея Вельможного с сыном.Примечательно, что депутат Верховной рады не только общался на чистом русском языке, но и назвал всех, кто лечится дома, «суками нерусскими».