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Сухум уже поблагодарил. Зеленский случайно признал Абхазию во время поездки в Грузию
20 июля 2021, 19:10 • 155 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский случайно признал независимость Абхазии во время своей поездки в Грузию. Сухум уже поблагодарил Киев за такой подарок.
Офис президента Украины разместил на официальном сайте сообщение об итогах визита Зеленского в Грузию. Там отметили, что глава государства ознакомился с ситуацией в сфере безопасности "на границе с Абхазией". Упоминание границы с Абхазией в официальном пресс-релизе равносильно признанию независимости республики от Грузии.
Пресс-служба Зеленского, осознав произошедшее, быстро исправила "границу" на "линию оккупации вдоль админграницы с временно оккупированной Автономной Республикой Абхазией (Грузия)", однако журналисты уже успели сделать скриншот первоначального сообщения.
На сообщение Офиса президента Украины уже успели отреагировать в Сухуме. Так, абхазский дипломат Кан Тания поблагодарил Зеленского за фактическое признание республики.
Скриншот:Telegram/Sputnik Ближнее зарубежье
Напомним, что Абхазия является частично признанным государством в Закавказье, которое отсоединилось от Грузии в ходе грузино-абхазского конфликта. Независимость Абхазии уже признали пять членов ООН - Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.
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