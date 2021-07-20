Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лучший анекдот про вызов Шойгу на Украину появился в Сети
Теракт в Донбассе: Зеленский разыгрывает карту "Война"
"Иного выхода нет": Украине дали совет по сближению с Россией после пр...
"Ладно, поехал": вызов Шойгу на допрос в Мариуполь в одном фото
Главная / Политика

Сухум уже поблагодарил. Зеленский случайно признал Абхазию во время поездки в Грузию

20 июля 2021, 19:10  •  155 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский случайно признал независимость Абхазии во время своей поездки в Грузию. Сухум уже поблагодарил Киев за такой подарок.
Офис президента Украины разместил на официальном сайте сообщение об итогах визита Зеленского в Грузию. Там отметили, что глава государства ознакомился с ситуацией в сфере безопасности "на границе с Абхазией". Упоминание границы с Абхазией в официальном пресс-релизе равносильно признанию независимости республики от Грузии.
Пресс-служба Зеленского, осознав произошедшее, быстро исправила "границу" на "линию оккупации вдоль админграницы с временно оккупированной Автономной Республикой Абхазией (Грузия)", однако журналисты уже успели сделать скриншот первоначального сообщения.
На сообщение Офиса президента Украины уже успели отреагировать в Сухуме. Так, абхазский дипломат Кан Тания поблагодарил Зеленского за фактическое признание республики.
Реакции от грузинских политиков пока не последовало. Они вчера договорились вместе с Молдовой и Украиной шагать в ЕС, - пишет Telegram-канал "Sputnik Ближнее зарубежье".
Скриншот:Telegram/Sputnik Ближнее зарубежье
Напомним, что Абхазия является частично признанным государством в Закавказье, которое отсоединилось от Грузии в ходе грузино-абхазского конфликта. Независимость Абхазии уже признали пять членов ООН - Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






155
Источник
Похожие новости
20 июля 2021, 11:50
Продолжим кормить Украину? Евросоюз нанёс новый удар по России
20 июля 2021, 06:20
Издевательство над русскими заставило депутата Рады перейти на брань
20 июля 2021, 02:40
Зеленский указал миру, что должно стать главным приоритетом
20 июля 2021, 00:50
"Эффектный спектакль": В Британии попытались высмеять подготовку к параду ВМФ России
20 июля 2021, 04:30
Экс-депутат Рады: Транзит русского газа через Украину закроют немцы
20 июля 2021, 06:20
Порошенко дал опрометчивое обещание: "Вернём Крым домой"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 июля 2021, 17:50
Захарова ткнула ОБСЕ носом в нарушения Украины: "Недостаточно просто "желать успехов"
15 июля 2021, 07:05
Интрига квартала 95. Запад решил, кто будет следующим президентом Украины
17 июля 2021, 00:25
Украина хочет денег за исполнение Минских соглашений: В Киеве назвали цену
14 июля 2021, 13:40
В чём смысл административного манёвра главы МВД Арсена Авакова, написавшего заявление об отставке?
15 июля 2021, 14:25
"Всё советское дерьмо разорено, и это правильно": украинский эксперт перешёл черту в прямом эфире
17 июля 2021, 09:35
Катастрофа: на Каннском кинофестивале не осталось здоровых
16 июля 2021, 03:15
Политолог о встрече Меркель и Байдена: Германия заплатила высокую цену за "Северный поток - 2"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.