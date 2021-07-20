Сухум уже поблагодарил. Зеленский случайно признал Абхазию во время поездки в Грузию

Президент Украины Владимир Зеленский случайно признал независимость Абхазии во время своей поездки в Грузию. Сухум уже поблагодарил Киев за такой подарок.

Офис президента Украины разместил на официальном сайте сообщение об итогах визита Зеленского в Грузию. Там отметили, что глава государства ознакомился с ситуацией в сфере безопасности "на границе с Абхазией". Упоминание границы с Абхазией в официальном пресс-релизе равносильно признанию независимости республики от Грузии.

Пресс-служба Зеленского, осознав произошедшее, быстро исправила "границу" на "линию оккупации вдоль админграницы с временно оккупированной Автономной Республикой Абхазией (Грузия)", однако журналисты уже успели сделать скриншот первоначального сообщения.

На сообщение Офиса президента Украины уже успели отреагировать в Сухуме. Так, абхазский дипломат Кан Тания поблагодарил Зеленского за фактическое признание республики.

Реакции от грузинских политиков пока не последовало. Они вчера договорились вместе с Молдовой и Украиной шагать в ЕС, - пишет Telegram-канал "Sputnik Ближнее зарубежье".

Скриншот:Telegram/Sputnik Ближнее зарубежье

Напомним, что Абхазия является частично признанным государством в Закавказье, которое отсоединилось от Грузии в ходе грузино-абхазского конфликта. Независимость Абхазии уже признали пять членов ООН - Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.