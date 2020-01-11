Сухой остаток

Планы Минобороны по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. В конце декабря в Хабаровском крае этот самолёт – гордость и надежда российской оборонки – потерпел крушение. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Показательно, что разбился самый первый серийный образец истребителя, который планировалось с помпой передать в войска. «Наша Версия» разбиралась в причинах неудач этого самого амбициозного российского авиационного проекта.

Сюжет: Авиакатастрофы и летные инциденты

Первый полёт Су-57, также известный как Т-50 и «перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации» (ПАК ФА), совершил ещё в 2010 году. Тогда на самолётах были установлены абсолютно другие двигатели, те, которые стояли на Су-27. На самых первых самолётах двигатель был даже немодернизированным. В дальнейшем проходили испытания с двигателем «первого этапа» («Изделие 117») – с модернизированной версией двигателя от истребителей четвёртого поколения Су-35С. Такой же двигатель стоял и на первой серийной модели, которую планировалось передать ВКС. До настоящего времени было зафиксировано всего два инцидента с самолётами этого типа. В 2011 году на авиасалоне МАКС при разгоне Т-50-2 с бортовым номером 52 произошла вспышка, после чего был выпущен тормозной парашют и самолёт остановился в пределах ВПП. В июне 2014 года при посадке на аэродроме ЛИИ им. Громова в Жуковском наблюдалось задымление над правым воздухозаборником, затем началось возгорание, которое оперативно ликвидировали. Самолёт позже был восстановлен и вернулся к испытаниям. Контракт на строительство двух Су-57 для нужд армии был заключён на форуме «Армия-2018». Сначала первый серийный самолёт в ВКС рассчитывали получить уже в ноябре, позже сроки сдвинулись, но в любом случае речь шла о передаче первой машины до конца 2019 года – в ноябре об этом заявил замминистра обороны Алексей Криворучко. Теперь же случившийся инцидент срывает график поставки серийных машин. Предполагается, что второй серийный истребитель поступит в состав ВКС в 2020 году, после чего планируется кратное увеличение их производства. Всего согласно действующему контракту до 2028 года ВКС должны получить 76 таких самолётов. Но произойдёт ли это? Увы, на этот счёт вновь возникают большие сомнения.

Двигательная недостаточность

Дело в том, что изначально передача Су-57 в войска планировалась на 2018 год. Однако этого так и не произошло, после чего сроки пришлось скорректировать. Очевидно, что основанием для уточнения графика могли стать лишь серьёзные недостатки, имеющиеся в конструкции самолёта. Как гласят предварительные данные о причинах аварии, к ЧП привёл технический отказ системы управления истребителем, вследствие чего «произошёл сбой в управлении хвостовым оперением». Сейчас разнообразные комиссии выясняют причины гибели самолёта. Система управления, которая стоит на Су-57 и которая могла стать причиной катастрофы с самолётом, называется одной из самых совершенных. Однако алгоритм её работы несколько непривычен. Лётчик даёт команду компьютеру на выполнение какого-то действия, а электроника уже самостоятельно предпринимает необходимые манипуляции. Эта так называемая система неустойчивого управления, с одной стороны, позволяет добиться сверхманевренности. Однако, с другой стороны, это приводит к тому, что все системы, даже аварийная, работают с некоторой задержкой. В качестве ещё одной версии произошедшего рассматривается намеренный «перегруз» систем самолёта. На лётных испытаниях машину тестировали по специальным программам на максимальных режимах и углах атаки. Во время испытаний проверялось, как работает электроника, воздухозаборники и другие системы. Это обычная практика: все серийные самолёты перед передачей в войска проверяются заводскими лётчиками-испытателями, которые являются серьёзными профессионалами. Возможно, что самолёт не выдержал перегрузок. Однако теперь у представителей Минобороны, вероятнее всего, может возникнуть вполне обоснованный вопрос: а как поведёт себя истребитель в условиях воздушного боя, где пилотам также приходится использовать самолёт «в хвост и в гриву»?

По теме 1656 В Хабаровском крае разбился новейший истребитель Су-57 Самолёт Су-57 разбился в Хабаровском крае во время проведения испытаний заводом-изготовителем. Машина не была поставлена в Минобороны, испытания проводил гражданский лётчик.

Программа за 60 миллиардов

А ведь в последнее время официально сообщалось о том, что Су-57, по сути, готовая машина. Но есть мнение, что пока все достижения нового истребителя всего лишь теория. На практике Су-57 до сих пор не является полноценным истребителем пятого поколения. Так, российский самолёт существенно проигрывает американским современным истребителям по качеству электронной начинки. Например, эксперты обращают внимание на ограниченную функциональность радара, который обнаруживает присутствие другого самолёта, но не способен при этом гарантированно обеспечить наведение бортового вооружения. Кроме того, в самолёте не предусмотрены круговая информационная система и автоматизация управления помехами, а также отсутствует индикатор тактической обстановки, обобщающий информацию, получаемую из разных источников. Производители пока что лишь обещают решить эти проблемы. Но самое главная беда заключается в том, что двигатель, который и делает истребитель самолётом пятого поколения, до сих пор не создан и о перспективах его создания не говорится ничего конкретного. Абстрактно сообщается, что сейчас интенсивно идут испытания двигателя второго этапа. Также в конце прошлого года было объявлено, что на первых серийных образцах Су-57 будут установлены двигатели четвёртого поколения. Поставки этих самолётов предполагалось осуществить в течение ближайших пяти лет. И если к этому времени новый двигатель будет готов, его будут ставить на новые самолёты. Тем не менее в прошлом году на форуме «Армия-2019» был подписан контракт на поставку ВКС России большой партии – 76 истребителей – Су-57. А позже глава Генштаба Валерий Герасимов констатировал: Су-57 успешно прошли второй этап испытаний в Сирии – после «повторной апробации», по его словам, «все запланированные задачи были успешно выполнены». Также было оптимистично объявлено, что для истребителей пятого поколения Су-57 создадут новые виды вооружения. В любом случае очевидно, что инцидент с первой серийной машиной критично не скажется на будущем Су-57. На эту программу уже потрачено 60 млрд рублей, и от неё уже не откажутся. Возможно, выявить и устранить все недостатки самолёта смогут, когда Су-57 начнут производить большими партиями. Сейчас же выпущено всего несколько Су-57, и каждый существенно отличается один от другого. При этом вряд ли стоит отдельно указывать, что самолёт – это очень сложное техническое устройство, а потому проблемы с ним могут возникать совершенно непредсказуемо. Например, американский истребитель пятого поколения F-35, несмотря на серийное производство, имеет много недостатков и считается самым неудачным американским истребителем.

Мнение Владимир Попов, заслуженный военный лётчик, генерал-майор – Возможно, эта трагедия существенно не скажется на серийной поставке истребителей в войска. Сейчас полёты временно приостановлены, но это связано с новогодними праздниками. Думаю, что расследование будет проведено в предельно короткие сроки и станет понятно, в чём причина неисправности: или в системе управления, или в двигателе.